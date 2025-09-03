Jinên Misilman hilgirên sembola berdewamî û perwerdekirina nifşê şoreşger in

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (s.x) - ABNA - Konferansa Jinên Şehîd roja Çarşemê, 12ê Îlonê, 14:04, bi amadebûna rayedar û malbatên şehîdan li hola navendî ya Reştê hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de, Roya Heyderzadê, seroka seferberiya civaka jinan a welêt, pesin da rewşa dayik û jinên şehîdan, wan wekî modelek cîhanî ya fedakariyê bi nav kir û got: Hemû dayik û jinên şehîdan, bi fedakarî û berdewamiya xwe di rêya Şoreşa Îslamî de, nîşan dan ku jinên Misilman dikarin hevkêşeyên dijmin bixin ber pirsê.
Bi tekez kirina ku jinên Misilman hilgirên standardên berdewamî û perwerdehiya nifşê şoreşger in, wê zêde kir: Tiştê ku dijmin nikare fêm bike ev ruhê berdewamiya jinên Misilman e; jinek ku bi perwerdekirina nifşek şehîdan, wêrekî û fedakariyê di civakê de saz dike.
Heyderzadê her wiha tekez li ser pêwîstiya tedbîrên çandî kir ji bo kûrkirin û sazûmankirina vê ruhê û Konferansa Jinên Şehîd wekî gavek ji bo xurtkirina bingehên perwerdehî û nirxan nirxand.
Her wiha, Hadî Haqşinas, parêzgarê Gîlanê, jî behsa pozîsyona bilind a malbatên şehîdan di parastina pergala Komara Îslamî de kir û got: "Li her cihê ku dayik, jin û malbatên şehîdan lê hebin, cihê nîşandana fedakarî û mezinahiyê heye."
Wî bi bîr xist ku cudahiya eşkere di navbera Kongreya Duyemîn a Şehîdan û Kongreya Yekem de hebûna General Şehîd Hecî Qasim Silêmanî bû.
Haqşenas diyar kir ku eger Komara Îslamî û axa Îranê îro li ser piyan in, ev bi saya xwîna şehîdan e û wiha lê zêde kir: "Şehîdan xelata têkoşîna xwe wergirtin û bûn qehremanên neteweyî. Dayik, jin û zarokên şehîdan jî her roj di rêya fedakariyê de ne, û divê em ji bo van têkoşînan spasdar bin."
Wî rexne li hikûmetên berî şoreşê yên ku bi biyaniyan ve girêdayî bûn girt û got: "Bi saya xwîna şehîdan, tewra santîmetreyek axa Îranê jî neket destê dijmin."
Di beşek din a axaftina xwe de, parêzgarê Gîlanê behsa çavkaniyên dewlemend ên mirovî û xwezayî yên Îranê kir û got: "Ev welatekî efsaneyan e; Çawa ku Şehîd Huseyînpûr, jêhatîyek di şerê li dijî DAIŞê de û beşdarê zêdetirî 500 operasyonan bû, li gorî General Silêmanî, mînakek eşkere ya mêrxasiya zarokên Îranê ye.
---------------------
Dawiya peyamê/
Etîket
Civîna Şehîdên Jin ên Gîlanê
Your Comment