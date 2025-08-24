Serokê şoreşê: Nabe gelê Îran û sistema Îslamî bi şer xwe nayên têkbirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Merasîma şînê ji bo salvegera şehadeta Îmam Elî ibn Mûsa el-Riza (S.X) îro sibê, Yekşem, 2ê Îlonê, 1404, li Huseyniyeya Îmam Xumeynî (R.A.), bi amadebûn û axaftina Ayetullah Xameneyî, Rêberê Şoreşa Îslamî, hate lidarxistin.
Îro sibê, di salvegera şehadeta Îmam Reûf de, Îmam Elî ibn Mûsa el-Riza (S.X), Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, di civînekê de bi hezaran kesan ji çînên cûda re, xalên girîng ên li ser mijarên rojê bi şirovekirina vê yekê tekez kir: Dijminên Îranê ji "sekinandina bihêz û yekîtiya netewe, rayedar û hêzên çekdar" û "tehemûlkirina têkçûna giran di êrîşên leşkerî de" fêm kirine ku neteweya Îranî û pergala Îslamî bi şer nayên xwarê û guh nadin wan; ji ber vê yekê, ew niha bi "çêkirina nakokiyan di welêt de" vê armancê dişopînin, di heman demê de, di berdêla wê de, divê hemî mirov, rayedar û kesên axaftin û nivîsandinê, bi hemî hêza xwe, mertala pola ya yekîtiya neteweyî ya pîroz û mezin biparêzin û xurt bikin.
Rêberê Şoreşê zêde kir: Divê her kes piştgiriyê bide xizmetkarên welêt, nemaze serokkomarê kedkar.
Serokê şoreşê zêde kir: Hemû kes divê ji xizmetkarên welêt, bi taybetî serokkomarê zehf hêzdar piştgirî bikin.
