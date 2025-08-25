Peyama Eyal Zamîr ji Netanyahu re li ser pêwîstiya qebûlkirina peymana bi Hamasê re

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di dema ku tevgera Hamas razîbûna xwe ya li ser peymana guherandina girtîyan û damezrandina atîşa rawestîna li Xezze ragihand, lê serokwezîrê rejîma Siyonîstî, wekî caran berê, dijî damezrandina vî peymanê dirêj dike; Serfermandarê leşkerê rejîma Siyonîstî di peyamekê de ji serokwezîrê wê rejîmê xwest ku vî peymanê qebûl bike.
Tîvîya 13 ya rejîma Siyonîstî peyama Eyâl Zamîr, serokê serşûna leşkerê vî rejîmê, ji Benyamin Netanyahu, serokwezîrê Îsraîlê weşand ku di dema wê de wate dike: "Peymek li ser maseye, û me divê wê qebûl bikin."
Eyâl Zamîr di vê peyamê de ragihand: Leşkerê Îsraîlê dikare Xezze bi dest bigire, lê ew operasyon dikare jiyana girtîyên Îsraêlî di xatarê de bîne.
Ew jî zêde kir: Heke hêzên Hamasê hîs bikin ku leşkerê Îsraêlê ji wan zêdetir nêzîk bûye, hêzên Hamasê dikarin girtîyên Îsraêlî bigirin an jî xweşxwastin bikin.
Eyâl Zamîr got: Em karibûn şertên pêwîst ji bo peymana guherandina girtîyan bi dest bixin, û niha vî mesele li destê Netanyahu ye.
.Serfermandarê Leşkerê rejîma Siyonîstî di peyamekê de ji Serokwezîrê wê rejîmê xwest ku peymana bi Hamasê qebûl bike
