"Êrîşa 'Leşkerê Zulmê' (Ceyş ul-Zulm) li Dadgeha Sîstan û Belûçistanê/ 3 terorîst hatin kuştin"

"Li gorî ragihandina ajansa Ehlê Beytê (s.x) - ABNA - Sibeya îro (şembî), çend terorîstên çekdar li avahiya dadgeha parêzgeha Sîstan û Belûçistanê, ku li kolana Azadî ya bajarê Zahedan e, êrîş kirin."
1. Bûyera êrîşê:
- Terorîstên çekdar ketin nav avahiya dadgehê û agir berdan.
- Koma terorîst a bi navê "Jeysh al-Zulm" berpirsîyariya vê êrîşê girtiye.
- Êrîş dest bi dadgehê kir, paşê li gel sivîlên derdorê jî berfireh bû.
2. Ziyan û birîndariyan:
- Hin sivîl û milkên wan jî ziyan dîtine.
- Hejmara şehîd û birîndaran hê nehatiye eşkere kirin.
- Hemû birîndar ji aliyê tîmên 115 û nexweşxaneya Xatam el-Enbîya ve hatin dermankirin.
3. Çalakiyên alîkariyê:
- Niştecihên nêzîk hatin hişyarkirin ku ji nêzîkatiya herêmê dûr bisekinin.
- Rêyên herêmê ji bo ambûlans û hêzên ewlekariyê vekirin.
- Ji gel xwestin ku ji komkirinê, wênekişandinê û belavkirina peyaman dûr bisekinin.
4. Rewşa niha:
- Hêzên ewlekariyê avahiyê dorpêç kirine û hin ji wan ketine nav avahiyê.
- Mêvan û karmendên dadgehê têne derxistin.
- Hejmara rastî ya birîndar û miriyan hê nehatiye diyarkirin.
Agahiyên zêde:
- Zahedan paytexta parêzgeha Sîstan û Belûçistanê ye.
- Herêm ji aliyê gelê Belûç ve tê niştecîhkirin û piraniya wan Sûnî ne.
- Di navbera gel û hikûmetê de pirsgirêkên aborî û siyasî hene.
Gotina dawî:
"Êrîşên weha ji bo aştî û ewlehiya gel xeternak in. Divê hemû alî bi awayekî aştiyane ji bo çareseriyê hevkarî bikin."
Sîstan û Belûçistan
Eşîrên çekdar
