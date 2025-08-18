Zordestiya dîjîtal: kolonyalîzma veşartî veşartî di Cîhanêya Zîrek de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Muhemmed Huseyn Emîn, nivîskar û lêkolînerê dînî, di nivîsarek taybetî de ji bo ABNA, lêkolînek li ser "Zilmê Dîjîtal wek rûyê nû yê zordariya gerdûnî û berpirsiyariya bawermendan li gor îslam û mizgefta Ehl-ul Beytê (s.x)" kiriye.
Di dîroka mirovanî de, desthilatdar her gav bi amûrên nû yên zordariyê peyda kirine. Demek şûr, zîrh û keştî nîşaneya desthilatdarî bûn; paşê çapemenî, radyo û televizyon hatin bikaranîn. Îro, amûrên desthilatdariyê guherîne: înternet, medyaya civakî û algorîtmayên nedît. Ev zilmê bêdeng lê gerdûnî, hem nasnameyê netewan diqelêşîne hem jî azadiya mirovan tixûb dike. Li ber vê bûyerê, Mizgefta Ehli Beyt(s.x) pendê xwe ya hertimî dubare dike: "Bibin azad di dinyaya xwe de!" [1]
Zilmê Dîjîtal: Rûyê Nû yê Zordariyê
Tiştê ku di sedsala 20emîn de bi navê mêtingehên leşkerî û dagirkeriyê dihat nasîn, îro di sedsala 21emîn de bûye "mêtingehên daneyan". Hêzên rojavayî êdî ne hewce ne ku leşkerên xwe bişînin welatan; bes e ku li ser bingehên dîjîtal û şebekeyên agahiyan desthilatdar bibin.
Ev e ku tê nav "emperyalîzma dîjîtal". Her tikandin, her lêgerîn, û her naverokê ku tê dîtin an belavkirin, beşek ji daneyên ku ji bo mifaya hêzên mezin tên berhevkirin e. Bi rastî, gelên bêhayî, bêyî ku zanin, bixebatên agahiyan ji bo xwediyên platforman dikin. Ev rewş, ji zilmê nûjen çi kêm e?
Emîrê Mûminan(s.x) di Nehcülbelağê de zilmê tenê bi şûr ve girê nade, belku her awayê pêçandina mafê mirovan wek zilmê dibîne. Dema ku dibêje: "Zilm sê cure ne: zilmek ku nayê lêborîn, zilmek ku nayê hêlan, û zilmek ku tê lêborîn lê nayê xwestin." [2]
Zilmê dîjîtal di gelek mînakên xwe de ew zilm e ku ne ji bo lêborînê ye û ne jê bê bersiv dimîne.
Amûrên Zilmê Dîjîtal: Sensûr, xapandin û casûsî
1. Sensûr û qedexekirina dengê rast
Yek ji nîşaneyên zilmê dîjîtal, sensûra berfireh a medyaya civakî ye. Di dema komkujiya rejîma siyonîst li ser gelê Filistînê de, hezaran hesabên bikarhêner ên ku nûçeyên rast belav dikirin hatin girtin an sînorkirin. Ev ango, dengê zêdebar tê vemirandin, tiştê ku Quran li ser Ehli Kitêp hişyar dike:
"Ên ku tiştên me diyar û rêber ku me hinartine vedişêrin, piştî ku me di pirtûkê de ji bo gelê rave kirine, ew ê ji hêla Xwedê û hemû lanetkeran ve bêne lanetkirin." [3]
2. Casûsî û şikandina taybetiyê
Îro, şirketên dîjîtal bi navê ewlekarî, herî kûr ên jiyana taybet a mirovan kontrol dikin. Telefonên biaqil, peyam, lêgerîn, û tevgerên rojane şopandin. Di heman demê de Quran bi eşkere dibêje: **"Û lênegêrin!"** [4] Îslam, di navbera bawermendan de jî lênegêranî qedexe dike, bila çi bêje li ser pergala gerdûnî ya bi rêkûpêk.
