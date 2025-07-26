  1. Home
Îran bi 10 endamên ne-daîmî yên Konseya Ewlehiyê re civîneke taybet li dar dixe ji bo mekanîzmaya tetikê

26 July 2025 - 10:47
"Alîkarê Wezîrê Karê Derveyî yê Îranê got ku 'di dema seyaheta xwe ya New Yorkê de, civînek taybetî bi 10 endamên ne-daîmî yên Konseya Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî (UNSC) re li ser mekanîzmaya "mîkênîzma çekê" (trigger mechanism) pêk anî'."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Kazim Xerîbabadî", alîkarê qanûnî û navneteweyî yê Wezîrê Karê Derveyî yê Komara Îslamî ya Îranê ku çûye New Yorkê, di civata rojnamevanên îranî de li ser armancên seyaheta xwe got:

"Wezîrê Karê Derveyî yê Pakistanê, ku niha welatê wî serokê demkî yê Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî ye, di rojên sêşem û çarşemê de du civînan li ser aştî û ewlehiya navneteweyî û Filistînê birêve dibe û ji welatên cihêreng, di nav de Komara Îslamî ya Îranê, vexwendiye ku beşdarî van civînan bibin."

Vê dîplomatê bilind ê Îranê zêde kir: "Em ê nerînên Komara Îslamî ya Îranê li ser mijarên aştî û ewlehiya navneteweyî, tecawuza rejîma Sihyonîst û Amerîkayê û nerînên me li ser rewşa Filistînê û Xezze di van her du civînan de rave bikin."

Wî her wiha, bi behsa dîtina xwe ya bi serokê Kizîla Sor a Cîhanî li New Yorkê re got: "Min bi serokê Kizîla Sor a Cîhanî re civînek kir û mijarên cihêreng, di nav de têkûzkirinên rejîma Sihyonîst, bi taybetî li ser sivîl, jin û zarok di dema tecawuza li Komara Îslamî ya Îranê de, û berpirsiyariya giran a Kizîla Sor a Cîhanî nîqaş kirin."

"Rejîma Sihyonîst xapandin li Konseya Ewlekariyê kir"

Xerîbabadî zêde kir: "Her wiha civînek bi nûnerên welatên li Neteweyên Yekbûyî re kirin. Di vê civînê de, tecawuza li Komara Îslamî ya Îranê, nakokiya wê bi qanûnên navneteweyî û asta têkûzkirinên rejîma Sihyonîst û Amerîkayê û erkên Neteweyên Yekbûyî û Konseya Ewlekariyê nîqaş kirin. Li ser mijarên din, di nav de hêviyên me ji sazîyên navneteweyî, bi taybetî Konseya Ewlekariyê, jî behs kirin."

Wî dewam kir: "Girîng e ku welat rastiyan ji nêzîk bibihîzin û agahdar bibin."

Alîkarê Wezîrê Karê Derveyî got: "Rejîma Sihyonîst di çend civînên dawî yên Konseya Ewlekariyê de xapandin kirine. Mînakî, gotine ku 'me mafê parastina xwe heye', 'Îran tehdîdek e' û 'divê em li Îranê êrîş bikirin'. Gotine ku 'bernameya nukleerî ya Îranê tehdîdek e' û 'me bi qanûnên navneteweyî re peyman kirine'. Pêdivî ye ku em bi nêzîkî bi welatan re têkiliyê bidomînin û li dijî van xapandinan hişyarî bidin û agahiyên rast û dirust ji sazîyên navneteweyî û welatan re peyda bikin."

"120 welat tecawuza rejîma Sihyonîst red kirin"

Xerîbabadî her wiha got: "Min civînek bi endamên Koma Dostên Mîsaka Neteweyên Yekbûyî re kir ku zêdetirî 20 welat beşdarî wê bûn. Ev welat dijî rêbazên kolonyalîst û îstîsmara sazîyên navneteweyî ne. Piraniya wan ji Komara Îslamî ya Îranê parastin û tecawuz red kirin, di nav 120 welatan de."

Alîkarê wezîrê got: "Civînên din jî li pêş in. Dê bi 10 endamên ne-daîmî yên Konseya Ewlekariyê re civînek taybetî bikim, hem li ser tecawuz û hem jî li ser 'mekanîzma çekê' ku ji aliyê sê welatên Ewropayê ve tê pêşkêşkirin, ku ji aliyê qanûnî ve tu bingeh nîne, nîqaş bikim. Em ê behsa peymanê ku 7 sal in nehatiye bicihanîn û hewldanên wan ji bo vegerandina biryaran bikin."

"Di civîna Stembolê de êdî derfet nîne"

Xerîbabadî di bersiva pirsekê li ser civîna Îran û sê welatên Ewropayê li Stembolê de got: "Piştî têkilî di navbera wezîrên karê derveyî yên sê welatên Ewropayê û koordînatora Bilind a Yekîtiya Ewropayê û Aqayê Iraqçî re, ev civîn hate plan kirin. Em ê sibeya înê li Stembolê hevûdu bibînin û hem li ser .dîplomasiyê û hem jî li ser 'mekanîzma çekê' û gotinên Ewropayan nîqaş bikin. Bêguman em ê pozîsyonên xwe diyar bikin"

