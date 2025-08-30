Têkiliyên civakî yên serkeftî li malê dest pê dikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Malbat, yekemîn bingehê civakî ye ku kes di wê de mezin dibe û şexsiyeta xwe pêşve dike. Têkiliyan malbatî yên sax û bi serketî ne tenê alîkariya xweşbûnê ya endamên malbatê dikin, lê her weha tesîra rast li têkiliyan civakî yên kesê li civakê dikin. Ji ber vê yekê, pêşkeftina ev têkiliyan gelekî girîng e. Felsefeyên Ehlê Bêt (s.x) li ser vê mijarê pêncêrêke mezin û hînkerên karanîyê hene ku dikarin rêbernamek bo jiyanê baştir bibe.
Yek ji bingehên herî girîng yên ji bo pêşkeftina têkiliyan malbatî, diyarî kirina serê xwe ya ji bo hezkirin û rêzê deynî ye. Îmam Eli (s.x) di vê babetê de di heman nûçeyê de dibêjin: «الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ»؛ "El-mer'ü maxbû'ün tahta lisânihi" - kes di gotinên xwe de derdikeve (Nahcülbelâxa, Hikmet 392). Ev gotinê qîmetdar nîşanî dide ku gotin û şêwazên xulqê li têkiliyan mirovî pir girîng in. Dema ku endamên malbatê bi hev re bi rêz û hezîrê gotin, di malê de cîhêke aşîk û hêsan tê çêkirin.
Di gotineke din de, Peygambera Ekrem (s.x.a) dibêje: "Xeyrukum xeyrukum li ehlihî" - herî baş ji we ye ku ji bo malbatê xwe herî baş be (Bihârul-Envâr, C. 76, S. 92). Ev hadîs nîşanî dide ku têkiliya baş li endamên malbatê, miqdarê şexsiyeta kesê pîvan dike. Mînakî, çîrokek ji jiyana Îmam Hesen (s.x) hatîye vekirin ku ew xwedîrên xwe bi hezkirin û rêzê diyalog kirin. Roja yekê ji xwedîrên wî hewceyekî ne baş kir, lê Imam (s.x) ji bo berbiya re, bi tomara xwe wî li serê xwe barkirin û ev şêwaz guhertina şêwaza xwedîrê çêkir.
Ji aliyê din, pêşkeftina têkiliyan civakî jî hewce ye ku serê xwe bidin prinsipên wekî rastî, berxwedan û hevkariya. Imam Sadıq (s.x) dibêje: "El-mu’minu axu'l-mu’min, kelcesedilwâhid, idhâ ishtakâ minhû şey'en, wecede aleme zâlik fî sā'iril cesed" - Mumin birêkê mumin e, wekî gava ku piştgiriya xweşî ji yek beşê gîrtiya jismê de destûr tê da, hemû beşên jismê îşqal dikin (El-Kâfî, C. 2, S. 166). Ev hadîs seretayî nîşanî dide ku hevaltiya xweş û hevkariya pir girîng e di têkiliyan civakî de.
Ji bo pêşkeftina ev prinsipên, dikarin ji çîrokên dîrokî jî hîn bibin. Wekî mînak, di demekê de, Imam Zeynelabidîn (s.x), bi hemû kêş û dijwarî, her dem ji hewcedarên derbasdar alîkariya xwe dike û ev şêwaz bû sedema ku gelekî ji dilên mirovên xwe bikişînin.
Di dawiya da, dikarin bibêjin ku pêşkeftina têkiliyan civakî û malbatî hewce ye ku bi xebata herî nizm û bikarhênerên felsefeya dînî were pêkanîn. Heke her kes ji malbatê dest pê bike û şêwaza xwe bi hezkirin, rêz û berxwedan binêre, civakek sax û kêfxweş ê bi xwe bidin.
