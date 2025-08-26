Australya bi sedemên bêesasa sefîrê Îranê derxist

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - Roja sêşemê, 26ê Tebaxa 2024 (4ê Shahrîwarê) welatê Australya di çalakiyeke dijminane li dijî Îranê de, di ragihandinekê de ragihand ku li gorî rolê Tehranê di du têkoşînên dijî Yəhûdî li bajarên Sydney û Melbourne de, sefîrê Îranê ji vê welatê derxist û karên şexsiyeta welatê Australya li Tehranê jî berdest kir.
Anthony Albanese, Serokwezîrê Australya, ku bi hevalên xwe yên wezîrê derve, wezîrê malbatê û serokê rêxistina agahdariyê di civîna nûçeyan a li parlamento Australya de diyar bû, di heman demê de bi vî sedemî got ku welatê wî dixwaze Sepahê Pêşmergeyên Îranê li lista koma terorîst ên xwe bigire.
Serokwezîr Albanese jî ragihand ku şexsiyeta welatê wî li Îranê hat girtin û hemû diplomatên Australyayê ku li Tehranê bûn niha di welatên sêyemîn de ne
Australya
