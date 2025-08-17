Serdar Amîrîyan:Berxwedana di dîlgirtinê de divê di vegotina parastina pîroz de bêtir berbiçav be.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li hemberî roja hatina azadîyên (Esîren hatin Azad kirin)serfiraz bo welatê Îslamî, merasîmê vekirin û nirxandinê pirtûka "Ez Îbrahîm Hadî nînim" bi beşdariya Serdar Mehdî Emîryîan (kargerê giştî yê Muzexaneya Neteweyî ya Şoreş û Defensa Muqedes), azadê serfiraz Îbrahîm Hadî (rîwayetkarê pirtûkê), Mihemed Qasimîpûr (rexnegirê edebî), Emîr Nûberanî (nivîskarê pirtûkê), û hin rojnamevan û hezkirên edebiyata Defensa Muqedes, li galeriya dîjîtal a Feke ya Muzexaneya Neteweyî ya Şoreş û Defensa Muqedes hate lidarxistin.
Serdar Emîryîan diyar kir:
"Defensa Muqedes tenê li meydanên şerê nebû, lê di dilê malbetan de jî berdewam bû. Gelek kes beşdar bûn; ji fermandan û milîsên li pêşberî xendekan heta bav, dayik, jin û zarokên şervanan ku rolê girîng lîstin."
Wî zêde kir:
"Şerê zorê yê 12-rojî jî gelek bûyeran dihewand. Divê em zêdetir li ser êşên jin, zarok û dêûbavên şehîd û fedaîyan biaxivin û piştgirî bidin wan. Li ser mijara azadiyan jî pêdivî ye zêdetir bê xebitîn. Berxwedana li meydanê tiştek e, lê berxwedana li dîlketiyê tiştekî din e. Şervan di bin destê dijmin de jî dest ji berxwedanê nekişand. Ev pêwist e ku di çîroka Defensa Muqedes de bêtir were berçavkirin."
Emîr Nûberanî, nivîskarê pirtûkê, got:
"Piştî mirina dêûbavê şehîd, birayê wî çîrokan vegotin û ev bû sedema nivîsîna vê pirtûkê. Berhemeke mayînde li ser vê şehîdê bilind meqam hate afirandin."
Serdar Emîrîyan zêde kir:
"Ev pirtûk bi rastî li ser Şehîd Îbrahîm Hadî ye – şehîdekî ku piştî salên gelek jî hê jî ji bo ciwanan çavkanî îlham e. Her çend di dema şehîdetî de temenê wî ji 15 salî kêmtir bû jî, bawerî û îradeya wî nîşan da ku di nav wî de ruhê mezin diherike."
Emîr Nûberanî diyar kir:
"Ji bo min, vegerandina jiyana şehîd tenê dengek nivîskî nebû, balke geriyaneke ruhî û manewî bû. Dema ku ez bîranînên malbat û hevalên wî dixwendim, hestek bêhesab bi min dest ket û ev ezmûn min bi nirxên fedaî û berxwedanê zêdetir girêda."
Wî berdewam kir:
"Navê malbatî û tevliheviya navî di destpêkê de hin xeletîfahmî çêkir, lê di dawiyê de diyar bû ku armanc Şehîd Îbrahîm Hadî ye – kesayetiyekî ku jiyana wî ya kurt lê bandor li ser nifşên îro divê were vegotin."
Nivîskarê pirtûkê got:
"Ez bawer im ku nivîsîn li ser şehîdan tenê vegotina bîranînan nîne, balke celebekî vejandina peyaman e. Ev pirtûk hewldanek e ku ciwanên îro bizanin çawa hevalên wan yên di demên borî bi hemû dilî di riya bawerî û azadiyê de gav avêtin."
Mihemed Qasimîpûr, rexnegirê edebî, li ser pirtûkê got:
"Ev berhem, di heman demê de ku li jiyana şehîdê digere, xalên hînker û exlaqî yên gelek dihewîne û nîşan dide ku ezmûna vegeriya ji dîlketiyê, ji bilî dijwarîên bedenî û ruhî, di bilindkirina fehma exlaqî ya kesan de jî rolek girîng dilîze. Xwendina vê pirtûkê ji xwendevanan re derfetê dide ku li ser têkiliyên azadiyan bi jîngeh û gotinên wan bi kesan din bifikirin."
Wî zêde kir:
"Yek ji taybetmendiyên vê pirtûkê bikaranîna ezmûnên azadiyan û baldarî li detayên kamp û cihên cuda ye. Ev agahdarî bingehê dewlemend ji bo pirsên berbiçav û analîzên çêtir di warê perwerde û lêkolînê de peyda dike. Li gorî min, divê her kesê ku di vê mijarê de dixebite, ji bo vegerandina van ezmûnan amadeyî û jêhatîbûna pêwist hebe da ku aliyên exlaqî û mirovahî yên çîrokê bi rastî bigihîne xwendevanan."
Qasimîpûr diyar kir:
"Pirtûk di heman demê de bala xwe dide girîngiya jîngeh û erdnîgariya ezmûnî ya azadiyan – ji derbasbûna welatê bav û kalan heta jiyana kampan û nexweşxanan. Ev bingeh, bi gotinên malbatî û ezmûnên nêzîk, alîkarî dike ku xwendevan fehmek kûrtir ji rewş û hilbijartinên azadiyan peyda bikin. Di dawiyê de, pirtûk ne tenê vegotina bîranînan e, balke derfetek e ji bo fehmkirina lêkolîn û gotûbêjên li ser dîlketiyê û vegerê jiyana normal."
Di kêleka merasîmê de:
Dîmenên dîjîtal ên wêneyên nedîtî yên azadiyan û bîranînên serdemê yên Defensa Muqedes ji bo cara yekem hatin nîşandan – wêne ku beşek ji dîroka devkî û dîrokî ya vê serdemê ya şoreşa Îslamî vedigirin.
Ev bername derfetek bihagiran ji bo hezkirên edebiyata berxwedanê û dîroka nêzîk bû ku di heman demê de bi guhdarîkirina bîranîn û analîzan, bi belgeyên wêneyên kêm dîtî yên rojên vegerê yên qehremanên welat nas bikin.
..........
Dawiya Peyamê
Etiket
Parastina Pîroz
Salvegera Hatina Azadbûyan
Your Comment