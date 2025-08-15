Parvîn Boldan di hevpeyvînekê de ligel Ajansa Nûçeyan a Mehr:Ocalan qet daxwaza azadiya xwe nekiriye; endamên PKKê vedigerin welatên xwe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Piştî 40 salan şerê xwînî yê di navbera Tirkiye û PKKê de, nîşanên bidawîbûna yek ji pirsgirêkên herî dirêj û biha yên Rojhilata Navîn hene. Fermana Abdullah Ocalan a ji bo hilweşandina PKKê, digel amadebûna bêhempa ya Erdogan a ji bo diyalog û hevkariya bi hêzên Kurdî re, ne tenê siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê guherand, lê di heman demê de bandorên kûr li ser pêşeroja Kurdan li Iraq, Sûriye û tevahiya herêmê jî kir.
Çend roj piştî ku serokê MHPê Bakçelî bang kir ku Ocalan li wir be, PKKê hilweşîne û pêvajoyek aştiyê di navbera Kurdan û Tirkiyeyê de ava bike, şandeyek ji nûnerên Kurd ji bo hevdîtinan çûn Îmraliyê. Piştre şandeyê ragihand ku Ocalan sê name ji Qendîl, Ewropa û Herêma Kurdistanê re şandiye û îhtîmal e ku aştî li Tirkiyeyê pêk were. Çend roj şûnda, Ocalan di peyamek vîdyoyî de ragihand ku PKK hatiye hilweşandin.
"Divê rewşa heyî wekî encamek girîng û dîrokî were qebûlkirin û ez li ser banga dîrokî ya 27ê Sibata 2025an ji bo aştî û civakek demokratîk israr dikim," wî piştî 26 salan di peyamek vîdyoyî de got.
Piştî banga Abdullah Ocalan a ji bo bêçekkirin û hilweşandina PKKê di 11ê Nîsana 1404an de û bêçekkirina sembolîk a 30 endamên komê di şikeftek dîrokî de li parêzgeha Silêmaniyê, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan Partiya Demokratîk (DEM) ragihand ku dê pêvajoya çekdarkirina PKKê bişopîne.
"Ger hikûmeta Tirkiyeyê çareseriyek dixwaze, divê gavên berbiçav bavêje. Divê şert, polîtîka û qanûnên têkildarî serokê PKKê werin guhertin. Tenê dema ku pirsgirêk pêşve biçin," wî got. Ew ê wê çareser bikin.
"Ger Tirkiye şert û mercên serokê PKKê biguherîne, zilmê rake, bihêle ku ew bi azadî bixebite, bi her kesî re têkilî dayne û qanûnên azadî û demokrasiyê pêş bixe, wê hingê bingehek dê were çêkirin û em dikarin çekan deynin," wî got.
"Divê her kes vê yekê pir zelal fêm bike," Bayek got. "Ger dewleta Tirk bixwaze me bixapîne, me bêçek bike, me bitirsîne û armancên xwe yên li dijî Kurdan bicîh bîne, ew ê bi ser nekevin.
Ajansa Nûçeyan a Mehr bi siyasetmedara Kurd a navdar Parvin Boldan, Cîgira Serokê Parlamentoya Tirkiyê û endama tîma danûstandinên Îmraliyê bi rêberê PKKê yê girtî Abdullah Ocalan re, ku di pêşvebirina pêvajoya aştiyê ya di navbera Kurd û Tirkiyê de roleke girîng lîstiye, hevpeyvînek kir. Nivîsa hevpeyvînê li vir heye.
Pirs: PKK daxwaza serbestberdana Abdullah Ocalan dike û israr dike ku rêberê PKKê yê girtî divê azad be ku çalakiyên xwe yên siyasî û sivîl pêk bîne.
Her çend ev meyl rasterast li Tirkiyê tê şopandin jî, bandorên wê pir berfirehtir in. Kampanyaya PKKê ya ji bo aştî û civaka demokratîk û guhertinên ku piştî wê çêbûn nîşan didin ku ev guhertin ji bo her kesî pêwîst in. Hemû hêzên li herêmê dê bi astên cûda ji encamên vê meylê bandor bibin.
Pêvajoya hilweşandina PKKê pêvajoyek azadiyê, qebûlkirina cudahîyan û bidawîkirina dijminatiyê ye. Yek ji encamên normal ên vê yekê bê guman azadiya Abdullah Ocalan e, rola sereke ya vê tevgerê beşdarbûn û bandorkirina pêvajoya aştiyê ya di navbera PKK û dewleta Tirkiyê de ye.
Bi vî awayî, Abdullah Ocalan qet azadiya xwe wekî xwestekek takekesî nexwestiye. Bê guman PKK û yên ku wê bi rê ve dibin, dixwazin û piştgirî didin azadiya Ocalan, û ji bo vê daxwazê sedem û delîlên rewa hene. Lê nêrîna Ocalan ew e ku ev pêvajoya aştiyê divê bi azadiya takekesî ve sînordar nebe. Bi gelemperî Ocalan alîgirê azadiya civakî ye û azadiya xwe wekî beşek ji azadiya civakî dibîne.
PKKê bi awayekî sembolîk çekên xwe şewitandin. Gelo hikûmeta Tirkiyeyê di bersivê de gavên ber bi pêvajoya aştiyê ve avêtine?
