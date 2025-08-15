Meclîsa Kerbelayê hejmarên dawî yên ziyaretvanên Erbeînê eşkere kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Encûmena Parêzgeha Kerbelayê ragihand ku hejmara ziyaretvanên ku ketine parêzgehê nêzîkî 23 milyon e, û pêvajoya vegerandina heciyan ji sibehê ve bi awayekî cidî dest pê kiriye.
"Xufran El-Şemrî", serokê Komîteya Veguhastin û Ragihandinê û sekreterê Encûmena Parêzgeha Kerbelayê, di hevpeyvînekê de bi malpera nûçeyan a "Baxdad El-Yewum" a Iraqî re got: "Hejmara wesayîtên ku ji bo veguhestina heciyan hatine veqetandin ji sala borî zêdetir e. Dikare were gotin ku bernameya veguhestina hikûmetê serkeftî bûye û herikîna vegera ziyaretvanan bi rêkûpêk berdewam dike û tişt li gorî planê dimeşin."
Wî her wiha spasiya rola çalak a sektora taybet di pêkanîna bernameya veguhestinê ya veguhestina heciyên Erbeînê de kir û got: "Bernameya îsal bê navber bû û wesayîtan ziyaretvanan gihandine cihê herî nêzîk ê mezargehan. Tê payîn ku sala bê di hemî waran de çêtir be."
Derbarê hejmara karwanan li parêzgeha Kerbelayê de, El-Şimrî got: "Hejmara karwanan gihîştiye 15,000, lê par 12,000 bû." Ev zêdebûn bi hevkariya berfireh a hêzên ewlehiyê, di nav de xwendekarên akademiya leşkerî jî, pêk hatiye.
Ziyafeta Erbeînê ya Îmam Huseyîn (silavên Xwedê li ser wî bin) yek ji mezintirîn civînên olî yên cîhanê ye, ku bi mîlyonan ji hundir û derveyî Iraqê beşdar dibin. Bi vê boneyê, bajarê Kerbelayê bi herikîneke mezin a ziyaretvanan re rû bi rû ye, ku ji bo ewlekarî û tevgera bênavber a ziyaretvanan hewldanên ewlehî û xizmetê yên taybetî hewce dike.
Pispor dibêjin ku di salên borî de, ziiyafeta Erbeînê ji bo ajansên ewlehî û xizmetê yên Iraqê bûye ceribandinek mezin da ku xizmetê bidin heciyan, nemaze bi zêdebûna hejmara heciyên biyanî ji Îran, Pakistan, Hindistan û welatên Kendava Farisî, û her weha ziyaretvanên ji Ewropa û Dewletên Yekbûyî.
