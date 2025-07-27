Analîz | Gelo Sûriye dê bibe qada pevçûnê di navbera Îsraîl û Tirkiyeyê de? / Têkiliya Îranê bi komên nakok (şerê )re çi ye?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Piştî hilweşîna Beşar Esed û hatina hikûmeta nû ya Ehmed El Şeraa, Sûriyê di şewateke nû û herî nehevserekî siyasî û ewlehiya xwe de hate girtin. Hikûmetek ku bi gelek şiar û daxuyanî hat ser rê, lê di rastiyê de bi pir çewtiyan û lêgellîyên derve yên ne xwerû hatine şewitandin.
Di bin hemberî vê rewşê, tevdîreke nezanî ya Îsraîl û şewqê wê ya berdewam li bombebarî kirina bazên hêzên leşkerî ya Sûriyeyê heye. Dawî yekî ji wan bombebarîyan, hewla Îsraîl ji bo şerê li ser muqavemetê Druzên Suwayda bû; peyama wî şerî jî vîtiye ku "Suwayda û Druz ne ji xeta sorê me ne."
Îsraîl ne tenê dixwaze Sûriyê parçeyên parçe bike, lê şewqê wê stratejîk ye ku her qasî ku dikare hêza her hukûmetî û hêza siyasî ku dixwaze xwe biparêze, nexweş bike, kêm bike û bêstabil bike. Ew şewq û planan jî berê şerê Îsraîl li ser Îran di navber dikin.
Di Sûriyê de jî, ev bombebarîyan beşek ji xewnên dirêj-dereng yên Îsraîl ne: xewnên “Kîrîdor Dawûd”. Kîrîdorê ku dest bi başûrê Sûriyê dike, bi derketina navçeyên ku Kurd bi dest xistin li Dayr al-Zor û Qamișlo ve, girêdayî herêma Kurdistanê ya Îraqê dibe, û di dawiya da sinorên Îsraîl bi Îran û Xelîcê Persî ve girêdayî dike.
Ev rê, herwisa xewnên Kurdistanê Mezin jî di xwe de heye, lê herwisa wê derî dide Îsraîlî ku li cihên geostrategîk, aborî û agahdariyê ya Asyayê Başûr û Rojavayê Navîn têkeve.
Lêwra Sûriyê ne tenê parçeyên parçe dike, lê ringek ji alîkarên Îsraîl dike ku di navdora xwe de ye.
Di nav vê rewşê de, Tirkiyê wekî lîderê herêmî di nav du derekayên girîng de ye: ji yek alî, girêdayîya nêzîkî ya wê bi hukûmeta nû ya Ahmed al-Shaar û xwestina wê ji bo parastina yekîtiya Sûriyê û derxistina parçeyên Kurd, û ji alî din, endamîtiya wê di NATO de û têkiliyên zextdar ên wê bi Îsraîl.
Şewq û tevdîrek ku bi tevlîbûna wan ji aliyê hukûmeta Ehmed El Şeraa, ji Tirkiyê re ji bo alîkariyê ya leşkerî û berfirehkirina parastina hawaiyê tê gotin jî rewşa pirr hêsan nake. Îsraîl berê bi bombardîna rêya komên leşkerî ya Tirkiyê û - li gorî raporên ne qebûlkirî - kuştina heşt endêşêrê leşkerî yên Tirkiyê di başûrê Sûriyê de peyamê xwe ji bo Ankara û vî awayî dan: Îsraîl ne dixwaze ku kontrola Sûriyê ji destê xwe derkeve, û ji her kesê din jî bêyî şert û mercê dema hewceyê tê re têkiliyê pêk tîne, di heman demê de bi Tirkiyê jî dikeve şer.
Di vê rewşê de, pirsên girîng li ber dîtin e: Tirkiyê dikare an dixwaze ku bi Îsraîl re têkiliya rastîn û rastî pêk bîne? An jî ewê bi bêdengî û temaşevanî berdewam bike?
Dema ku ez vê pirsê di çar binxeteyan de temaşe dikim:
1. Têkiliyên rastîn: Bi berpirsiyariya Tirkiyê ji bo parastina herêmên stratejîk û hêza wê di nêzîkîyê de bi hukûmeta Ehmed El Şeraa, hewceye ku ew bi Îsraîl şer bike. Heke ew hêzên awêreyê û leşkerî yên Tirkiyê di herêmên wekî Suwayda, Dayr al-Zawr an rêya “Kîrîdor Dawûd” re hatin danîn, Îsraîl dikare bi bombardînan an alîkariyên agahdarî bersiv bidin. Ev têkiliyê dikare ji ser navberîyê be an jî fireh be û bi bersiva Tirkiyê hêza bibe. Bi bersivê ku Tirkiyê endamê NATO ye, vê têkiliya dikare pergaleke girîng ji hêla Rojavayê xwe û Rojhelatê Navîn ve pêk bîne.
2. Bêdengî an bêkarî: Tirkiyê dikare herçiqas ji tevdîra Îsraîl ne razî be, lê bi wisa qebûl bike ku ne li ser xwe têkiliya rastîn nayê dest pê kirin da ku ne rejîmên NATO û Îsraîl bi xwe de nemin. Lêwra, ev bêdengî dibe ku nêrîna Tirkiyê yên nav herêmî ne baş bibe û dikeve şikestiya derfetên wê û qeweta wan.
