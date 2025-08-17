  1. Home
"Wêneyê nû yê serokê xweşmêrê Filistînî: Dîmenek zirav û pîr piştî salên zîndanê + Vîdeo"

17 August 2025 - 11:37
News ID: 1717541
"Vîdeoyekî ku Îtamar Ben-Gvîr, wezîrê rastgêr ê Îsraîlê, Marwan Barghûsî yê zîndanî tinaz dike, şokek çêkiriye" Vîdeoyekî nû yê Îtamar Ben-Gvîr, wezîrê rastgêr ê Îsraîlî, ku li Merwan Barxûsî, girtiyekî navdar ê Filistînî, tinaz dike, di nav medyayan û civakê de şokek mezin çêkiriye. Ev vîdeo, ku cara yekem di van salên dawî de wêneyê Barxûsî yê zirav û pîr nîşan dide, bû sedema bersivên giran. Merwan Barxûsî, yek ji serokên herî navdar ên tevgera Filistînê, ji sala 2002an ve li zîndanên Îsraîlê dimîne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Vîdyoyekî nû yê ku di medyayên civakî yên Îsraîlê de belav bûye, Îtamar Ben-Gvîr, wezîrê ewlekariya neteweyî ya Îsraîlê û endamekî rastgira tundrew, nîşan dide ku li ber Merwan Berxûsî, girtîyê herî navdar ê Filistînî, di zîndanê de pêkenîne û henekê pê dike. 

Li gorî raporta "Fararu", ev cara yekem e ji çend salan ve ku Merwan Berxûsî xuya dibe. Ew wekî kesekî kal û lawaz tê dîtin. 

Ben-Gvîr ji wî re dibêje: "Tu ê serfiraz nebî. Kesê ku gelê Îsraîlê bêrikîne, zarokên me bikuje, jinên me bikuje, em ê wî tun bikin." 

Gava Berxûsî dixwaze axiftinê bike, Ben-Gvîr zêde dike:"Diviya te di dîrokê de vê fêm bikira." 

Serokatiya Filistînê vê vîdyoyê red kirine. Huseyn El-Şêx, cîgirê serokê hikûmeta Filistînê, vê kirinê wekî "mînakêkî terorîzma derûnî, exlaqî û fizîkî" nas kiriye. 

Merwan Berxûtî, 66 salî, ji bûyera plana êrîşên ku bû sedema kuştina 5 sivîl, tê îdamkirin. Ew li zîndana Îsraîlê 5 cezayê hetahetayî û 40 sal ceza zîndanê dixwe. 

Lêkolînên raya giştî nîşan didin ku Berxûsî hêj jî yek ji serokên herî populer ê Filistînê ye û gelê Filistînê di hilbijartinê de wî ji serokê niha yê Filistînê Mehmûd Ebbas (Ebu Mazen) an jî serokên Hamasê tercîh dikin. 

Ev bûyer berdewamiya pirsgirêkên navbera Filistîn û Îsraêlê û nerazîbûna navneteweyî ji siyasetên Îsraîlê nîşan dide. 

...............................
Dawiya peyamê /

