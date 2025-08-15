Ayetullah Remezanî: Erbeîn "dibistaneke Hîşmendiyê" ye / Gotara Erbeînê berevajî gotara şerm, tehdîd û teslîmbûnê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dîrok: 24ê Mordad 1403 HŞ / 14ê Tebaxa 1447 H.Q / 2025 Z
Kerbelayê – Di mehûya Erbaînê de, Ayatollah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî ya Meclîsa Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x), di derbarê girîngiya xwedîtiya manewî ya şopandina Arbaînê, rola riyakariyê di tarîx û îro de, û pîşesaziya edebî, siyasî û teolojîk a Ahlê Beyt de, axiv û şîroveyek bêtehsîl pêşkêş kir.
📌 Arbaîn: Destnivîsa Rêya Bextewarî
Di axaftina xwe de, Remezanî Erbaîn nasand wekî:
“Derfetek manewî û mikateka dîrokî ya bihayî, ku dikare bibe serûberiya zêdeyê ji bo nasandina zulum û xapandinê, ku Emewiyan bi şikla siyasî avakiribûn.”
Ew balê da ser vê ku dînperweriya Ahlê Beytê, ku bi navê "wilayeta teqwa" jî tê nas kirin, tenê rêya serketinê ya mirovan e, û Arbaîn, di vê navçeyê de, bibin dîtina dirêj a şîret, aqil, û rûmetê li dijî şaşmêrxwaziyê.
🧭 Dîn: Amûrê hêz an rêya hidayetê?
Ramazanî bi şiklê xwedî derbareya têkiliyên tarîxî ya dîn û siyaseta desthilatdariyê şîrove kir. Ew têkiliyê bi sê awayan şîroveyî kir:
Reddkirina tevahî ya dîn: Hikayeya kesan ku pêxemberan red kirin û hatin kuştin.
Bikaranîna dîn wekî amûra siyasî: Emewiyan û Abbasiyan dîn wek çarçoveya leşkerî-siyasî xebitand.
Dîn ji bo hidayetê: Rêya rast ya şîrîn, ya ku pêxember û ewliya pê ve rabûn.
🔎 Dîtina Tarîxî ya Kerbelayê û Derfetê Nasînê
Ramazanî hatibû kirin ku:
“Dema ku riyakariyê veqetîne berxwedanê, bi navê dîn û bi ayet û namaz şer tê avakirin, lê rastiyê qet tê çêkirin.”
Wî mînakek ji Îmam Baqir (a.s) hatî xwendin:
“Hin kes difikirin ku bi kuştina Îmam Huseyn (a.s) nêzîkî Xwedê dibin – lê ev têgihiştin, şiklê tav a riyakariya dînî ye.”
🕊️ Hz. Zeyneb û Îmam Seccad(silav liwanbin): Biwêjêrên Rêya Rûmetê
Remezanî bi navê Hz. Zeyneb (s) û Îmam Seccad (s.x) pêşanga kir ka şopandina wan di darê Şamê de, ne tenê şiklê şerê manewî bû, belkî bi rastî wê rewşê rûmetê nasand û nasnameya dînê bi warê xwe ve girt.
“Wextê wan gotinên rast xwendin, qesra Yezîd leriz bû.”
📚 Îmamşînasi: Mifteha Rizgarkirinê
Di beşa dawî de, Ramazanî “nasîna Îmam” şerê rizgarkirinê ya tarîxî û ruhî hesiband û dua ya navdar:
“Allahumme ‘arrefnî huccetek...” – wekî tiştek împaratorî ya manewî re destnîşan kir.
Wî got:
“Kes ku Îmamê xwe nas nekir, di mirina cehaletê de dimîne.”
🧠 Hişyariyê li dijî xapandinê: Peyama Arbaînê
Ew Arbaîn ne tenê wek "merasîmê" jî kir, belkî wekî fêhm û fermanek nas kir. Ew got:
“Ger civak riyakariyê nas neke, wisa dê bêhêz li wir bibe... Arbaîn divê bibe dîmenek hişyariyê.”
🌍 Şîroveyên Civakî, Siyasî û Zanistî
Remezanî rexne kir li:
Nîzamên siyasî yên du-rafî,
Veto-siyaseta dewletên girseyî,
Qudus wek meselê navendî,
Nîzamên ku bi zanist şiklê hegemonî tê dayîn.
Ew got:
“Zanist bê rûnahiya olî dikare bibe amûra hefşbûnê, ne perwerde.”
🔚 Xulasa: Erbaîn wek dîmenek fêlsîfî û berxwedanê
Di vê gotara mezin de, Ayatollah Ramazanî Arbaîn wekî “nîşaneya manewî ya komkujîya şerm û rezîlî li dijî rûmet û şehîdî” avakir. Wî peyam da ku xelk dikare bi rast nasînê, di navê Îmam, rêber, aqil û rûmetê de, bihêz bibin.
