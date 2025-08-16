Li gorî amarên ji Mezargeha Pîroz a Ebbas (s.x), îsal 21 milyon ziyaretvan beşdarî Erbeînê bûne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Meqame Etbe Abasî ragihand ku hejmare şerikbûnên li merasîma Erbaînê Hûsenî di ve salê îro de gihîştîye 21 milyonan û 103 hezar û 524 kesan.
Ev amaran bi karanîna sistema hejmarandina elektronîkê ya li ser bingeha hîşa meşî (artificial intelligence), têketina zayiran ji pênc rêga serekeyan bo Kerbelayê Mo’eleyê qeyd kirin.
Li gorî peywendîdarên meqame Etbe Abbasî, ev sistema ji bo deh salan berdewam e û daneyên bi demê rastî ji rêgan Baxdad-Kerbela, Baxdad–Cemaliyê, Necf-Kerbela, Babil-Kerbela û Huseynîye-Kerbela kom kir.
Di beyannameya meqame meqdesê(Etbe) Abasî de hatîye gotin: Teslîtkirinên xwe ji bo Îmam Zaman (Xwedê li zuhora wî lez bikê), meraje’a azam û umeta Îslamî bi pîrozbahiyê ji bo Erbaînê İmam Hesen (a) pêşkêş dikin û ji Xwedê dixwazin ku zayiran bi selametî û bi qebûliyeta karan xwe vegerin welat.
