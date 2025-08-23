Mirina(wefata) Peyamberê Îslamê(s.x.a): Şoka Civakî û Destpêka Mezinbûna Civakî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) – ABNA- Nivîskar û lêkolînerê olî yê bi navê Hocat ul-Îslam wel-Muslimîn Muhammed Huseyîn Emîn, li ser vê pirsê lêkolîn kiriye ka nebûna Pêxemberê Pîroz (s.x.a) çawa Umeta Îslamî bi pêwîstiya gihîştina civakî û biryardana serbixwe re rû bi rû kiriye, û vê pêşveçûnê çi encamên psîkolojîk û dîrokî bi xwe re aniye.
-Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tu carî li ser Mîslamiyan tiştek wisa bê şok kirin wek mirina Peyamberê Îslamê (s.x.a). Civakek ku sala zêde bi rêberiya rastî ya wî zindî bû, nehiştin xwe di ber şerê giran de bibînin: rê hilbijartin, hevpeyvîn parastin, û diyarkirina karê pêşerojê. Ji aliyê psikolojiyê ya civakî, ev rewş wekî wenda bûna dêyekê hêzdar e; zarok divê fêr bibe bi xwe li ser pêncî be. Civaka Îslamî jî bi vî şerê re li dijî bû. Di vê gotarê de em rêdikevin çarçoveya psikolojîk û dînî ya vê demê girîng ên dîroka Îslamê.
Mirina Peyamber: Şikestina Sûtûna Civakê
Mirina Peyamberê Ekrem (s.x.a) civaka Îslamî şoka rûhî û tâmî da. Pirraniya mîslamiyan bawer nakirin ku Peyamber mirîye. Umar b. Hattab bi heyecan got: "Her kes bêje peyamber mirîye, ez şêri xwe li ser wî dibim." Ev şîroveya psikolojîk nîşanê inkâra pêşîn ya wenda bûn e.
Lê di nav vî inkârê de, civak hewce bû kesekî ku rastiyê bêjê û rêya mezinbûnê nîşan bide. Ev rolê Eli (s.x) û di demeke din de Abû Bekir bi tilaweta îde "وَما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ" oynayî.
Civaka Îslamî mecbûr bû rastiyê wenda bûnê qebûl bike û ji wê demê ve bê wî Peyamberê rêbazê xwe bide.
Ji aliyê şîʿîyan, di vî demê girîng de, wezîfeya sereke ya civak ew bû ku peywendîya xwe bi vasiye û neva Xwedê ya Peyamber — yê ku wilayeta Ali (a.s) bû — bisekine. Ev piştgirî ne tenê siyasetî bû, lê her weha nîşaneyeke dînî û rûhî ya zêde ya ku ji dîmên şîʿî derketiye, çimkî wilayet bû domdariya peygamberî.
Ji nêrîna psikolojîk jî, civak hat derbasbûnê ya nû: ji berpirsiyarî li ser rêberê rastî derbas bûn bo ceribandina serbestî û mesûliyeta xwe.
Ev veger civakê hewce dikir ku di navbera bi riyayê Xwedê yê yekane û jî berfirehkirina wê di bin wenda bûnê de têkilîya dîtinê bike; hewlê ku ew hewl dan ku rêza peyda bike — ku encama pêşeroja civakê tê xelas kirin.Mezinbûna Civakî an Krîza Çewtî?
Mirina Peyamberê Îslamî pêşengiya mezinbûna civakî bû, lê ev mezinbûn bi heman demê re têkoşîna xeta jî bû. Civakek ku divê fêr bibe ka çawa karar bike, li navbera du rêyan re biryar dida: riayetkirina fermana Peyamber li Gadirê Xum û veşartina rêbazên siyasî yên qebîle û kevn. Ev çalakiya cihêreng wisa ye ku wekî zarokek ku di dema ciwanî de di navbera riyayê dê û bav û xwestina serbestiya xwe de neqarar dibe.
Ji aliyê dînî, mezinbûna rastîn tenê bi pîvazkirina wilayeta Ahlê Beyt (s.x) têxistî ye. Îmam Eli (a.s) gelek caran hatiye îşaret kirin ku civak di pêşîyê de ceribandin e: «Nexweşîya civak tenê di dema ku li ser qelewtiyê ne di navbera wan têkeve.» Wateya ku têkçûn li ser rastî an şerî çavkaniya mezinbûnê an xwarinê dike.
Ji ber vê yekê, mezinbûna civakî piştî peyamber ne di rêya wilayeta Ahlê Beyt (s.x) de, lê gelek qismên civakê di krîza xeta de bûn. Ev bîranîn nîşan da ku mezinbûn bê hejmareke Xwedanê, qet xeta dike.