Heta niha, di pêvajoya aştiyê de pêşketinên girîng çêbûne. Pêşî, daxuyaniya navdar a serokê Partiya Tevgera Neteweyî (MHP) Devlet Bahçeli piştî ku di 1ê Cotmehê de bi endamên partiya me re dest da, dema ku wî ji Ocalan xwest ku daxwaza bidawîanîna çalakiyên koma xwe bike. Piştre Ocalan însiyatîf girt ser xwe û di 27ê Sibatê de banga xwe ya dîrokî kir. Piştre PKKê kongreya xwe li dar xist û tavilê bi awayekî erênî bersiva banga Ocalan da û pêvajoya hilweşandinê dest pê kir. Di 11ê Hezîranê de, li Silêmaniyê şewitandina sembolîk a çekan pêk hat. Erdogan û partiya desthilatdar îradeya xwe ya ji bo bidestxistina vê pêvajoyê ragihandine. Ev hemû pêşketinên dîrokî û girîng in. Pir bi qîmet e ku ev pêvajo heta vê astê gihîştiye. Li parlementoya Tirkiyeyê komîsyonek berfireh hate damezrandin. Ev komîsyon, ku ji bo afirandina bingehek yasayî û siyasî ji bo vê pêvajoyê hatiye damezrandin, di damezrandina xwe de bi qasî ku di xebata xwe de ye dîrokî ye.
Wekî ku tê dîtin, ji her du aliyan ve gavên girîng hatine avêtin. Ji ber vê yekê, ev pêvajo hêdî hêdî û di çarçoveya xwe de pêşve diçe. Tevî hin krîzan jî, em bawer dikin ku ev pêvajo dê serkeftî be.
Ji aliyê qanûnî ve (qanûna Tirkiyeyê), eger pêvajoya bêçekkirinê serkeftî be, dê çi bibe serê serokên çekdar ên Qendîlê û endamên niha yên PKKê? Gelo ew dikarin vegerin cem malbatên xwe yên li Tirkiyeyê û beşdarî çalakiyên siyasî yên sivîl bibin? Wekî yek ji pêşengên vê pêvajoya aştiyê, hûn di vî warî de gavan diavêjin?
Dema ku em li vê pêvajoyê bi tevahî dinêrin, em ne li tiştê ku bi serê kesan tê, lê li tiştê ku bi serê demokrasî, maf û azadiyan tê dinêrin. Kesên ku we behs kirin jî ji vê perspektîfê li vê pêvajoyê dinêrin. Ger ev pêvajo serkeftî be, qada siyaseta demokratîk dê berfireh bibe û azadî dê pêş bikevin. Ji ber vê yekê, di hawîrdorek wisa de, pirsa gelo endamên PKKê dê vegerin cem malbatên xwe êdî ne pêşanî ye. Bê guman, ev kes dê vegerin welatên xwe û dikarin mafê xwe yê beşdarbûna di siyasetê de bi kar bînin.
Bi 41 salên şerê çekdarî di navbera endamên PKKê û artêşa Tirkiyeyê de û mirin û birîndarbûna bi hezaran leşkerên Tirk û endamên PKKê, gelo civaka Tirkiyeyê ji bo aştiyek rastîn û biratiya di navbera Kurd û Tirkan de amade ye? Pêşbîniyên we derbarê krîzên civakî û siyasî yên pêşerojê yên vê mijarê de çi ne?
Tevî êşên giran, trawmaya psîkolojîk û windahiyên mirovî, exlaqî û aborî yên ku civaka Tirkiyeyê di van salan de kişandiye, di navbera civakan de tu dijminatî derneketiye holê. Ev karta herî girîng a serketinê ye di pêşvebirina pêvajoya aştiyê de. Dema ku dor tê ser çareseriyên siyasî, civaka Tirkiyeyê her gav xwedî astek bilindtir a hesasiyet, têgihîştin û şehrezayiyê ye li hember pêvajoyên siyasî yên bi vî rengî. Ger ev pêvajo gihîştibe vê astê, pêşbîniya civakê roleke sereke lîstiye. Ev pêvajo tenê bi "piştgiriya" civakê dikare were bidestxistin. Îro, piraniya civaka Tirkiyeyê bi eşkereyî piştgirî dide lêgerîna çareserî û aştiyê. Bi rastî, ev civak bala xwe nade hin hewldanên dijî-aştî, dijî-çareseriyê û helwestên têkçûyî.
Civak ji bo aştiyê amade ye. Pirsgirêka sereke helwestên wêranker ên kesên ku li ser navê gel, li dijî gel siyasetê dikin û komên serdest ên ku pêşeroja xwe bi vî şerî ve girêdidin e. Ne civak e ku şer diafirîne û tîne vê astê; Civak qurbanê van pirsgirêkan e û tenê rêya sivikkirina êşê ew e ku ev pêvajo serkeftî be.
Ev pêvajoya aştiyê ya ku vê dawiyê dest pê kiriye dê çi bandorê li ser herêmê û cîranên Tirkiyeyê bike? Wekî ku hûn dizanin, Îran bi salan e bi pirsgirêka PJAKê re rû bi rû ye.
Pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk bangek ji bo demokrasî, aştî û azadiyê li seranserê herêmê ye. Ew di heman demê de derfetek dîrokî ye. Ew vexwendinek e ku bi devjêberdana şêwazên nas ên înkar, serhildan û pevçûnê rêyek siyasî ya nû biceribînin.
Berevajî baweriya populer, tiştê ku welatan bihêz dike ne çek û şer e, lê demokrasî, azadî û aştî ye. Gelê Kurd, li her deverê ku lê be, beşek bêwestan a têkoşîna ji bo demokrasî û aştiyê ye. Divê ev yek were teqdîrkirin.
Tiştê ku ji welatekî kevnar û şaristanî wekî Îranê ku xwedî rehên dîrokî yên kûr e tê hêvîkirin ev e ku vê pêvajoyê rêve bibe û hevseng bike. Ji ber ku ev pêvajo bi pêşeroja Îranê ve jî girêdayî ye. Em bang li gel û hikûmeta Îranê dikin ku ji bo çareserkirina pirsgirêkan hewldanên hesas bikin.