3. Yekbûnî taktikî ya Tirkiyê, Îran û hukûmeta Ehmed El Şeraa,: Di dema ku Îsraîl zêde qetîrî ye û hemû dijminên xwe di wê de bibîne, ew dikarin bi hevkariyên ku bi şop û hesaretên wisa cih dikin, têkiliyê bikin. Îran, ku herçend li dijî hukûmeta al-Shaar ne, lê jî dijmendê stratejîk ya Îsraîl e, dikare ji şopên nedirekt an şopên nexweş ya Tirkiyê re alîkarî bike. Tirkiyê jî hewl dide ku Iran ne bi rêyê rast di Sûriyê de têkeve, lê her wekî alîkariya sereke ya hukûmeta al-Shaar agir bike. Ev yekbûnî dikare hemî planên Îsraîl beqedîne, lê her wiha şermezariyên ku di navbera wan de heye jî dikarin jê be.
4. Biparçe kirina herêm û xwendina sinorên sor: Herdem ji aliyên Tirkiyê, Îsraîl, Îran û Dewletên Yekbûyî li ser bingehên têkiliyên nezanî û mesajên nebeşîn yên nedîrekt, herêmên xwe yên hêz û binyad parastin. Îsraîl di ser Suwayda û rêya “Kîrîdor Dawûd” berdewam dike, Tirkiyê li ser başûr û navenda Sûriyê xwe dike, Îran ji ser başûr û sinorên Îraqê piştgirî dike. Ev rewş herçiqas şikestiyar e, lê herwiha herêmekî aştiyê ser serdana şikestiyan têkeve.
________________________________________
Rola Azerbaycanê
Di vê navberê de, Azerbaycan, ku bi Îsraîl û Tirkiyê têkiliyên heyî yên ewlehî û stratejîk heye, di rewşa têkiliyê ya Tirkiyê û Îsraîl de dibe li dijî têkiliyên zexteke. Ji ber ku Azerbaycan gaz û tayyareyên Îsraîlê yên li Sûriyê bikar tîne, di dîlên kurdan de ev dikare tiştê şermezar be. Ji ber ku Tirkiyê destûr û piştgirîya hêzên siyasî û leşkerî yên Azerbaycanê dide, di rewşên têkiliya xwerû de ew dikare li aliyê Tirkiyê be û ev dibe ku hem têkiliyên navneteweyî yên Tirkiyê û Îsraîl şikest bide.
Mişarên Yekbûnî Nû
Di rewşên herî şer de, Îran dikare ji vî damarê da ku bi zêde kirina serhildana xwe di Sûriyê de, bi alîkariya Tirkiyê û hukûmeta Ehmed El Şeraa,, ku wek yek yekbinî taktikî û piştgirî ya Pakistana jî heye, biryar bide ku bi hêzên Îsraîl re şer bike.
Lê ji bo ku vî yekbûnî ya naxweş derkeve, pêdivî ye ku:
• Tirkiyê wek lîderê ew yekbûnî be da ku her du aliyên din jî biparêze û alîkariya wan bistîne.
• Hem Îran hem Tirkiyê divê ji fikrên îdeolojîk yên dawîberz û bi rêwiyên pîşesazî û taktîkî bi hev re şer bike. Tirkiyê jî divê rewşa xwe ya di NATO de bi rastî çareser bike.
• Hukûmeta al-Shaar divê ji daxuyaniyên westayî û bazên dawlatên Rojavayê dûr bike û bi Îran, Tirkiyê, Pakistan û wan welatên ku dixwazin alîkariyê bikin, bi heybetî di rewşên parastinê û hukûmetê de, hebûnê rûmeta xwe pêk bîne.
________________________________________
Xulasa
Dijmendiya hevpar ya Îsraîl, xeyala parçeyekirinê ya Sûriyê û pêvajoya parastina hêzên siyasî yên herêmî dikarin ew yekbûnîya naxweş û ku bi demeke kurt berdest be, pêk bîne.
Paşê, qeydeke bingehîn ya şewatê Sûriyê û herêmê ne di civînên siyasî yên Genêva de, lê di herêmên bombebarî yên Dîmeşk, Suwayda û Dayr al-Zor de tê rêxistin.
Piştî ku hikûmeta nû dest bi kar kir, Sûriye bi pirsgirêkên navxweyî û zextên derveyî re rû bi rû ye. Di vê navberê de, Îsraîl berdewam dike ku çeperên artêşa Sûriyeyê bombebaran bike, û Tirkiye jî di rewşek dijwar de ye: ji aliyekî ve, alîgirê Dewleta Îslamî ye, û ji aliyê din ve, endamê NATOyê ye û di têkiliyên bi Îsraîlê re de ye. Vê rewşê pirsên li ser îhtîmala pevçûna rasterast di navbera Tirkiye û Îsraîlê de li Sûriyeyê û bandora wê li ser têkiliyên herêmî derxistiye holê.
