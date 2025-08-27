Qeyrana (Krîza)qedexekirina hîcabê li bajarê 'Aksûm' Etiyopya / Vegera xwendekarên misilman a ji bo dibistanan bi biryara dadgehê.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Dadgeha Bilind a Herêma Tigrayê li bakurê Etiyopyayê biryarek li ser xwendekarên Misilman ên li bajarê Aksumê da, ku rê da wan ku bi hîcabê perwerdehiya xwe li dibistanan bidomînin. Ev biryar piştî ku di Mijdara borî de nêzîkî 250 xwendekarên jin ên li bajêr ji ber redkirina rakirina hîcabên xwe hatin qedexekirin ku bikevin dibistanan û azmûnan bidin, hat dayîn.
Piştî vê qedexeyê, hêzên polîs li ber hin dibistanên bajarê Axumê hatin bicihkirin, hejmarek xwendekar hatin girtin, û yên din jî hatin qedexekirin ku bikevin dibistanan. Van tedbîran bûn sedema xwepêşandanên berfireh li bajarê Mqelli, paytexta herêma Tigrayê; xwepêşandanên ku wekî protestoyek li dijî binpêkirina azadiya baweriyê hatin dîtin.
Profesor Adam Kamel, berdevkê Konseya Bilind a Federal a Karûbarên Îslamî ya Etiyopyayê, di hevpeyvînekê de bi ajansa nûçeyan a Qeterê Al Jazîra Net re diyar kir ku xwepêşandan bersivek bû ji bo hewldanên jiholêrakirina hin mafan. Tiştê ku li Axumê qewimî çalakiyek takekesî ya hin rayedaran bû ku bi rêya giliyên qanûnî hate çareserkirin.
Biryara dadgehê ji bo vegerandina xwendekaran bo dibistanê
Dadgeha Herêma Axum di 14ê Çileya 2025an de biryarek da û qedexeya lixwekirina hicabê li dibistanan rawestand, û ew wekî tedbîrek ku dikare bibe sedema binpêkirinên mafan ên bêveger dît.
Bi derxistina vê biryarê re, hin berpirsên dibistanê hatin gazîkirin da ku bersiva tohmetan bidin, lê dadwerê ku biryar da ji kar hat dûrxistin û cîgirê wî doz bi hinceta nebûna desthilata dadgehê wekî girtî îlan kir û ew şand rayedarek dadwerî ya bilindtir. Ev kiryar bû sedema ku bi dehan xwendekar ji perwerdehiya xwe bêpar bimînin û pêvajoya qanûnî ya şopandina dozê hat rawestandin.
Profesor Kamel diyar kir ku nakokî li Tigrayê ne li ser hicaba kevneşopî ye, lê li ser nîqabê ye, û tekez kir ku hikûmeta Etiyopyayê pabend e ku mafên Misilmanan ên perwerde û baweriyê garantî bike û beşdariya Misilmanan di perwerdehiya neteweyî de wekî pêşîniyek dibîne.
Xwepêşandanên Giştî û Daxwazên Bicîhanînê
Di 21ê Çileya 2025an de, bi hezaran kes li bajarê Mekele, di xwepêşandanekê de ku ji aliyê Konseya Bilind a Karûbarên Îslamî ve hate organîzekirin, daxwaza bicîhanîna biryara dadgehê û vegera xwendekaran bo polan kirin. Van xwendekaran ji ber bêparbûna ji perwerdeyê derfeta dayîna azmûnên neteweyî û herêmî winda kirine.
Her çend gelek kesan ev bûyer wekî encama biryarên takekesî yên hin karmendên Wezareta Perwerdehiyê dîtin jî, dozê nîqaşek berfireh li ser rewşa azadiya olî li Etiyopyayê derxist holê.
Di vê çarçoveyê de, Elî Haşim, nivîskar û rojnamevan, biryara Dadgeha Herêmî ya Tigrayê wekî serkeftinek girîng ne tenê ji bo keçan, lê di heman demê de ji bo pergala federal û herêma Tigrayê jî bi nav kir, û got ku ev biryar ji bo destûrê û civaka Misilman destkeftiyek e, û nîşanek ji atmosfera erênî ya azadiya olî û çandî li Etiyopyayê ye.
Dadgeha Bilind Mafê Lixwekirina Hicabê Diparêze
Piştî zexta raya giştî û xwepêşandanên berdewam, Dadgeha Bilind a Herêma Tigrayê doz ji nû ve nirxand û biryar da ku ti bendek destûrî tune ku lixwekirina hicabê qedexe bike. Dadgehê tekez kir ku tedbîrên hatine girtin bê bingehek qanûnî ne.
Biryarê mafê xwendekaran piştrast kir ku perwerdehiya xwe bi lixwekirina hicabê bidomînin, li gorî azadiya ol û cil û bergan a ku di Destûra Bingehîn a Etiyopyayê de garantî ye.
Encûmena Bilind a Karûbarên Îslamî ya Etiyopyayê biryar pêşwazî kir û ew wekî serkeftinek yasayî û qanûnî ji bo Misilmanên welêt bi nav kir, nemaze ji ber bandorên psîkolojîk û civakî yên bêparbûna perwerdehiyê ku bandor li xwendekar û malbatên wan kiriye û bûye sedema ku ew salek ji xwendinê bêpar bimînin.
Aksum: Di Navbera Hevjiyan û Rageşiyê de
Axum demek dirêj navenda giyanî ya Dêra Ortodoks a Etiyopyayê ye, û ji sedsala 4-an vir ve, piştî ku Qiral Îzana bû Xiristiyan, bajar xwedî statuyek olî ya taybetî ye. Lêbelê, Axum di heman demê de sembola toleransa olî ye, ji ber ku Misilmanên yekem di sedsala 7-an de reviyan Axum da ku ji zordariya paganên Mekkeyê birevin û li wir di bin parastina Negusê de ewlehî dîtin.
Li gel vê mîrateya dîrokî, Aksum di salên dawî de rastî tengezariyên olî yên sporadîk hatiye, nemaze li ser mijarên wekî lixwekirina hicabê li dibistanan an avakirina mizgeftan li nêzî cihên olî yên Xiristiyan, ku carinan bûne amûrek ji bo teşwîqkirina pevçûnan.
Di hevpeyvînekê de ligel Al Jazîra Net Qatar, Elî Haşim destnîşan kir ku di dema Serokwezîrtiya Ebîy Ehmed de di warê mafên etnîkî û olî de li Etiyopyayê pêşketinên erênî çêbûne, û tiştê ku îro Misilman dijîn nîşaneya rêyeke siyasî ye ku li ser bingeha hemwelatîbûn û vekirîbûnê ye.
Gelo biryara dadgehê çareseriyeke mayînde ye?
Îro, bajarê Axum ê Etiyopyayê li xalekê ye ku hem mîrateya jiyana hevbeş û hem jî bîranîna aloziyê dihewîne. Pêdivî ye ku bajar ruhê Negusê vejîne, ku ol amûrek ji bo hevgirtinê bû, ne amûrek ji bo dabeşkirinê.
Biryara Dadgeha Bilind a Tigray gaveke girîng e ber bi damezrandina prensîba hevwelatîbûna wekhev û rêzgirtina ji bo azadiya baweriyê li welatekî ku her gav ji bo parastina hevsengiyek di navbera pêkhateyên xwe yên olî û çandî de têkoşîn kiriye.
Lê pirs ev e: gelo Tigray dê bikaribe vê biryarê veguherîne qonaxek mayînde li ser rêya azadiya olî?
