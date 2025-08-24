Gelo Şam û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê helwesta xwe ya li hember Kurdên Sûriyeyê guhertine?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojnameya Waşington Post li ser îhtîmala guhertina helwesta Amerîkayê li Sûriyeyê û nêzîkatiya Amerîkayê ya li hember helwest û daxwazên Kurdên wî welatî ragihand. Di heman demê de, nûnerê Amerîkayê yê li Sûriyeyê Thomas Barak vê dawiyê daxuyaniyek da ku dikare bibe gavek ber bi pejirandina mezintir a cihêrengiya etnîkî û zimanî li Sûriyeyê.
"Em li federasyonê nagerin, lê divê em modelek kêmtir navendî bifikirin," Barak di daxuyaniyekê de got ku bi eşkereyî polîtîkayên berê yên Waşingtonê nakok dike. Modelek ku tê de hemî kom dikarin yekparçeyî, çand û zimanê xwe bêyî ku ji hêla Îslamîstan ve gefê li wan bike biparêzin.
Ev daxuyanî dikarin bibin xalek werçerxê di dîplomasiya Amerîkayê de, nemaze di siya nêzîkbûna helwesta Amerîkayê bi ronahiya hêzên Hizbullah re, ku bi piranî ne-kurd in.
Helwesta Şamê: nerm e an na?
Ji hêla din ve, Şam helwesta xwe ya fermî parastiye, tenê Erebî wekî zimanê fermî yê welêt di destûrê de nas kiriye. Li gorî Gregory Waters, pisporê mijarên Sûriyeyê: Piraniya mijarên li ser navendîbûnê an berevajî vê di hikûmeta Sûriyeyê de, bi gotinên hesas re rû bi rû mane, lê heke em li avahiya îdarî û siyasî ya Şamê li herêmên cuda binêrin, modelek hîbrîd heye.
Lêbelê, rexneyên li ser nebûna naskirina fermî ya mafên çandî û zimanî yên Kurdan berdewam dikin. Megan Budt, pispora mijarên Kurdan, dibêje ku gelek hewldanên sembolîk ên erênî hene, wekî ku zimanê Kurdî êdî neqanûnî ye, lê rêyek dirêj ji qanûnîbûnê heya mafên wekhev heye. Ew rewş dikare nearam be.
Pêşeroj: danûstandin an rûbirûbûn?
Li gel nîşanên guhertina helwestên navneteweyî, pispor li ser çareseriyek danûstandinî ne pir geşbîn in. Li gorî Megan Budt, heya ku guhertinek watedar di naskirina fermî ya mafên Kurdan de çênebe. Îhtîmala serhildanek duyemîn a Kurdan li Sûriyeyê heye.
Her çend daxuyaniyên dawî yên nûnerê Amerîkî vebûna qada dîplomatîk nîşan didin jî, lê qad û rastiya siyasî li Sûriyeyê, nemaze ya bi mafên zimanî û çandî yên Kurdan ve girêdayî, hîn jî bi gelek pirsgirêkan re rû bi rû ye. Ji siyaseta "qanûnîkirina pola duyemîn" a Kurdan ber bi "wekheviya tevahî ya mafan" ve diçin, hîn rêyek dirêj li pêşiya wan e.
