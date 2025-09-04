  1. Home
🔹 Serokê Ensarullah: "Serekî sûcê sedsalê (Cînayeta qarnî) bi destê Tel-Avîv û Waşington hatîya kirin"

4 September 2025 - 21:16
🔹 Serokê Tevgera Ensarullahê Yemenê: Sûcan yên zextger a Îsraîlê di Xezze de bi alîkariya Amerîkayê dîsa di sala duyemîn de berdewam in

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (ABNA), Ebdulmelik el-Hûsî, serokê tevgera Ensarullah a Yemenê, di axaftineke xwe ya bi pîrozbahiya Mewlûda Pêxemberê Îslam (s.x.a) de got:

"Em vê mewlûdê di dawiya duyemîn sala êrişên rejîma Sîyonîst li ser Xezze, ku bi alîkariya rastîn a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê tê pêkanîn, dihîvin."

Xalên Sereke yên Axaftinê:

Îsraîl û DYA wekî Hevşirîk: El-Hûsî, Îsraîl û Amerîkayê bi hev re bi nav kir û got ku ew "sûca sedsalê" (Cînayeta Qernî) çêdikin.

Êrişên Berdewam: Wî diyar kir ku "mekirî û biryarên Îsraîlê" li dijî Mizgefta El-Eqsa û Deryaya Rojava (Deryaya Navîn) her roj berdewam in.

Blokada Xezze û Birçîbûn: Wî got ku Filistînî, bi taybetî zarok, di asteke giran a birçîbûnê de ne, heta ku "şîrê zarokan jî ji wan re hate qedexe kirin."

🟠 Bersiv tenê bi Şer e:

El-Hûsî got:

"Ma ev şer bi zext û zilmê tê xelaskirin? Riya xilaskirinê tenê bi şer û berxwedanê ye. Carekan, her tiştê me ceriband, bi dawiyeke baş nehat. Çima em riya Quranê û Pêxemberê Xwedê (s.x.a) nayê ceribandin?"

🟠 Firokeya Axlaqî ya Neteweyên Îslamî:

Serokê Ensarullah got:

"Meseleya Filistîn nîşan da ka Neteweyên Îslamî çawa bi firokeya axlaqî û merdane ve hatine afirandin. Şerê nerm a şeytanî, rewşa wan zêde xirab kiriye."

Wî herwiha zêde kir:

  Projeya "Îsraîla Mezin" an "Guhertina Rêxistina Rojhilata Navîn" tenê li sînorên Filistînê nayê rawestandin; belkî ezmûn û dema Îsraîlî hemû herêmê dagir dike.

  Îsraîl bi dengê bilind di derbarê vê planê de diaxive.

🔹 Peyama Dawî:

Ebdulmelik el-Hûsî di dawiyê de got:

"Em li hember neteweya Filistînê di cihê xwe yê qet'î de radiwestin û hemû mirovên azad di nav neteweyên cîhanê de gazî dikin ku qetlîamên Îsraîlê rawestînin."