3. Endezyariya ramana giştî
Algorîtma bi derûnî ne bêalî ne, lê ji bo mifeya desthilatdaran hatine çêkirin. Ya ku bikarhêner dibîne, tenê beşek ji rastiyê ye ku ji bo şêwirmendiya ramanê hatine hilbijartin. Ev e ku meriv mirovî biçûk dike, wekî ku Emîrê Mînan(ع) dibêje:
"Ma tu azad î ku vê qirêjiya paqij ji bo xwediyên xwe bihêle?" [5]
Ev gotar hişyarî dide ku bawermend nikare li ser bermahiyên ramanî yên dijminan sekinîne. Îro, ya ku Rojava bi şêweya medyayê dide gelan, tiştek ji **"qirêj"** nîne. Tenê rêya rizgarî ji vê zilmê dîjîtal, çûn ber bi serxwebûna medyayî û avakirina înterneta neteweyî ye.
Encamên Zilmê Dîjîtal li Ser Civakên Îslamî
Zilmê dîjîtal tenê siyasî an teknîkî nîne, bandorên kûr li çand û baweriyê dike.
1. Kêmbûna nasnameya çandî
Dema ku şêwazên Rojava bi medyaya civakî belav dibin, ciwan hêdî hêdî nasnameya xwe ya dînî ji dest didin. Pêxember(s.x.a) gotiye: "Kê xwe wek gelêk bike, ew ji wan e."
2. Normalîzekirina gunehan
Wêne, fîlm û peyamên ku di demekê de guneh dihat hesibandin, îro di medyaya civakî de bûne tiştên asayî. Quran hişyarî dide:
"Ên ku dixwazin fetlî di nav bawermendan de belav bibe, ji bo wan ezabek dijwar heye." [6]
3. Zêdebûna pêwendiya gelan
Heke welatek girêdayî bingehên dîjîtal yên biyanî be, dikare bi biryarek siyasî bikeve krîzê. Ev "zexelî"ye ku Îslam her gav li dijî hişyarî dide. Xwedê di Quranê de dibêje:
"Xwedê qet rê nedaye file ku li ser bawermendan desthilatdar bibin."
Berpirsiyariya Bawermend li Dijî Zilmê Dîjîta
Li gor Quran û Ehli Beyt(s.x), bawermend berpirsiyariyek duqatî li dijî zilmê heye:
1. Zilm neke
2. Li ber zilmê nekeve
Xwedê di Quranê de dibêje: "Li cem zordaran nekinin, da ku agir we negire." [7]
1. Piştgirî ji amûrên serbixwe
Civaka Îslamî divê li şûna girêdayîbûna platformên Rojava, şebekeyên xwe yên neteweyî xurt bike.
2. Agahîdan û zanyariya medyayê
Yek berpirsiyariyên serekî yên bawermend, ronîkirina rastiyê ye. Îmam Seccad(ع) dibêje: "Bibin daîkerên mirovan, ne bi zimanê xwe, lê bi kirinên xwe." [8]
3. Xurtkirina baweriyê
Tu berxwedanê bê bawerî nabe. Îmam Huseyîn(ع) di roja Aşûrê de got:
"Ezê di nav şûr û zexeliyê de hilbijêrim. Zexelî ji me dûr e!" [9]
Bêyî baweriya dil, tu berxwedanê bi domdarî nabe.
…………………….
Dawîya
Zilmê dîjîtal rastiyek e ku îro li ser cîhanê belav bûye. Dijmin bi daneyan û algorîtmayan mirovan dizivirînin, wekî ku berê bi şûr û topan dikir. Lê Îslam û Ehli Beyt(ع) her tim çiraya azadiyê ron kirine.
Rêya berxwedanê, ne teslîmbûnê ye, lê zanyarî, bawerî û berxwedan e. Bawermend divê li şûna teslîmê, amûrên xwe yên serbixwe çêbike. Wekî ku Îmam Huseyîn(ع) got: "Zexelî ji me dûr e!" [10]
"Na ji bo desthilatdariyê, erê ji bo azadiya rastîn!"
Îro, divê em vê amûra bikêr û baş ji bo mirovahiyê bikarbînin û desthilatdariya stembaran bişkînin. Desthilatdariya wan li ser medyaya nûjen, nûjen û pêşketîtirîn şêwaza koleyê ye di serdemê me de.
