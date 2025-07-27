Wilayetî: Korîdora Zengzorê planeke Amerîkayê ye ji bo zextkirina li ser Rûsya û Îranê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Şêwirmendê Rêberê Bilind ê di Karûbarên Navneteweyî de, Elî Ekber Welayetî, di peyamekê de bi boneya merasîma bîranînê ya Şêx Sefîyeddîn Erdebîlî got: "Dijminên Îranê, bi taybetî Siyonîzma cîhanî û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, planên wekî "Korîdora Zengzurê" wekî bergirek ji bo planên jeopolîtîk ên mezintir dimeşînin. Armanca sereke ew e ku eksena berxwedanê qels bibe, têkiliya Îranê bi Qefqasyayê re were qutkirin û Îran û Rûsyayê li başûrê herêmê li ser erdê were dorpêçkirin. Ev plan ne tenê beşek ji plana Amerîkayê ye ku Qefqasyayê wekî eniyek nû ji bo zexta li dijî Rûsya û Îranê li şûna Ukraynayê bigire, lê di heman demê de bi piştgiriya NATO û hin tevgerên pan-Turkîstî jî tê meşandin."
Nivîsa tevahî ya peyamê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Mezin, yê Dilovan
Bi silav û rêz ji bo gelê dilxwaz û xwendewar ê Azerbaycanê, bi taybetî parêzgeha Erdebîlê ya bi heybet, û bi spasiyên taybetî ji bo Ayetullah Seyyed Hesen Emelî, nûnerê rêzdar ê Rêberê Bilind li parêzgehê û Îmamê Înê yê xwendewar ê Erdebîlê, ku bi hewildanên xwe yên mezin rê li ber vê merasîma mezin a ji bo rêzgirtina li meqamê bilind ê Şêx Sefîyeddîn Erdebîlî vekir.
Ez dixwazim spasiya hemî hezkiriyên xwe bikim ku beşdarîyek girîng ji bo parastina vê kesayetiya mîstîk(manewî), zanistî û neteweyî ya berbiçav kirine.
Guhdarvanên hêja, mêvanên hêja, zanyar û zanayên rêzdar
Neteweya mezin a Îranê di seranserê dîrokê de, bi taybetî di serdema hemdem de û di rûbirûbûna êrîşên dawî yên rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de, yekîtî, şiyarbûn û hevgirtinek bêhempa nîşan daye. Ev yekîtî, ku ji çanda dewlemend a Îranî-Îslamî derdikeve, her gav ji bo neteweyên azadîxwaz ên cîhanê îlham bûye.
Çanda Îranî du taybetmendiyên cihêreng hene: ya yekem, hevgirtina navxweyî di navbera komên etnîkî yên cihêreng de; û ya duyem, berdewamiya dîrokî ku mîna werz û hirîya xalîçeya Îranî, avahiya şaristaniya me ya kevnar xurt kiriye. Nasnameya Îranî li ser bingeha yekxwedayîtiyê bûye û heye. Ji demên kevnar heta roja îro, Îranî her gav olên yekxwedayî şopandine. Wekî ku dîroknasên wekî Şehristanî û Mesûdî diyar kirine, heta padîşahên Îrana kevnar jî xwe wekî xizmên Pêxember Îbrahîm (S.X.) dihesibandin. Bi hatina Îslamê re, neteweya Îranî, ku berê Zerdeştîtiyê dişopand - olek yekxwedayî - ev ola îlahî bi destên vekirî qebûl kir. Balkêş e ku li gorî piraniya dîroknasan, Pêxember Zerdeşt bi xwe ji axa Azerbaycanê derketiye holê.
Di seranserê dîrokê de, Îranî her gav al-hilgirên têkoşîna li dijî zilm û zordariyê bûne: ji serhildana Ebû Muslim ê Xorasanî li dijî Emewiyan, heta hewildanên Xwace Nasir al-Din Tusi di serdema Mongolan de, û tevgerên Şîe berî serdema Sefewiyan. Lê xala werçerxê ya vê rêya dîrokî avakirina dewleta Sefewî ye, ku bi hewildanên Şah Îsmaîl Sefewî û bi îlhama hînkirinên ruhanî û rewşenbîrî yên Şêx Sefîyeddîn Erdebîlî ve hate damezrandin.
