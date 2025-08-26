Yekîtiya Pîroz: Ji Sîreya Pêxember (s.x.a) heta Stratejiya Berxwedana Îro

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA -Ve hatine weşandin:Hocet-ul-Îslam wel-Muslimîn Mihemed Huseyn Emîn, nivîskar û lêkolînerê dînî, di nivîseka taybetî bo ABNA de, gotara "Yekîtiya Pîroz" di Îslamê de şîrove kir. Ew bi referansê Qur’anê, rivayetên Ehlibeyt û sîreyê dîrokî, diyar dike ku yekîtî tenê pêwîstiyek civakî nîne, belkî ew yekî fermanek dînî û ilahî ye. Fermandek ku îro, di berberîya rejîma Sîyonîst (Îsraîl) û pergalê hêzên desthilatdar, zêdetir ji her demekî din pêwîst û girîng xuya dibe.
Yekîtiya Pîroz di Îslamê de: Tenê Şiarê Siyasî Nîne, Bingehê Li Qur’an û Sûnetê Ye
Ummetê Îslamî di dîroka xwe de her gav ku yekbûn, dikaribû li dijberî hêzên mezin qewetî û berxwedan bike. Lê her gav ku têkçûn û parçalebûn hat, şikest û nedaret li ser wî bû. Îro jî, bi temaşe kirina tehditên rejîma Sîyonîst ên dijî netewên Mûselman û hîlên hêzên desthilatdar, vegerandina têgihiştina "yekîtiya pîroz" pêwîstîya girîng û jîyanî ye.
Yekîtiya di Qur’anê de: Fermana Xwedê Ji Bo Îro
Qur’anê Pîroz yekîtiya wek bingehê maînda û domandina ummetê dîtîye:
"Hemû bi rêza Xwedê bi girêdanê rûniştin û neparçebûn" (Al-‘Imran, 103).
Vê ayetê pêşniyar dike ku hemû Mûselmanan divê bi rêza Xwedê — ku di rivayetan de wek Qur’an û wilayetê Ehl-ul-beytê (s.x) tê şîrove kirin — bi hev re bimeşin û ji têkçûn dûr bimînin.
Îro ku dijminan bi medyayê, siyaseta xwe û şerê zor dixwazin di nav Misilmanan de têkçûn û şikest çêbikin, vê fermanê zêdetir girîng û derbasdar dibe. Yekîtiya pîroz ne tenê yek vebijêrka siyasî ye, belkî fermana Xwedê ye ku bi bîr û dil divê were hildan.
Qur’an Hişyari Dide Ji Têkçûnê
Qur’an jî hêviya nêzîkî ye:
"Ne wek wan nebin ku piştî ku îşaratên vekirî hatin wan, parçalebûn û cihêrengbûn çêkirin" (Âl-i İmrân, 105).
Ev hişyariyê şîrove dike ku têkçûn piştî wî demê ku rastiyê diyar bûye, nîşanê bêbawerî û nezanînê ye. Yani emê bifikrin ku têkçûna hundirî di demeke ku dijmin wek rejîma Sîyonîst li ber wan e, herî mezinîn xizmeta dijmin e.
Rivayeta Ehl-ul-beytê (s.x): Yekîtiya Pîroz, Zînetê Şî‘iyan
Pêxemberê me (s.x.a) got:
"Misala müminan di hevpeyivîn, hevrêzî û hevparastinê de wek jismek e; heke yekê ji wî bê nexweşî be, hêviya din jî bêxew bibe û bexwîne."
Ev mesel cemaeta müminan wek jismek tê dîtin ku heke endamê yek beje, endamên din jî bi hêrs û germîyê radibin. Wekî ku heyama jismê di hevsaziya tevahîyê de ye, domandina ummetê Îslamî jî bi yekîtî û hevparastîya wan hemû endaman ve girêdayî ye. Her kesê ku bi hevparastî re bibêje, di hêvîya ji hêrs û xebatê de be.
Herwiha pêxemberê me (s.x.a) got:
"Mümin ji bo mümin wek avahiyek e ku parçeyan hev digirin."
