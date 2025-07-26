"Gotinên Dûrzîyên Sûriyê: Gelê Suweydayê desthilatdariya nenavendî dixwazin"

Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) – ABNA-Şêx Merwan Rezq, ji mezintên civaka Dûrzî ya herêma Swêdê û berdevkê wan, di gotineke de bi îşaretê ji daxwaza gelê Swêdê ji bo jiyanekê di nav aştî û dadperwerî di çarçoveyekê medenî û demokratîk de, tekîd kir: Dûrzî xwestina ewlekariyê, hêminî û hêza decentralîze li Sûriyê dikin.
Berdevk bi îşaretê kirinên hedefkirina ji aliyê hêzên dewleta demkî ya Sûriyê û birîndarbûna wî di vê bûyerê de, got: Di êrîşa nûjen a hêzên dewletê û mîlîsên wan li ser herêmên Dûrzînişîn û ji wan Swêdê, zêdetirî 1300 kes hatin kuştin.
Şêx Rezq her wiha got: Rewşa nexweşxaneyên Swêdê di wê demê de krîz û karesat bû û rêjeya pirr ya kuştî û birîndaran bû sedema kêmbûna xizmetdanîna gel.
Berdevkê Dûrzî yên Swêdê bi îşaretê êrîşa hezaran kes bi tank û zîrêpan li ser bajarên Dera û Swêdê û talankirina milkên giştî, daxwaz ji civaka navneteweyî kir ku ji bo rawestandina vê komkujiyê bixebitin."
Your Comment