Îdiaya rayedarên Tirkiyê li ser qedexeya bazirganiya deryayî ya vî welatî bi Rejîma Siyonîst re

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di halekî da ku di 23 mehên derbasbûyî de Tirkiye yek ji dabînkerên sereke yên hewcetiyên Rejîma Siyonîst di dema jînûsayda li Zîvala Xezzê de bûy, hikûmeta Tirkiyê îro qedexeya bazirganiya deryayî ya bi Rejîma Siyonîst re ragihand û îdia kir ku ti hevkariyeke bazirganî û veguhestina baran a benderên vî welatî bi rejîma Siyonîst re nayê qebûlkirin. Ev siyaseta di halekî da ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve hatoyue raghandin ku hikûmeta Erdogan li gorî gotina gelek karzanan, peywendiyên pirr berfireh ên bazirganî û aborî bi rejîma dagirkirê Qudsê re heye û tevî viya di rû de kuştina filistîniyan bi destê Rejîma Siyonîst şermezar dike.
23 August 2025 - 00:11
News ID: 1719227
Berpirsên Tirkiyê îdia kirin nabe gemiyên ku ji benderên Tirkiyê derdikevin, bi Rejîma Siyonîst re bazirganiyê bikin.
