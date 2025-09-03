Aştiya Îmam (s.x) ne teslim bûn bû, lê biryarê stratejîk û têgihiştina derûnî ya rewşa demê bû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Aştiya Îmam Mûçteba(s.x), bûyarek ku ji aliyek têr e û ji aliyek din şad û pîroz e, ji ber ku heke ev aşti ne bûye, bûyarek Eşûrayê jî nehatî bûn û herwisa hîç şopî ji şî‘et mayî naxist.
Aştiya Îmam Hesen (s.x) yek ji girîngtirîn bûyarek siyasî-îlahî yên di dîroka Îslamê de ye. Mîratdariya wî qet demek 6 meh bû, ji 21-ê Ramazanê sala 40-î hejriyê heta 26-ê Rebi‘el-ewelê sala 41-î hejriyê. Ji bo fêmkirina sedemên vê aştiyê, lêkolîna raporên dîrokî û çîrokên pîroz pêwîst e.
Ji bo vê yekê, em bi Sa‘îd Tâwosî Mesrûr, endamê tîma zanîngehê ‘Alameh Tabatabaî’ re gotûbêj kirin da ku sedemên aştiya Îmam Hesen Mûçteba(s.x)were lêkolîn û encamê wê ji we re amade bikevin.
kurt û hûrmêtî ya nivîsarê li ser aştiya Îmam Hesen Mûçteba(s.x)û taktikên Mu‘âwiyah
Di dîroka Îslamê de, aştiya Îmam Hesen Mûçteba(s.x )bi Mu‘âwiyah, biryarê stratejîk û agahîdar bû ku ji bo parastina jiyana şî‘iyan û mîrîtiya mekteba Ehlê Beyt hate girtin. Ew biryar ne ji ber bejna xwe bûnê, lê ji ber rewşa girîng û zextên siyasî, civakî û askêrî bû.
Taktikên propaganda yên Mu‘âwiyah rolê mezin li guherandina hesabên serokên leşkerî û biryara dawî ya Îmam Hesen Mûçteba(s.x) li ser aşti bûn. Mu‘âwiyah leşkerê xwe du beş kir: yek beş şima navçeya Başûr û yek beş jî be destûra damadê xwe Abdullah b. Âmir ber bi Medaynê şand. Di hêman demê de, propaganda û şayîyeyên Mu‘âwiyah di her du cihekê de teşwîşa leşkerê Îmam Hesen Mûçteba(s.x )kiriye û li ser biryara leşkerîyan bû sedema pirsiya weha.
Şêwirmendiyên di nav leşkerê Îmam de jî qisimandinê heye, wekî beşeke ji wan jî xwarc (Xariciyan) bûn ku niyetên cûda û pirrjimarîyê hebûn. Ew dixwestin Mu‘âwiyah jêbirin û paşê bi Îmam Hasan re hevserokî bikin, ku ev jî dibe sedema beşdarîtiya kêm û têkçûna hevparî.
Di navbera gotûbêja Mu‘âwiyah û Muxeyra b. Şu‘be, ku wekî wî vekil hate şandin, şayîyeyên dehşetdar û hilekî hate belav kirin ku "Îmam aşti kir," ev şayîye leşkerê Îmamê di hevra ket û hatinî xwîndarî û têkoşînê kir.
Nivîsa aştiyê ya Îmam Hesen Mûçteba(s.x), ku ji bo ewlehîtiya şî‘iyan û alawiyan hate amadekirin, di derbarê vê nivîsê de, şertên malî jî tên wekhev kirin. Lê propaganda yên emevî û abasî hêvî dikirin ev aşti wekî kiryarî malî nîşan bide, ku rast nîne.
Sedemên sereke yên aşti: parastina jiyana şî‘iyan, kêmîya hêz û tirsa qedexeya leşkerê, û hewceya parastina jiyana Îmam bû. Îmam xwe gotiye ku heke hêzên zêdetir bû, wê heta doza dawî bi Mu‘âwiyah dijî.
Aştiya Îmam Hesen Mûçteba(s.x )ne wekî teslîm bûn bû, lê biryarê stratejîk û agahîdar ku ji bo parastina jiyan û berdewamîya mekteba Ehlê Beyt hate girtin.
