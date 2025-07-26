  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Yemenê jî bi mûşekên Filistîn-2 êrîşî Îsraîlê kir

26 July 2025 - 23:40
News ID: 1711748
Yemenê jî bi mûşekên Filistîn-2 êrîşî Îsraîlê kir

Berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê ragihand ku li deverên dagirkirî bi mûşek û hawanan êrîşî çend hedefên hesas kirine. Tuxgeneral Yahya bi lez û bez ragihand ku mûşekeke Filistîn-2 bi serkeftî li Beyr es-Sebahê li navendeke hesas a rejîma Siyonîst xistiye.

Li gorî raporên medyaya Yemenê, Tuggeneral Yahya Sarî, fermandarê hêzên çekdar ên Yemenê, di daxuyaniyek fermî de di encama êrîşên mûşekî û topxaneyên li ser çend hedefên hesas ên axên dagirkirî yên edaletê de hatiye kuştin.

"Hêzên çekdar ên Yemenê bi mûşekeke Filistîn-2 êrîşî hedefeke hesas a girêdayî rejîma Siyonîst li Beir el-Sebah kirin," wî got.

"Ev operasyon bi serkeftinek tevahî hatin kirin û armanc hat bidestxistin," wî zêde kir.

.............................

/Peyama Dawî

Etîket: Yemen, Misila Filistîn

Mûşekeke Filistînî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha