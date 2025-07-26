  1. Home
"Gotinên Dûrzîyên Sûriyê: Gelê Suweydayê desthilatdariya nenavendî dixwazin"

26 July 2025 - 19:31
News ID: 1711685
"Şêx Merwan Rezq, ji mezinên civaka Dûrzî ya Swêdê, di heman demê de rexneyê li êrîşa komkujî ya hêzên dewletê li ser wî herêmî kir, xwestina sazkirina hêza çekdarî ya otonom (decentralîze) li Sûriyê kir."

Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) – ABNA-Şêx Merwan Rezq, ji mezintên civaka Dûrzî ya herêma Swêdê û berdevkê wan, di gotineke de bi îşaretê ji daxwaza gelê Swêdê ji bo jiyanekê di nav aştî û dadperwerî di çarçoveyekê medenî û demokratîk de, tekîd kir: Dûrzî xwestina ewlekariyê, hêminî û hêza decentralîze li Sûriyê dikin.

Berdevk bi îşaretê kirinên hedefkirina ji aliyê hêzên dewleta demkî ya Sûriyê û birîndarbûna wî di vê bûyerê de, got: Di êrîşa nûjen a hêzên dewletê û mîlîsên wan li ser herêmên Dûrzînişîn û ji wan Swêdê, zêdetirî 1300 kes hatin kuştin.

Şêx Rezq her wiha got: Rewşa nexweşxaneyên Swêdê di wê demê de krîz û karesat bû û rêjeya pirr ya kuştî û birîndaran bû sedema kêmbûna xizmetdanîna gel.

Berdevkê Dûrzî yên Swêdê bi îşaretê êrîşa hezaran kes bi tank û zîrêpan li ser bajarên Dera û Swêdê û talankirina milkên giştî, daxwaz ji civaka navneteweyî kir ku ji bo rawestandina vê komkujiyê bixebitin."

