?Gelo DYA ji Iraqê vedikişe, yan jî guhertinek taktîkî dixwaze

Biryara ji nişka ve ya Amerîkayê ya vekişîna hêzên xwe ji baregehên Eyn ul-Esed û Victoria û veguhestina wan bo Hewlêrê û dibe ku welatekî cîranê erebî, nîşan dide ku guhertinek girîng di pêkhateya leşkerî ya Washingtonê de li Rojhilata Navîn heye. Her çend ev wekî vekişînek xuya bike jî, di rastiyê de gavek ber bi ji nû ve avakirinek plansazkirî ye ku armanc dike ku hevsengiya hewcedariyên ewlehiyê ji bo parastina pozîsyona stratejîk û gefên ku ji hêla siyaseta navxweyî ya Iraqê û nakokiya herêmî ve têne çêkirin, pêk bîne.
Armanca veguhestina hêzan
Armanca sereke ya Amerîkayê ew e ku pozîsyona xwe li Iraqê biparêze û di heman demê de xetereyên ewlehiyê kêm bike. Baregehên Eyn el-Esed li Enbar û Victoria li Bexdayê gelek caran ji hêla hêzên milîs ve di êrîşên mûşekî û dronan de hatine hedefgirtin. Ji ber vê yekê, vekişîna Amerîkayê ji van baregehan dê hem jiyana hêzên xwe di şerekî newekhev de biparêze û hem jî lêçûna siyasî ya qurbaniyê kêm bike.
Rêvebirina zextên Bexdayê û balkişandina ser Hewlêrê
Li Bexdayê, Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şîa Sûdan ji aliyê parlemento û tevgerên siyasî ve di bin zextê de ye ku hebûna leşkerên biyanî li welêt bi dawî bike. Vekişîna Amerîkayê ji baregehên xwe dikare hin ji zextan sivik bike. Ev ê bihêle ku Washington demek dirêj û bi lêçûnek kêm li bakurê Iraqê bimîne.
Derfetên mayîna li Hewlêrê
1. Kontrol û Çavdêriya Herêmî: Helwesta Hewlêrê ji bo Dewletên Yekbûyî derfetek peyda dike ku çalakiyên li Iraq û Sûriyeyê bişopîne.
2. Piştgiriya siyasî: Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Pêşmergeyên wê hevalbendên pêbawer ên Washingtonê ne.
3. Ewlekariya erdnîgarî: Êrîşên li ser hedefên Amerîkayê li bakurê Iraqê ji bo hêzên milîs dijwartir û bihatir in.
Parastin li dijî Tirkiyeyê
Encamek nerasterast a mayîna Amerîkayê li Hewlêrê parastina li dijî operasyonên Tirkiyeyê li bakurê Iraqê ye. Artêşa Tirkiyeyê gelek caran baregehên PKKê li Herêma Kurdistanê hedef girtiye. Lê hebûna leşkerî ya Amerîkayê şîroveyên Enqerê tevlihev dike; Ji ber ku Washington peyamek dişîne ku ev herêm beşek ji çarçoveya ewlehiya wê ne.
Bandorên stratejîk ji bo Iraq û herêmê
1. Ji bo Bexdayê: Ev veguhestin derfetek dide dewleta Iraqê ku ji raya giştî û parlementoyê re îdîa bike ku bêyî ku DYA bi tevahî vekişe, gavên kêmkirina leşkerên biyanî li ser axa xwe avêtiye. Ji ber vê yekê, divê hevkariya îstîxbaratê, hebûna qada hewayî û ragirtina şêwirmendên DYA berdewam bike.
2. Ji bo Herêma Kurdistanê: Hebûna DYA li Hewlêrê dê pozîsyona siyasî û ewlehiyê ya herêmê xurt bike û derfetên bêtir peyda bike da ku serxwebûna qismî û nisbî ya Hewlêrê ji Bexdayê biparêze.
3. Ji bo Tirkiyeyê: Hebûna DYA li bakurê Iraqê dikare bibe astengiyek ji bo destwerdana leşkerî ya berfirehtir a Enqerê û bandorê li hevkêşeyên ewlehiyê yên li ser sînorê Tirkiyeyê bike.
Bi tevahî, ev guhertin nîşan dide ku DYA naxwaze ji Iraqê vekişe, lê bi guhertina cihê hêzên xwe, dixwaze pozîsyona xwe biparêze, lêçûnên siyasî û ewlehiyê kêm bike û asta şîrovekirina gefên herêmî zêde bike.