Berpirsyariya Civakî: Ceribandina Girîng
Piştî mirina peyamber, mîslamiyan nekarin her pirsgirêk bi rastî ji wî bipirsin. Mesûliyeta têgihiştina Quran, li gorî qanûn û parastina hevpeyvînê li ser wan bû. Civak divê ji rêza "riayetê bi rastî" berde vê rêyê: riayet ji rêberê ku rêbaza peygamberê berdewam dike û civakê li ser bingehên dînî û wahîdî rêberî dike.
Di Quranê de, berpirsyariya civakî bingehîn e: «Hemû bi girtiyê zencîreya Xwedê bimeşin û bimeşkin.» Lê vê peyamê tenê bi hembêzî û piştgirî ya Ahlê Beyt tê zanîn. Peyamber got: «Ez ji we yek du tiştên girîng mêrim: Kitêba Xwedê û Ahlê Beytim.» Berpirsyariya civak ne tenê ceribandina kesane ye, lê jî bi rêberiya Xwedanî bûnê.
Ji nêrîna psikolojîk jî, civakê ku berfireh mesûliyeta mezin dide, heke rêvebera hêzdar û qanûnî nebe, dibe ku di navbera xwe de pêşerojê û bêhempa bibe. Ev di pêşerojê ya Sıkeyfa de diyar bû: yek qisim ji civak bi Eli (s.x) riayet kir û yê din rêya siyaseta kevnî girt.
Tewahhûd û Encama Wenda Bûna Peyamberê li Ser Pîvaza Civakê
Ji aliyê psikolojîkê, Peyamberê Ekrem ne tenê rêvebera siyasî û dînî bû, lê her weha qelekê rûhî û hisî ya civakî bû. Wenda wî boşîyeke rûhî û tâmî çêkir ku tam kirina wê asan ne bû. Di vê rewşê de, civak hewce bû wekî pîvana rûhî nû, ku peywendiya hundirî ya civakê bi hev re biparêze. Ahlê Beyt (s.x) ew pîvanên rûhî û hisî bûn; kesên ku hem bi peyamber têkilî hebûn, hem hemû nirx û fêrgehên wî di dilan xwe de danî bûn.
Lê hin beşên civak, ji nêzîkîya vî pîvanê hisî û îtikadî nebûn û vegerînin rêza siyaseta qebîleya kevn. Ev şikl dan şikaya hisî di nav civakê de û bi dawî derket bi şer û şerê navxweyî. Ev têkçûn cihê rêze navbera dilan bi Ahlê Beyt û xwestina hêzên xweşxwestiya qebîleya kevnî bû. Ev derbasbûn nirxên hevpar ên civakê qewimîn nakir û beşên cuda yên civak li dijî hev derketin. Encama wê yekî şiketa girîng a yekbûna mîslamiyan bû ku heta salên paşîn jî hîn tesîr dide.
Wilayet: Me'yare Mezinbûna Rastîn
Di çandina şîʿî de, mezinbûna rastîn tenê di bin rindîya wilayetê de tê gihîştin. Wilayet wateya pejirandina têkilîya îtikadî û siyasî bi İmamê Ma'sûm e. Peyamber (s.x.a) di Roja Xadirê Xum de got: «Kesê ku min wî heval e, Ali jî wî heval e.» Ev gotin vekişti ku civakê bê peyamber hewceyê yekî ye ku rêbaza hemî mezinbûna rastîn û serbestiya rastînê bike.
Ji vê nêrînayê, mezinbûna civak bê wilayet wisa ye ku mezinbûna rûhî bê hiş e; mezinbûnê ku qedexeya xetayê tê. Imam Eli (s.x) di vaşoka Nehcü'l-Belâgha de gelek caran nîşan dide ku civak heke wilayet radikeve, wê ne mezinbûnê bike lê xeta tê.
Encam: Mirina Peyamber û Destpêka Ceribandina Mezinbûnê
Mirina Peyamberê Îslam ne tenê bû bûye rojeke dîrokî, lê herwiha bûye ceribandina psikolojîk ya mezin bo civaka Îslamî. Civakê divê fêr bibe ka çawa bê yêkesî rêberiya Xwedanî bi berdêwam bike. Lê ceribandina dîrokî nîşan da ku mezinbûn tenê dema ku li rêya wilayet bibe, nîşanê rastînê dide. Ne ew êkê ku bê rêberiya Xwedanî be, ji mezinbûn re neçar e û li ser xeta dibe.
Ji vê nêrînayê, mirina Peyamberê Îslamê dikare bûye destpêka berpirsyariya civak; demek ku civak divê nîşan bide ka ew dikare di rêya rastî de biçe. Lê dîrok nîşan da ku ev ceribandin ji gelek kesan re giran bû. Îro jî fêhmkirina vê bîrane bo me dersê girîng e: civak tenê dema mezin dibe ku di heman demê de serbestiya xwe bi rêberiya Xwedanî bi giranî ve girêdayî bike.
