"Hamas: Bi plana dagirkirina Xezze de, qirkirina nû dest pê dike"

—Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çalakiyên Rezistansa Îslamî ya Filistîn (Hamas) îro, yekşem, di bersiva razîbûna serokê serdana leşkerî ya rejîma Siyonîstî li ser plana dagirkirina bajarê Xezze de, ragihand ku vê razîbûnê nîşanê da ku ew destpêka kewtinêke nû ya qirkirina gel û belaşkirina fireh a Filistînîyan e.
Çalakiyên Hamas bi ragihandina yekî got: Xêz û plana dagirkirina Xezze û belaşkirina nîvîndarên wê, sûciyek girîng a şerê cîhanê ye ku nîşanî bêbalîyê dagirkêrên ji qanûnên navneteweyî û mirovahiyê ye.
Rezistansa Îslamî ya Filistîn zêde kir ku gotinên dagirkêrên li ser veguhastina çadiran bo Başûrê Xezze di nav dema alîkarîya mirovahiyê de, tîrêjînek vekirî ye bo şikandin û veşartina sûcên belaşkirin û qirkirina nêzîk a Filistînîyan.
Ev çalakî ragihand ku her tişt di Xezze de tê çêkirin girêdayî Rojava ya Rojhilatî ye, ku li wir şerên şewat û têkoşînên malbatên gundî ya şermezar ji bo qedexeyên derxistin û sûcên qirkirin û jêhatin berdewam dikin.
Hamas zêde kir ku Netanyahû dixwaze bi xeracata welatên erebî "Îsraîlê Mezin" biafirîne û ev tişt pêwîstîya piştgirî ya gelê Filistînî û rezistanse wan wek xeta pêşîn a parastina ümmetê Îslamî dike.
Ev çalakî her weha diyar kir ku piştgirîya siyasî û leşkerî ya Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê deriyê reş dide dagirkêrên rejîma Siyonîstî da ku ew bi qirkirin û pakkirina neteweyî ya xwe bidomînin.
Hamas daxwaz kir ku rayedara neteweyî ya yekbûnî bi stratejiya rezistansa tevahî bo berxwedana li dijî xêz û plana sûciyên dagirkêrên bibe, û ji welatên erebî, Îslamî û azadîxwazan a cîhanê xwest ku bi plana Siyonîstî re dijwarî bikin û ji berxwedana gelê Filistînî piştgirî bikin..
