Hejmara qurbaniyên lehiyê li Pakistanê ji 300 kesî derbas bû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çavkaniyên Pakistanî derbarê karesateke bêhempa li parêzgeha Xayber Pexunxwayê li bakurê rojavayê vî welatî aghiyan didin û dibêjin ku barana zêde û boş li vê herêmê jiyana bi mîlyonan kesan asteng kiriye û di 48 sietên derbasbûyî de hejmara candayîyên ji ber baran û lehiyê li vê herêma Pakistanê rabûye 337 kesî. Bi dehan kes jî birîndar bûne û bi sedan kes bêmal bûne. Jordeketina helîkoptereke hawargihêştin û Rizgarkirinê li herêma Bacûrê jî bû sedema candayîna 2 pîlotan û 3 kesên tê da. Hevgav Komara Îslamî ya Îranê amadebûna xwe ji bo alîkariya bo qurbaniyên lehiyê li Pakistanê ragihand.
PAKISTAN -LEHÎ -BÛYEREN XWEZAYÎ -LEHÎ Û LASER
Your Comment