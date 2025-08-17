"Wêneyê nû yê serokê xweşmêrê Filistînî: Dîmenek zirav û pîr piştî salên zîndanê + Vîdeo"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Vîdyoyekî nû yê ku di medyayên civakî yên Îsraîlê de belav bûye, Îtamar Ben-Gvîr, wezîrê ewlekariya neteweyî ya Îsraîlê û endamekî rastgira tundrew, nîşan dide ku li ber Merwan Berxûsî, girtîyê herî navdar ê Filistînî, di zîndanê de pêkenîne û henekê pê dike.
Li gorî raporta "Fararu", ev cara yekem e ji çend salan ve ku Merwan Berxûsî xuya dibe. Ew wekî kesekî kal û lawaz tê dîtin.
Ben-Gvîr ji wî re dibêje: "Tu ê serfiraz nebî. Kesê ku gelê Îsraîlê bêrikîne, zarokên me bikuje, jinên me bikuje, em ê wî tun bikin."
Gava Berxûsî dixwaze axiftinê bike, Ben-Gvîr zêde dike:"Diviya te di dîrokê de vê fêm bikira."
Serokatiya Filistînê vê vîdyoyê red kirine. Huseyn El-Şêx, cîgirê serokê hikûmeta Filistînê, vê kirinê wekî "mînakêkî terorîzma derûnî, exlaqî û fizîkî" nas kiriye.
Merwan Berxûtî, 66 salî, ji bûyera plana êrîşên ku bû sedema kuştina 5 sivîl, tê îdamkirin. Ew li zîndana Îsraîlê 5 cezayê hetahetayî û 40 sal ceza zîndanê dixwe.
Lêkolînên raya giştî nîşan didin ku Berxûsî hêj jî yek ji serokên herî populer ê Filistînê ye û gelê Filistînê di hilbijartinê de wî ji serokê niha yê Filistînê Mehmûd Ebbas (Ebu Mazen) an jî serokên Hamasê tercîh dikin.
Ev bûyer berdewamiya pirsgirêkên navbera Filistîn û Îsraêlê û nerazîbûna navneteweyî ji siyasetên Îsraîlê nîşan dide.
Your Comment