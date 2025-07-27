Îmamê Nimêja Înê ya Bexdayê: Armanca Amerîka têkçûnî şêwazê parastina Iraqê ye / Em li Xezzeyê Qirkirina Rêxistinkirî dibînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Ayetullah Seyîd Yasîn El-Mûsewî, Îmamê cemaetê nimêja înê li Bexdayê û Mamotaye ê Hewze ilmiye Necef Eşref, bi tundî destwerdana berdewam a Amerîkayê di karûbarên navxweyî yên Iraqê de rexne kir û destnîşan kir ku ev destwerdan gihîştine astek ku nayê qebûlkirin û armanca wan lawazkirina serweriya neteweyî û hilweşandina avahiya parastinê ya welêt e.
Bi îşaret bi têkiliya Wezîrê Derve yê Amerîkayê bi Serokwezîrê Iraqê re û hişyariya li ser derxistina qanûnek têkildarî Hêzên Seferberiya Gel, wî ev kiryar wekî "binpêkirinek eşkere ya serweriya Iraqê" bi nav kir û got: "Wezîrê Amerîkî bi çi mafî fermanan dide Serokwezîrê Iraqê? Ma em bûne koloniyek Amerîkayê? Serwerî bi dirûşmeyan nayê avakirin, lê bi helwestên wêrek û dijberiya eşkere ya li hember destwerdana biyanî tê bidestxistin."
El-Mûsewî bi gotina "Garantorê ewlehiya gelê Iraqê" berdewam kir û diyar kir ku ev sazî ne tenê komeke gel e, lê saziyeke fermî ye ku bi hikûmetê ve girêdayî ye. Wî her lawazbûn an zirara li pozîsyona Hêzên Seferberiya Gel wekî "lîstikek bi ewlehî û aramiya Iraqê" bi nav kir û ji hikûmetê xwest ku helwestek hişk û zelal bigire.
Wî tekez kir: "Wezîr û serokwezîr divê bi zelalî ji Amerîkiyan re bibêjin: Destwerdanê di karûbarên me de nekin, em berjewendiyên xwe ji we çêtir dizanin."
El-Mûsewî her wiha behsa sûcên tirsnak ên ku ji hêla hêzên girêdayî Ebû Mihemed el-Culanî ve li herêma Suweydayê ya Sûriyeyê hatine kirin kir û got ku tiştê ku li wê herêmê qewimî ne tenê lihevkirinek mezhebî bû, lê beşek ji projeyek hesabkirî ya Dewletên Yekbûyî bû ji bo afirandina teror û serdestiyê li herêmê.
Wî tekez kir ku hedefgirtina sivîlan, di nav de jin û zarokên ji eşîra El-Mewahid li Suweydayê, hewldanek e ku îradeya miletan bi rêya tirs û terorê bişkîne.
El-Mûsewî bi balkişandina ser sûcên rojane yên tirsnak ên li Şerîda Xezzeyê, ew wekî "jenosîdek plankirî" bi nav kir ku ji hêla rejîma Siyonîst ve bi piştgiriya rasterast a Dewletên Yekbûyî ve tê kirin. Wî got: "Tiştê ku li Xezzeyê diqewime ceribandinek ji bo wijdanê mirovan e; mirov li ber çavên cîhanê tên qirkirin û birçîkirin, lê Neteweyên Yekbûyî û Konseya Ewlekariyê bêdeng mane, ji ber ku avahiya pergala navneteweyî bi tevahî ji hêla îradeya Dewletên Yekbûyî ve tê serdest kirin."
Wî zêde kir: "Dewletên Yekbûyî rê li ber gihîştina alîkariya mirovî bo Xezzeyê digire û sûcên dagirkeran ji hêla siyasî û dîplomatîk ve vedişêre. Ev nîşan dide ku têgehên wekî mafên mirovan û hiqûqa navneteweyî tenê sloganên xapînok in da ku serdestî û talankirina neteweyan rewa bikin."
El-Mûsawî berdewam kir ku tiştê ku li Xezzeyê diqewime beşek ji projeyek kolonyalîst a berfirehtir e. Piştî têkçûna leşkerî ya projeya Îsraîla Mezin, Dewletên Yekbûyî berê xwe da planeke din a li ser bingeha şerên mezhebî û afirandina hêzên kirê yên herêmî yên wekî El-Colanî; armanca wê belavkirina kaos û terorê ye da ku planên kolonyalîst ji hundirê herêmê bicîh bîne.
Wî berdewam kir: Pereyên petrolê yên welatên Kendava Erebî, medyaya Erebî ya şaş û piştgiriya Rojavayî hemî di xizmeta vê planê de ne. Lê îradeya neteweyên berxwedêr dê van planan wekî berê têk bibe.
Rêberê nimêja înê li Bexdayê her wiha hişyarî da ku ev proje dê bi tenê bi Sûriye an Xezzeyê ve sînordar nebe, lê belê armanca wê ya dawî ew e ku Iraqê parçe bike, bi qelskirina Hêzên Seferberiya Gel û bêçekkirina wan, û veguherandina welêt bo qadeke vekirî ji bo projeya Siyonîst-Amerîkî.
Wî bi tekezkirina dawî got: Em xwedî têgihîştin û hêz in; me Ayetullah Sîstanî, Hêzên Seferberiya Gel û berxwedan hene. Em ê nehêlin ku ev plan pêk werin. El-Colanî dê têk biçe, Amerîka dê têk biçe, û Xezzeyê dê serketî be. Neteweyên herêmê jî dê bi saya xwîna şehîdan û vîzyona neteweya berxwedêr dê serketî bin. Bi destûra Xwedê, serkeftin a me ye.