Ev nexşî wekî avahiyekî qewimî tê şîrove kirin ku heke çend jor û qeşeyekê wê çarçoveyê zexm be, tevahî avahî ji nîvê ketinê tê dehatin. Heman wate, têkçûn di nav ummetê Îslamî de ne tenê çewtîya biçûk e, lê herî girîng xatara têqînîna tevahîya civaka Îslamî ye. Lê yekîtiya pîroz wekî astengê hezkirina civakî û parastina hêza ummetê tê hesibandin.
Têcrûbeya Dîrokî: Ji Aşûra heta Filistîn
Dîroka Îslamê nîşan dide ku têkçûn mezintrîn sedema şikestê bûye. Piştî mirina Pêxember (s.x.a), jêbirina imamatê Emirul-Mu’minîn (s.x) civaka Îslamî bi parçeyan giran re girêdayî kir. Ev parçebûn îslamîyan têkildar kir û dijminan berxwedan xurt kir.
Bûyerekê Aşûra jî wêneya vala ye. Heke gelê Kufeyê li peymana xwe bi İmam Hüseyin (s.x) domandibû, ev fêciyet naxist. Xiyanet û têkçûn rêya dîroka guhertin.
Îro jî pirsê Filistîn û sûcên rejîma Sîyonîst, wek têcrûbeya dîrokî nehazir dikin. Heke netewên Mûselman yekbûn, Îsraêl ku bingehê xwe li ser têkçûn û alîkariyê hêzên desthilatdar hatiye avakirin, şansê mayînê nakeve. Berxwedan li Lebanon û Gaza şopandina hêza yekîtî ye.
Yekîtiya Pîroz Di Ber Dijminê Hevpar
Rejîma Sîyonîst û alîkarên wê yên rojava, salên dirêj bi siyaseta "têkçûn çêbike û hêkimiyetê bike" di nav ummetê Îslamî de parçaleyan dikin. Ew bi têkçûna di nav Şî‘î û Sünnî, etnîk û mezhebî dixwazin yekîtîyê bi dawî bixin.
Di ber vî siyaseta de, yekîtiya pîroz farza şer‘î ye. Imam Xomeynî (r.a) careke care got:
"Heke Miselmanan yekbûn, Îsraîl qet destê xwe ji wan re nekin."
Serokê Mezin a Îslamê jî jîyan carekan îlan kir:
"Pirsa Filistîn, pirsa yekem a cîhana Îslamê ye" û tenê bi yekîtîya Îslamî ev pirsa dikare çareser bibe."
Yekîtiya Pîroz: Na Tenê Biheshtîye, Belkî Qalibeke Dijî Dijminê Hevpar
Yekîtiya pîroz ne tenê nirxek îmanî ye, lê herwiha silaheke qewî ye ku dikare dijminên hevpar ên ummetê Îslamî bigire. Ev silah jî ne kêmter ji cihadiye.
Yekîtiya neteweyî di nav welat û navbera endamên cihê civakî de, wîsyara dijminan ên hundirî û derveyî tê asteng kirin.
Yekîtiya farqî û mezhebî jî dikare berxwedaneke giştî ya dijî desthilatdarên navneteweyî ava bike.
Ev pêwendiyan wek gavên zencîrê ne, hêza her dijminê têkçûnê dikin.
Encama Dawîn: Çima Yekîtiya Pîroz Pêwîste?
Yekîtiya pîroz pêwîste ji ber ku bingehê wê li Qur’an û sûnetê ye, ji ber ku ew domandina ummetê ye, ji ber ku dijmin ji wê tirs dike, û ji ber ku bê wê, şeref û îzeta Mûselmanan ji nav derd e.
Yekîtiya ne tenê taktîkek siyasî ye, belkî bawerîyek e.
Îro ku ummetê Îslamî li dijber rejîma Sîyonîst û desthilatdarên navneteweyî ye, yekîtiya pîroz ew sipar e ku dikare piştgirî û piştevaniya pêşeroja ummetê bike.
Her awayî têkçûna hundirî xiyanetî ye ji xwînê şehîdan û sedsala pêşerojê ji bo serkeftina dijminan rîzgar dike.
- ABNA, Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul-Beyt (S.X)
