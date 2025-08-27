Troykaya Ewropayê li ser vegerandina ambargoyên( cezayên) Neteweyên Yekbûyî yên li dijî Îranê ji nû ve dest pê bike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sernav: Hewlên Ewropayê ji bo Vegera Grêdanan li Îranê
· Nûçe: Çar dîplomat ragihandin ku dibe ku sê welatên Ewropayê yên bi navê "Troîka" (Îngilistan, Fransa û Almanya) sibe yên pêncşem dest bi pêvajoya vegerandina grêdanên Neteweyên Yekbûyî li hember Îranê bikin. Lêbelê, ev welat hêvî dikin ku Îran di nav 30 rojan de li ser pêşangeha xwe ya atomî bersivê bide ku ewê bibe sedema derengkirina çalakiyên pratîk.
Di heman demê de, berdevkê Wezareta Karê Derve ya Almanyayê îro çarşemê ragihand ku Fransa, Îngilistan û Almanya hê jî amade ne ku mekanîzmaya vegerandina grêdanên Neteweyên Yekbûyî çalak bikin. Ev pozîsyon piştê civîna sê-alî li Cenevre di sêşemê de hate girtin; civînek ku armanca wê jiyaneke nû danê hewldana dîplomatîk li ser pêşangeha atomî ya Îranê bû.
Berdevkê alman di konferansa çapemeniyê de zêde kir ku her çend di danûstandinan de encameke qetî nehatibe destxistin jî, vebijarka vegerandina grêdanan hê jî li ser maseyê ye, lê sê welatên Ewropayê ên li hev dîplomasiyê bidomînin.
Soza Îranê ji bo Dîplomasiyê:
"Kazim Xerîbabadî" cîgirê wezîrê karê derve yê Komara Îslamî ya Îran di sêşemê de bi hêrs li ser pêbaweriya welatê xwe ji bo dîplomasiyê û çareseriyek baş ji bo herdu aliyan tekîd kir û got ku niha dema wê ye ku Troîkaya Ewropayê û Encûmena Ewlehiyê biryarek rast bigirin.
Wî zêde kir ku aliyan nerînên xwe yên li ser biryarnameya 2231 ya Encûmena Ewlehiyê nirxandin; biryarnameyeke ku piştgirî dide peymana atomî ya 2015 a di navbera Îran û hêzên cîhanî de.
Civîna Cenevreyê xwestinên Rojava ji bo dîsa destpêkirina çavdêriyên Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê (IAEA) li ser sazîyên atomî yên Îranê nirxand û armanca wê jiyaneke nû danê rêya dîplomatîk bû ji bo destxistina peymanekê an rûbirûbûna vegera grêdanên ku li gorî peymana 2015 hatibûn betal kirin.
Dawîhatin û Vegerandina Çavdêran:
Di destpêka vê salê de, welatên Ewropayê li gel Amerîkayê li ser wê peymanê bûn ku heke Îran heta dawiya meha tebaxê bersivê nedaye mercên taybetî, dê mekanîzmaya "çekanê" were çalakirin. Ev merc di nav xwe de dîsa destpêkirina danûstandinan li gel Amerîkayê, destûrdana çavdêranên Ajansê ji bo ketina sazîyên atomî yên Îranê, û ronkirina rewşa zêdetirî 400 kîlogram Ûranyûma bi bandor bilind digirt.
Rafail Grossî, serokê giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê (IAEA), îro çarşemê ragihand ku çavdêrên Ajansê piştê 7 hefteyan dîsa vegeriyane Îranê û plan dikin ku çalakiyên xwe dîsa bidin destpêkirin.
Li aliyê din, Ebas Erekeçî, wezîrê karê derve yê Komara Îslamî ya Îranê, bi hêrs kir ku ketina çavdêranên Ajansê welat bi biryara Encûmena Bilind a Ewlehiya Neteweyî hatiye kirin û armanca wê çavdêriyek li ser pêvajoya veguheztina mazotê di santrala atomî ya Buşehrê bû.
Wî bi hêrs kir ku li hember îdiayên hin nûneran, qanûna ku ji hêla Meclîsê ve hate pejirandin nehatiye şikandin. Li gorî vê qanûnê, hevkariya li gel Ajansê bi biryara Encûmena Bilind a Ewlehiya Neteweyî ve girêdayî ye û divê hemû daxwazên Ajansê ji bo vê encûmenê were şandin.
Lêbelê, hin nûnerên Meclîsa Îranê îro çarşemê li hember destûra çavdêriyê li santrala Buşehr û navenda lêkolînên Tehranê protesto kirin û wê wekî li hember qanûna Meclîsê dîtin. Ev qanûn, ku di 26ê hezîranê de hate pejirandin û ji hêla Encûmena Negirtinê ve jî hate erêkirin, destûrnameyek e ku divê hikûmet ji ketina çavdêranên Ajansê bigire û hemû çalakiyên çavdêriyê raweste. Îran Ajansa Enerjiya Atomê bi têkiliya xwe ya li gel çalakiyên casusî û amadekirina zemîna êrîşên Îsraîl û Amerîkayê tawanbar dike.
