"Serkeftina Îranê di şerê 12 rojan de hest û hewesa mominên xwe zêde kir"

Rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) — ABNA —
Di civînê de navbera Mihemed Elî Ômanî, Serokê Giştî ya Hizba Mûtelefeya Îslamî, û Mihemed İbrahîm Eldeylemî, sefîrê Komara Yemenê li Tehranê, ser hêza hevkarî stratejîk û yekîtîya umatê Îslamî li dijî dijminên hevpar tê îmzaya nîşandan.
Mihemed Elî Ômanî di vê civînê de bi rêz û sipas ji berxwedana qehremanî ya gelê Yemenê bi rêveberiya Ensarullah, wê yekê wekî çîroka bêhevahî ya di dîroka berxwedana cîhanê de nîşan da.
Ômanî rolê bingehîn ya tevgera Ensarullah wekî sînorê pêşengiya berxwedanê li herêma xuyang kir û got:
“Berxwedan û rûmetê birayên me yemenî li dijî hevpeymaniya tecawuzkar bi serokatiya Amerîka û rejîma Sêhyonîst, pelê zerîn e li dîroka şerê umatê Îslamî.”
Wî amadekarîya temam ya Hizba Mûtelefeya ji bo îmzayê peymana hevkarî bi Ensarullah ragihand û got:
“Ev peyman dikare bingehî bo zêdekirina hevkarî stratejîk li siyasî, çandî û medya di navbera du aliyên be.”
Sefîrê Yemenê li Tehranê, Mihemed İbrahîm Eldeylemî, jî serkeftina dawî ya Îran li dijî tecawûza rejîma Sêhyonîst pîroz kir û got:
“Ev serkeftin herçî bi şehîdanên hêja re hevre bû, lê herwiha serkeftina mezin e ji bo hemû umatê Îslamî û hest û hewesa mominên xwe rabûye.”
Eldeylemî bi îşaretkirinê li piştgirîya Yemen ji Îran di navbera tecawûza dawî de, zêde kir:
“Komara Yemen piştgirîya hêzî ya xwe ji bo Îran ragihand, çimkî em dizanin Komara Îslamî ya Îran çawa xizmetên mezin li Îslam û welatên erebî û Îslamî da.”
Wî bi xuyang kirina rolê rêveberiya pîrekirî ya Ayetullah Xameneyî, got:
“Birayên Îranî divê bizanin ku ew ji tevahiya cîhanê Îslamî parastin dikin û şikast an serkeftinê wan wek şikast an serkeftina tevahiya Îslamê ye.”
Eldeylemî bi tenqîdê ji ser bêdengiya rêxistinan navneteweyî li dijî cinayetên rejîma Sêhyonîst bêyan kir:
“Tenê rêya xelasî yekîtî û pêşxistina hêza hêzî û ewlehiya parastinê ye.”
Wekî Xwedê di Qur’anê de dibêje: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ» (em Qur’an ji bo rêberî û hêzî ji bo şerê dijminan nizîl kirin).
Sefîrê Yemenê têkiliyên perwerdehî û çandî bi Hizba Mûtelefeya Îslamî pîrozbahî kir û got:
“Hizba Mûtelefeya tije ye ji nûjavanên perwerdehî û em ji hevkariya bi vê hizbê pir hêrsîn.”
Di dawiyê de Eldeylemî got:
“Gelê Îran gelê mezin in û tenê beşek piçûk ji civaka nûjavanên siyasî divê balê bidin. Îran şayan e ku peyama hêza xwe û serkeftinê xwe diyar bike û ji şandinê peyama duhemberî û zaîf a hin nûjavan siyasî dûr bibe. Mezinê ku li ser serkeftina Îran agahdar e, xwe Sêhyonîst û Amerîkayê ne.”
:Sefîrê Yemenê li Tehranê di beşeke din a axaftinan xwe de, li ser alîkariya fireh a Yemenê ji bo piştgirîya gelê mazlûm Xezze got
“Her hefte em têra mîlyonan li Yemenê lidarxînin. Di parlament û heyeta wezîran de jî qedexeya tevahî ya amûrên girêdayî bi rejîma Sêhyonîst û piştgiriyên ewropî yên wî hate pejirandin.”
Wî jî agahdar kir ku hêza basîca mîlyon kesî li Yemenê hate damezrandin û zêde kir:
“Ev hêz lêzêdek e ji hêzên leşkerî û koma jihadiyan. Hêvîdar in ku vê experîyansa bo welatên erebî yên hîn di xew de ne dubare bibe.”
Sefîrê Yemenê bi serfirazî yekîtîya medyan berxwedanê nîşan da û got:
“Ji roja yekem em yekîtîya medyan berxwedanê ser rêza xebatê xwe dan. Îraq, Yemen, Libnan, Filistîn û Îran hemû yek medyan in û divê bi zêdekirina medyayan nû hêza wan zêde bibe.”
Di dawiya axaftinê de, Serokê Giştî ya Hizba Mûtelefeya Îslamî bi îstinadê ser gotina Pîrozê Rêberê Mezin ku got:
“Yemenê şoreşger darê qewimî ye li dijî tîfingên giran ên şermezariya cîhanê.”
Wî ser girîngiya yekîtî û hevkariya umatê Îslamî bo berxwedan li dijî hîdalên dijminan daxuyaniyê kir.
