Hikûmeta Lubnanê pêşwaziya plana artêşê ya ji bo bêçekkirina berxwedanê dike/hûrgiliyên wê veşartî ma"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di civîna dawî ya kabîneya Lubnanî de ku li Qesra Beabda yê pêk hat, hikûmetê pêşwaziya plana artêşê ya ji bo sînordarkirina çekan li welêt kir, lê biryar da ku hûrguliyên planê û danûstandinên têkildarî wê nepenî bihêle.
Wezîrê Ragihandinê yê Lubnanî Paul Marqes ragihand ku artêşa welêt dê dest bi pêkanîna planê bike, bi berçavgirtina çavkaniyên lojîstîkî, darayî û mirovî yên berdest. Artêşa Lubnanî jî destûr tê dayîn ku biryarên xwe yên operasyonel di çarçoveya civîna 5ê Tebaxê de bide.
Wî tekez kir ku hikûmeta Lubnanî stratejiyek ewlehiya neteweyî pêş dixe da ku serweriya dewletê ya tevahî li ser tevahiya axa Lubnanê ava bike û çek tenê di destê hikûmetê de ne.
Marqes destnîşan kir ku Lubnanê li gorî pêşniyara Amerîkayê gav avêtiye, lê Îsraîlê ti tedbîrên beramberî negirtiye û bi berdewamiya binpêkirinên xwe ewlehiya herêmê xistiye xeterê.
Wezîrê Ragihandinê yê Lubnanî îdia kir ku hikûmeta welêt ti tawîz nedaye Îsraîlê û niyeta wê tune ku ji plana xwe ya serweriyê paşve gav bavêje, lê bêyî ku aloziya navxweyî çêbike dê berdewam bike.
Wî her wiha pabendbûna tevahî ya hikûmeta Lubnanê bi biryara 1701 a Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî dubare kir û got ku Hêzên Çekdar ên Lubnanê bi tevahî pabendî peymana agirbestê bûne.
Joseph Aoun jî êrîşa Îsraîlê şermezar kir û dîplomasiya Lubnanê di dirêjkirina mîsyona UNIFIL de pesnê xwe da, û ew wekî serkeftinek ji bo Lubnanê bi nav kir.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Artêşa Lubnanê
Plana Bêçekkirina Berxwedanê
Your Comment