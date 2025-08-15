Li başûrê Senegal, pêşkeftina rêwîtiya Erbaînê ya Hosênî bi beşdariya hezkirên Ehl-ul-beyt (s.x) hat lidarxistin + wêneyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Şîe û hezkiriyên Ehlul Beytê (S.X) li başûrê Senegalê merasîmek ji bo xwendina heca Erbeînê li dar xistin.
Di vê merasîma manewî de, ku li Mizgefta Pêxemberê Mezin (S.A.X) hate lidarxistin, piştî xwendina ayetên ji Qurana Pîroz ji hêla Îbrahîm Munî ve, Şêx Mihemed Kabe Qassam li ser girîngiya bîranîna Erbeîna Huseynî axivî.
Xwendina Ziyareta Erbeînê ji hêla Şêx Dawûd Daramî ve beşek din a merasîmê bû.
Di dawiya vê merasîmê de, şîniyên şehîdên Kerbelayê ji sifreya pîroz a xwarina (Seyîd-ul Şûheda)Ustadê Şehîdan kêf girtin.
.............................
/Dawiya peyamê
Etîket
Erbaîen Huseyni
Senegal
Afrîqa
Şîeyên Afrîqî
Your Comment