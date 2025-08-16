Rapora Stareka Giştî ya Hêzên Çekdarî ya Îranê:"Eger dijmin xeletî bike, bersiva Îranê dê ji ya berê jî bi hêztir û tundtar be."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Serfermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê di daxuyaniyekê de li dijî her cure komplo an kiryareke tehdîdkar a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst hişyarî da û ragihand ku Komara Îslamî ya Îranê amade ye ku bêyî tu sînorek bi her cure gefê re rû bi rû bimîne.
Daxuyaniya ku îro (Şemî) hate weşandin, ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst re got: Komplo û tohmetên li dijî Îrana bihêz û bêşikest rawestînin.
Serfermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê her wiha diyar kir: Di rewşa her şaşiyekê de, tiştê ku di şerê 12 rojî yê borî de rê li ber pêkanîna operasyona berfireh girtiye, dê dubare nebe.
Daxuyaniyê her wiha tekez kir: Ger di demên berê de şert û mercên wekhev derkevin holê, bersiva Îranê dê bi surprîz û tedbîrên nû re were ku dê ji yên berê pir dijwartir û wêrankertir bin.
