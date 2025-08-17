Pêvajoya vekişîna tevahî ya hêzên Amerîkî ji Bexdayê bo Hewlêrê di meha Îlonê de dest pê dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA-Çavkaniyek ji hikûmeta Iraqê ragihand ku hêzên Amerîkî dê di Îlona bê (2025) de dest bi vekişîna tevahî ji Bexdayê bikin û dê werin veguheztin bo Hewlêrê, paytexta Herêma Kurdistana Iraqê.
Li gorî Al-Sumaria News, ku vê çavkaniyê vedibêje, hêzên hevpeymaniya navneteweyî dê ji baregeha Eyn El-Esed, balafirgeha Bexdayê û baregeha fermandariya operasyonên hevbeş vekişin û dê werin veguheztin bo Hewlêrê.
Çavkaniyê rave kir ku pêvajoya vekişînê dê di Îlonê de pêk were û dê di çarçoveya peymana di navbera Bexda û Washingtonê de were bicîhanîn.
Wî zêde kir ku rahênerên leşkerî yên Amerîkî dê li Iraqê bimînin û hebûna wan ti eleqeya wan bi vekişîna hêzên hevpeymaniyê re tune.
Al-Sumaria News her wiha destnîşan kir ku berê rapor li ser destpêkirina veguhestina alavên Amerîkî ji baregeha Eyn El-Esed li rojavayê Iraqê hatibûn weşandin. Ev gav li gorî peymana di navbera Bexda û Washingtonê de ye ji bo bidawîkirina mîsyona hevpeymaniya navneteweyî. Li gorî vê peymanê, hêzên Amerîkî heta Îlona 2026an tenê li Hewler û bakurê Iraqê dimînin.
Hêjayî gotinê ye ku, ji Çileya 2024an vir ve, komîteyek leşkerî ya bilind a hevbeş di navbera Iraq û hevpeymaniya navneteweyî ya bi serokatiya Amerîkayê de hatiye damezrandin da ku mîsyona hevpeymaniyê di şerê li dijî DAIŞê de binirxîne.
Daxuyaniya Ofîsa Medyayê ya Serokwezîrê Iraqê, ku wê demê hate weşandin, tekez kir: Bidawîhatina mîsyona leşkerî ya hevpeymaniya navneteweyî ya li dijî DAIŞê, piştî deh salan ji damezrandina wê û bidestxistina destkeftiyên mezin, dê berpirsiyariya pisporên leşkerî be, bi hevkarî û beşdariya hêzên ewlehî û leşkerî yên Iraqê.
