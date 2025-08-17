Êrîşên mûşekî yên Îranê Îsraîl sekinand

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê (SNSC) Elî Larîcanî roja Çarşemê got ku pirsgirêkên herêmî stratejiya ewlehiya neteweyî ya Komara Îslamî ne. "Ya yekem teoriya Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê ye ku ew dixwazin bi hêzê aştiyê bi dest bixin," Larîcanî got. Teoriya duyemîn ew e ku bi hevkariya welatan ewlehiya domdar bi dest bixin, ku ev rêbaza ku Îran dişopîne ye. Ango, em li şûna wêrankirina herêmê li aramiyê digerin û di vî warî de peymanek ewlehiyê bi Iraqê re dê were damezrandin.
"Xala navendî ya peymanê pabendbûna Îran û Iraqê ye ku pêşî li kaos û karanîna kesan, tevgeran û welatên sêyemîn di yekîtî û ewlehiya neteweyî ya her du welatan de bigirin û karanîna axa hevdu li dijî hevdu bikar bînin," Larîcanî got.
Hewldana dijmin ji bo çêkirina kaosê di navbera Îran û Iraqê de
Sekreterê Giştî yê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê (SNSC) Mihemed Cewad Zerîf got ku rewşa ewlehiyê ya dawî ya li herêmê berdewamiya şerê Îsraîl û Amerîkayê li dijî Îranê ye. Bo nimûne, Hillary Clinton carekê qebûl kir ku wan DAIŞ organîze kiriye da ku li Îran û Iraqê kaosê çêbikin û bi vî rengî di navbera Şîe û Sunniyan de li herêmê kaosê biafirînin; Bi taybetî di nav eşîrên Iraqî de ku du mezheb bi salan bi hev re dijîn. Lêbelê, hin welatên herêmî jî beşdar bûn. Tiştê ku di şerê 12 rojan de qewimî ne wekî berê bû. Em çiya bi çiya dijmin bûn. DYA êdî li pişt pirsgirêkan veneşart. Wezîrê wan ê parastinê bi eşkere ferman da bombebarankirina Îranê.
Hevalîtiya Neteweyî; Sermayeyek mezin a çandî, siyasî û civakî
Larîcanî got, "Yekbûna neteweyî li Îranê mijarek taybetî ye û balkêş e ku gelê Îranê xwedî têgihîştinek û îradeyek hevpar e ku li dijî Îsraîlê raweste." Hevgirtinek ku gelên cîhanê bi eşkereyî dîtine, û ev pir girîng e ji ber ku hevgirtina neteweyî sermayeyek mezin a çandî, siyasî û civakî ye.
Netanyahu beşdariya xwe qebûl kir
"Dijmin difikirî ku welatên Îslamî dê ji ber nakokiyên xwe an jî muhafezekariya xwe pişta xwe bidin Îranê, lê welatên Îslamî, hem gelên wan û hem jî dewletên wan, li pişt Îranê man," wî got. An jî di warê çawaniya rûbirûbûna hêzên çekdar ên Îranê de, wan difikirî ku ew ê tu tengasiyê nebînin ji ber ku wan herî zêde alavên parastinê hebûn, lê me dît ku êrîşên mûşekî yên Îranê di nîvê duyemîn ê şer de bi tevahî Îsraîl rawestand. Karbidestekî herêmî heta got ku Netanyahu di roja yekem a şer de gazî wî kiriye û jê re gotiye ku karê Îranê qediya ye. Lê di rojên çaremîn û pêncemîn de, wî qebûl kir ku ew bi tevahî bêçalak e û gelek pirsgirêk hene.
Serkeftinek di stratejiya leşkerî ya Îranê ya li dijî Îsraîlê de
"Bê guman, me qelsiyên xwe hebûn û mijara ketina dijmin nav Îranê mijarek cidî bû. Di heman demê de, me di hin deveran de bi jêhatî û bi hêz tevgeriya," wî got. Trump carekê got ku rojên dawîn ên şer ji bo Netanyahu û min dojeh bûn. Lê divê ew bi vê yekê serbilind nebin, ji ber ku dijmin dê van hilweşîne û li qelsiyên xwe binêre, û em jî dê heman tiştî bikin û divê em tenê bi awayekî leşkerî tevbigerin. Me hezkiriyên xwe winda kirine, lê gelê Îranê rûyekî din nîşan da.
