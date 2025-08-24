Bombebarana li “Se'na” di tecavuzek nû ya rejîma Sîyonîst ên li Yemenê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tora El-Mesîra ya Yemenê êrîşa hewayî ya rejîma Îsraîlê li ser Se'nayê ragihand.
Tora El-Mesîrayê zêde kir ku di gera nû ya êrîşa rejîma Îsraîlê de, îstasyona şîrketa petrolê ya li Kolana El-Satîn a li Se'nayê gelek caran hatiye hedefgirtin.
Rejîma dagirker careke din santrala elektrîkê ya Haziz li başûrê Se'nayê bombebaran kir. Ev tesîsa elektrîkê berê jî bûbû hedefa êrîşa Siyonîstan.
Balafirên şer ên rejîma Îsraîlê gelek caran deverên cuda yên paytexta Yemenê bombebaran kirin, û tenê di pêla yekem de, bajarê Senayê zêdetirî 30 caran hate bombebarankirin.
Sîyonîstan bi êrîşên xwe yên mezin gelek caran binesaziya bajarî ya Yemenê hedef girtin û ji ber piştgiriya mirovî û prensîbî ya gelê vî welatî ji bo gelê bindest ê Xezzeyê û berxwedana wan a li hember sûcên hovane yên dagirkeran zirareke mezin dan, lê van êrîşan bandorek li ser biryardarî û îradeya Yemeniyan nekiriye, û ew ji berê xurttir piştgiriyê didin Xezzeyê û bi êrîşên xwe yên mûşekî û dronan gelek caran dagirkeran dijwar kirine.
