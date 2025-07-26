"Bimebesta çilemîn roja şehîdên welat"Peyama Serokê Şoreşê:"Parastina yekîtiya neteweyî, erkê her yekî ji me ye.""Parastina rûmet û şerefa welat, erke

"Li gorî ragihandina ajansa navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) - ABNA - li ser bîst û çilemîn roja şehîdatiya hindek hevwelatiyên me, serdarên leşkerî yên jêhatî û zanyarên nukleer yên bijarte yên welat ku ji aliyê rejîma xirab û tawanbar a Sihyonîst ve hatine kuştin, Ayetullah Xameneî peyamek weşand."
:Peyama Serokê Şoreşê ya Îslamî
Bi navê Xwedayê dilovan û Dilovîn
Gelê Iranê yê serfiraz!
Bimebesta çilemîn roja şehîdatiya hindek hevwelatiyên me yên ezîz, ku di nav wan de serdarên leşkerî yên jêhatî û zanyarên nukleer yên bijarte hebûn, hat. Vê êrîşê rejîma Sihyonîst a xirab û tawanbar, dijminê gelê Îranê, kir. Bêguman ji dest daina fermandarên wek Şehîd Baqirî, Şehîd Selamî, Şehîd Reşîd, Şehîd Hacîzade, Şehîd Şademanî û leşkerên din, û zanyarên wek Şehîd Tehrançî, Şehîd Ebasî û zanyarên din, ji bo her miletekî giran e. Lê dijminê bêaqil û kurtbîn nikare bi armanca xwe bigihîje. Paşê dê nîşan bide ku hem tevgerên leşkerî û hem jî yên zanistî dê ji berê zûtir bi aliyê asîmanên bilind ve herebin, bi xwastina Xwedê.
Şehîdên me xwe rêçek hilbijartibûn ku guman kirin dê bigihîjin asta bilind a şehîdiyê û di dawiyê de gihîştin tiştê ku hemî fedakar dixwazin. Xwedê şehîdiyê wan bişêr bike! Lê ev yek ji bo gelê Iranê, bi taybetî ji bo malbatên şehîdan û kesên ku wan ji nêzîk nas dikirin, zehmet û tal û giran e.
Di vê bûyerê de hinek nuqteyên ronahî jî hene:
1. Sebir û tebat û hişmendiya paşmayîdan - ev taybetmendî tenê di şoreşa Îslamî ya Iranê de hatiye dîtin.
2. Berxwedan û sebatê saziyên bin fermandariya şehîdan - ku nehişt vê êrîşa giran bibe sedema windabûna fersendan û rawestana tevgerê wan.
3. Xurtiya ecêb a gelê Iranê- ku di yekîtiya wan û biryardariya wan de xuya bû. Irana Îslamî carek din xurtiya xwe nîşan da. Dijminên Iranê hesinê sar dibin.
Îranê Îslamî bi alîkariya Xwedê roj bi roj dê bêtir xurt bibe.
Girîng e ku em ji vê rastiyê û ji vê erkê xwe bênegirin. Parastina yekîtiya neteweyî erkê her yekî ji me ye.
Pêşxistina zanist û teknolojîyê erkê zanyarên me ye. **Parastina şeref û rûmeta welat erkê gotarvanan û nivîskarên me ye.
Amadekirina welat bi amûrên parastina ewlehiyê û serxwebûnê erkê fermandarên leşkerî ye.
Biryardarî û domandina karên welat erkê hemû saziyên me ye.
Rêberiya manewî û ronahiya dilan erkê dînzanên me ye. Parastina şoreşgeriyê erkê hemû me ye, bi taybetî ciwanan. Xwedê hemû me bi ser bikeve.
Silav li gelê Îranê û silav li ciwanên şehîd, jinên şehîd, zarokên şehîd û hemû şehîdan û kesên ku ji ber wan xemgîn in.
Silav û rehmeta Xwedê li we be
Seyîd Elî Xameneî
3ê Mordad 1404
