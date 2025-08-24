Ayetullah Remezanî: Îmamet mihwera rêberiya civaka Îslamî ye û pîvana ceribandina bawermendan e/Ol ji rêveberiyê nayê veqetandin

:
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li merasima xemgînî ya şevê 30ê Sefêr
Di şevê şemiyê, 1ê Şehriwar 1404 (21ê Îlula 2025), di Mehdîya Reştê de ku merasima xemgînî ya şehîd bûnê Hazreti Îmam Riza (s.x) hatî lidarxistin, Ayatollah Riza Remezani, di vê merasîmê de ku tê dewiya dawiya mehê Sefêr hate guman kirin, xwest ku Xwedê me destê bikirtîne da ku em karibin ji sîretê zanistî û pratîkî ya Îmam Riza (s.x) feyde bibin.
Wekî wêneya wan cemaetan, ev merasim ji ders û nasînê re xebitîn û mirovan bi rêya Xwedê û hukmên wê û binkeyên girîng têkildar dikin.
Wakî endama meclisa xebereke rêberiyê ji Gelê Gîlan, mijara sereke ya axaftina xwe li ser imamat û serokatiyê danî. Wî bêhîvîya Îmam Riza (s.x) li ser nîşandan cîhê Emamê, nîşan da ku têgihiştina Îmam tenê zanîna teoretîk nîne, lê hezkirin û piştgiriya pratîkî ya wî pêwîstiyên cihê kirine.
Bi şîroveya riwayetên Kafî, wî şirove kir ku emamat tenê piştî têkoşînên pîroz ên Xwedê tê girêdan; wekî ku Hazreti Îbrahîm (s.x) piştî têstên girîng hate cîhê emamatê, ev cîhê taybetî rêberiya civaka Îslamî ye.
Ayatollah Remezanî di daxuyaniya xwe de got ku Îmam wekî rojeka têdaxistî ye û karûbarên wî wek têfîrîrê Qura’nê, perwerdeya mirovan, parastina qanûnên Xwedê û rûniştina civakê ne.
Wî zêde kir ku kitêba pîroz ne tenê bo xwendin hatiye nûsandin, lê divê di jiyana rojane de bicîh bibe û tenê Emam e ku dikare têfîrîra giştî û pratîkî ya Qura’nê bike.
Wilayet bi hezkirin — cudaîya nîzamê Îslamî
Remezani îzah kir ku wilayet û serokatiya Îslamî li ser bingehê hezkirinê ye; wekî ku Emîrê Mûminan (s.x) di peymana Mâlik Eşter de daxwaz dike ku serok divê gelê xwe bi hezkirinê bibîne. Ev jî cudaîya bingehîn a nîzamê Îslamî bi nîzamên din siyasî ye.
Wî jî bêhîvîya xwe li ser pêdivîtiya yekbûna dîn û hukumet îfade kir û got ku dîn tenê tiştê kesayî nîne, lê jî çarçoveya civakî, çandî û siyasî hene û jêkirina dîn ji hukumet xeta mezin e.
Ramzani îzah kir ku îman nayê qebûl kirin bêyî kirinê; îman bawerî ye ku divê di pratîkê de were çêkirin. Hinek hezkirin heye û hema hema divê kes li nav çalakiyên pratîkî bibe.
Wî jî dema axaftina xwe şirove kir ku Emam êdî berhemxanê qanûnên Xwedê ye û mominan di nêzî wî de di têstê de ne; ji namaz û zekat heta cihad û hec. Heta Îmam xwe di ziara cemiyetê kebîrê de wek cihê têstê mirovan hatî nasîn.
Dersên Dîrokî; Ji Qurana li ser Nimêjê heta Îttîhadên Îro
Di beşek din a axaftina xwe de, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) dîroka Îslama destpêkê nirxand û behsa îttîhad û sextekariyên ku di serdema Fermandarê Bawermendan (S.X), Îmam Hesen (S.X) û Îmam Huseyîn (S.X) de qewimîn kir û got: Îttîhad li ser nimêjê û ferzkirina hakemtiyê mînakên xapandina olî bûn ku civakê ber bi îttîhadê ve birin. Ev dûrketina ji Îmam bû sedema şehîdkirina Îmam Hesen (S.X) û trajediya Kerbelayê.
Wî tekez kir: Îttîhad her gav bi rûyekî xemilandî û sloganên xapînok xuya dibe, û naskirina wê têgihîştin û hevaltiya Îmam hewce dike. Îro, cîhana Îslamî jî bi îttîhadên weha re rû bi rû ye.
Rexneyên li ser Sîstema Serdestiyê; Ji Pîvanên Duqat heta Koletiya Modern
Ayetullah Ramazanî, bi tundî rexne li polîtîkayên Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst li cîhanê, nemaze sûcên li Xezzeyê kir û got: Bi navê mafên mirovan, ew serê mirovan jê dikin; Ew rêzê li mafên heywanan digirin û mirovan dikujin; ew çekên navokî ji bo xwe diparêzin û zanîna navokî ya yên din tehemûl nakin; ew rêxistinên navneteweyî tînin xeta parastinê.
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclîsa Pisporên Rêber de vê rewşê wekî "koletiya modern a miletan" bi nav kir û got: Tenê rêya rûbirûbûna bi vê pergala serdestiyê berxwedan e; ji ber ku her paşvekişandin dê bibe sedema ku dijmin gelek caran pêşde biçe. Ev heman çanda Aşûrayê ye ku Îmam Huseyîn (AS) bi xwîna xwe xêz kiriye.
Girêdana ol û zanistê; îmtiyaza Îrana Îslamî
Wî li ser pêwîstiya girêdana ol û zanistê berdewam kir û got: Tenê welatê ku îro alaya girêdana bawerî û zanînê hildigire Komara Îslamî ya Îranê ye. Ger zanist bê bawerî be, ew ê bibe sedema sûcên wekî Hîroşîma û kolonyalîzmê. Lêbelê, girêdana ol û zanistê dê mirovan û civakê ber bi edalet û manewiyatê ve bibe.
Ayetullah Remezanî behsa pêşketinên zanistî yên Îranê û her wiha pirsgirêkên edaleta civakî kir û bi bîr xist: "Ji bo bidestxistina encamên mezin, divê mirov bedel bide; çawa ku Pêxember (S.X.A), Fermandarê Bawermendan (S.X), Îmam Hesen (S.X) û Îmam Huseyîn (S.X) ji bo parastina ol bedelên giran dane."
Îlahiyat di Şer de; Nehêniya Serkeftina Miletan
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (AS) bi axaftina li ser mijara "Îlahiyat di Şer de" berdewam kir û got: Em ji bilî çavkaniyên madî, xwe dispêrin sermayeya îlahî. Serkeftina li Kerbela û Xezzeyê nîşan da ku bawerî û baweriya bi Xwedê neşikestî ne. Rêberê Bilind her wiha bang li Umeta Îslamî dike ku hêvî û sebirê xwe bispêre vê baweriya îlahî.
Wî tekez kir: Ger bawerî û bawerî neyên qelskirin, civaka Îslamî dê neşikestî be. Li kêleka Îmam sekinîn û guhdana parêzvanê doza îlahî nehêniya rizgarî û serkeftinê ye.
Ayetullah Remezanî pesnê rola rêbertiyê da û got: Ger yên din jî Îmamekî mîna Îmam Xameneyî hebûya, ew ê pê serbilind bibûna; îro em bi rêbertiyek wusa serbilind in. Serkeftin bi sekinandina li kêleka parêzvanê Xwedê û zêdekirina rûmeta Komara Îslamî di cîhanê de ve girêdayî ye.
