🔹 Serokê Ensarullah: "Serekî sûcê sedsalê (Cînayeta qarnî) bi destê Tel-Avîv û Waşington hatîya kirin"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (ABNA), Ebdulmelik el-Hûsî, serokê tevgera Ensarullah a Yemenê, di axaftineke xwe ya bi pîrozbahiya Mewlûda Pêxemberê Îslam (s.x.a) de got:
"Em vê mewlûdê di dawiya duyemîn sala êrişên rejîma Sîyonîst li ser Xezze, ku bi alîkariya rastîn a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê tê pêkanîn, dihîvin."
Xalên Sereke yên Axaftinê:
Îsraîl û DYA wekî Hevşirîk: El-Hûsî, Îsraîl û Amerîkayê bi hev re bi nav kir û got ku ew "sûca sedsalê" (Cînayeta Qernî) çêdikin.
Êrişên Berdewam: Wî diyar kir ku "mekirî û biryarên Îsraîlê" li dijî Mizgefta El-Eqsa û Deryaya Rojava (Deryaya Navîn) her roj berdewam in.
Blokada Xezze û Birçîbûn: Wî got ku Filistînî, bi taybetî zarok, di asteke giran a birçîbûnê de ne, heta ku "şîrê zarokan jî ji wan re hate qedexe kirin."
🟠 Bersiv tenê bi Şer e:
El-Hûsî got:
"Ma ev şer bi zext û zilmê tê xelaskirin? Riya xilaskirinê tenê bi şer û berxwedanê ye. Carekan, her tiştê me ceriband, bi dawiyeke baş nehat. Çima em riya Quranê û Pêxemberê Xwedê (s.x.a) nayê ceribandin?"
🟠 Firokeya Axlaqî ya Neteweyên Îslamî:
Serokê Ensarullah got:
"Meseleya Filistîn nîşan da ka Neteweyên Îslamî çawa bi firokeya axlaqî û merdane ve hatine afirandin. Şerê nerm a şeytanî, rewşa wan zêde xirab kiriye."
Wî herwiha zêde kir:
Projeya "Îsraîla Mezin" an "Guhertina Rêxistina Rojhilata Navîn" tenê li sînorên Filistînê nayê rawestandin; belkî ezmûn û dema Îsraîlî hemû herêmê dagir dike.
Îsraîl bi dengê bilind di derbarê vê planê de diaxive.
🔹 Peyama Dawî:
Ebdulmelik el-Hûsî di dawiyê de got:
"Em li hember neteweya Filistînê di cihê xwe yê qet'î de radiwestin û hemû mirovên azad di nav neteweyên cîhanê de gazî dikin ku qetlîamên Îsraîlê rawestînin."
Your Comment