Şêx Sefîyeddîn Erdebîlî, ev mîstîk (manewî) û hiqûqnasê dîndar ku eslê wî yê hêja vedigere Îmam Mûsa el-Kazim (S.X), ne tenê damezrînerê tevgereke ruhanî û rewşenbîrî ya rastîn bû, lê di heman demê de, bi girêdana mîstîkîzm, Şîîtî û nasnameya Îranî, piştî sedsalan ji dabeşbûnê Îran yek kir. Wî avahî û sazî ava kirin ku şopên wan hîn jî di çanda me de zindî û baş in.
Îro, Azerbaycan, wekî berê, çavkaniya baweriyê, bingeha kûr a Şîîtî û pêşengiya nasnameya Îranî-Îslamî ye. Ev herêm her gav di parastina yekparçeyiya xakê, serxwebûn û nirxên Şoreşa Îslamî de di rêza yekem de bûye, û divê ev rola dîrokî berdewam bike ku were rêzgirtin.
Dijminên Îranê, bi taybetî Siyonîzma cîhanî û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji vê hevpeymaniya dîrokî û kûrahiya çandî ya stratejîk a Îranê aciz in û her tim hewl dane ku bi qelskirina bingehên vê nasnameyê zirarê bidin ewlehiya me ya neteweyî. Di vî warî de, ew planên wekî "Korîdora Zengezur" wekî pêçek ji bo projeyên jeopolîtîk ên mezintir dimeşînin. Armanca sereke qelskirina eksena berxwedanê, qutkirina têkiliya Îranê bi Qefqasyayê re, û dorpêçkirina Îran û Rûsyayê li ser erdê li başûrê herêmê ye. Ev proje ne tenê beşek ji plana Dewletên Yekbûyî ye ku Ukraynayê bi Qefqasyayê wekî eniyek nû ji bo zextê li dijî Rûsya û Îranê biguhezîne, lê di heman demê de bi piştgiriya NATO û hin tevgerên pan-Turkîstî jî tê meşandin.
Lêbelê, Îranê, ji destpêka van tevgeran ve, di asta herî bilind de bi zelalî nerazîbûna xwe nîşan da û heta bi şandina leşkeran bo sînoran û lidarxistina tetbîqatên astengkirinê nîşan da ku parastina ewlehiya neteweyî xeta me ya sor e. Siyaseta "pêşîgirtina çalak" li şûna "bertekdana pasîf" stratejiyek jîr e ku Komara Îslamî ya Îranê pejirandiye.
Gelê qehreman ê Azerbaycanê ew e ku li dijî dagirkerên Osmanî û Rûsên Tsar rawestiya, bi pêşengiya rêberên wekî Ebas Mîrza, bi piştgiriya alimên mezin ên Şîe yên wekî Seyîd Mihemed Mucahîdê nemir, û fetwaya Cîhada Ulema li dijî dagirkeriyê, wan ax û baweriya xwe parastin. Di doza Mezheba Demokratîk a Azerbaycanê de, bi pêşengiya alimên mezin û desthilatdaran, gelê herêmê komploya kolonyal têk bir û nehişt ku Rûs û hevkarên wan axa Îranê parçe bikin.
Îro, dijmin jî bi planên ku xuya dikin aborî ne, lê di rastiyê de cudaxwaz in, dixwaze bikeve kûrahiya jeopolîtîk a Îranê.
Lêbelê, neteweya Îranê, ku ji hînkirinên mezinên xwe, nemaze Şêx Sefîeddîn Erdebîlî, îlham girtiye, li dijî van komployan rawestiyaye û wê bisekine. Çawa ku wî mîstîkê îlahî di dema xwe de bi dabeşbûnê re rû bi rû ma, îro jî neteweya Îranê dê bi yekîtî, hişyarî û baweriyê planên xerab ên dijminan têk bibe.
Bila bîranîna Şêx Sefîeddîn bi rûmet be. Bila rêya wî bi rêyan were vekirin.
Elî Ekber Welayetî
