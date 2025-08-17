Di civînê “Arbaînê Huseynî” de, serokê komîsyona jin û malbatê ya Iraq got ku dixwazin ji tecrubeya Îranê feyde bistînin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dinya El-Şemrî, serokê komîsyona jin û malbatê ya parlamenta Iraqê, di kenara civînê navneteweyî ya “Erbaînê Huseynî; Rûmet, Dad û Berpirsiyariya Cîhanî” de, di hevpeyvînekê bi rojnamegerên Abna re li ser cihên cûda yên piştgiriya piştî aramîna Erbaîn û rolê jinan axivî.
Ew got: Li ser rolê Hêzrêt Zeynab (s) di bûyerên Kerbelayê û piştî wê de, ew ji her kesekî baştir bû ku rolê serokatiya jinê lîst. Zeynab (s) hewl da malbata yekbûnî bimîne û ser çîrokên serkeftina şerê Huseynî ragihand. Hz. Huseyn (s.x) bi xwîn xwe modela azadî û hevsengiya li rêya rast a hemû azadkaran bû.
Dinya El-Şemrî di derbarê mêvanxaneyê iraqîyan bo ziyarêtvanên Erbaîn de jî ragihand: Di demên Erbaînê de, em hemû ziyarêtvanên ku tê Iraqê bi dil û can pîroz dikirin û dibêjin “Xêr hatin welatê we, hûn mêvan nîn, hûn xanîdar in.” Her jinê iraqî bi dilsozî her tiştê xwe ji bo ziyarêtvanan dida. Irakîyan nîşan dan ku xwedî mêvanxaneyê ne û ser rêza Abayê Abbas (s.x) xwarin û alîkarî li her derê Iraqê ji bakur û başûr heta Kerebela amade kirin. Ev hemû bi hezkirin û dilsozî ye. Hêvî û şevqê wan nabe ku germî û têrsî bi karê wan be.
Di derbarê qîmeta serçavan de jî Dinya El-Şemrî got: Bi serçavan û cilên reş em di navbera hezkirina Xatûnê Fâtime Zeyneb (s) de me û herdem di rêya Hêzrêt Zeynab (s) de radin.
Li ser cihê jin di civakê rojava û civaka rojhilatê navîn de jî, ew nîşan da ku fikrên rojavayî azadiyê pêşînin, lê azadî ne tenê derketin ji malbatê ye. Jin bi hebûna xwe li malbatê dikare bi hêz be. Hêz û xebatên jin di nav malbatê de pêwîst e da ku ew bibe sîpa bêhtir û serfirazî di civakê de bistîne.
Serokê komîsyona jin û malbatê ya parlamenta Iraqê di derbarê têkilîyên wan bi Komelgeha Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x) û Îranê got: Têkilîyên me di bingeha çandî de berdewam in. Hûrguliyên me bi wezareta perwerdeya bilind a Îranê heye ku em dixwazin ji tecrubeya wan li damezrandina fakulteya malbatê feyde bistînin, ji ber ku li Iraq fakulteya malbatê tune ye. Em li benda damezrandin û vekirinê ya wê fakulteyê bi hevkariyê ya Iranê ne.
Di dawiya gotarê de, Dinya El-Şemrî nîşan da ku di mijara malbatê de bi Îranê hevkariyeke girîng heye, ji ber ku Îran di bingehên malbatê, têkilîyên navbera endamên malbatê û yekîtiya wan de pêşengî dike.
