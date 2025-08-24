  1. Home
Serokê şoreşê: Nabe gelê Îran û sistema Îslamî bi şer xwe nayên têkbirin

24 August 2025 - 14:32
News ID: 1719801
Serokê şoreşê: Nabe gelê Îran û sistema Îslamî bi şer xwe nayên têkbirin

Rêberê Mezin di merasîma şînê ya salvegera şehadeta Îmam Riza (S.X) de got: "Milet û sîstema Îslamî ya Îranê bi şer nayên têkbirin û fermanan îtaet nakin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Merasîma şînê ji bo salvegera şehadeta Îmam Elî ibn Mûsa el-Riza (S.X) îro sibê, Yekşem, 2ê Îlonê, 1404, li Huseyniyeya Îmam Xumeynî (R.A.), bi amadebûn û axaftina Ayetullah Xameneyî, Rêberê Şoreşa Îslamî, hate lidarxistin.

Îro sibê, di salvegera şehadeta Îmam Reûf de, Îmam Elî ibn Mûsa el-Riza (S.X), Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, di civînekê de bi hezaran kesan ji çînên cûda re, xalên girîng ên li ser mijarên rojê bi şirovekirina vê yekê tekez kir: Dijminên Îranê ji "sekinandina bihêz û yekîtiya netewe, rayedar û hêzên çekdar" û "tehemûlkirina têkçûna giran di êrîşên leşkerî de" fêm kirine ku neteweya Îranî û pergala Îslamî bi şer nayên xwarê û guh nadin wan; ji ber vê yekê, ew niha bi "çêkirina nakokiyan di welêt de" vê armancê dişopînin, di heman demê de, di berdêla wê de, divê hemî mirov, rayedar û kesên axaftin û nivîsandinê, bi hemî hêza xwe, mertala pola ya yekîtiya neteweyî ya pîroz û mezin biparêzin û xurt bikin.

Rêberê Şoreşê zêde kir: Divê her kes piştgiriyê bide xizmetkarên welêt, nemaze serokkomarê kedkar.

Serokê şoreşê zêde kir: Hemû kes divê ji xizmetkarên welêt, bi taybetî serokkomarê zehf hêzdar piştgirî bikin.

