Yemenê jî bi mûşekên Filistîn-2 êrîşî Îsraîlê kir

Li gorî raporên medyaya Yemenê, Tuggeneral Yahya Sarî, fermandarê hêzên çekdar ên Yemenê, di daxuyaniyek fermî de di encama êrîşên mûşekî û topxaneyên li ser çend hedefên hesas ên axên dagirkirî yên edaletê de hatiye kuştin.
"Hêzên çekdar ên Yemenê bi mûşekeke Filistîn-2 êrîşî hedefeke hesas a girêdayî rejîma Siyonîst li Beir el-Sebah kirin," wî got.
"Ev operasyon bi serkeftinek tevahî hatin kirin û armanc hat bidestxistin," wî zêde kir.
