Endamê Flota Hevgirtina Navneteweyî "Samud" di hevpeyvînekê de bi Mehr re: Em ji gefên Îsraîlê yên ji bo şikandina dorpêça li ser Xezzeyê natirsin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Koma navneteweyî, Elnaz Rehmetnijad: Koma Navneteweyî ya Hevgirtinê ya "Berxwedan" ku bi zêdetirî 70 keştiyan ji 44 welatên cîhanê di yekşemê, 9ê Îlonê 2025 de bi armanca alîkariyên mirovî, xwarin, derman û ragihandina dengê gelê Filistînê ji bo cîhanê, ji bo şikandina bloka Xezzê ber bi vî peravî dihere.**
Hevpeymaniyên cihêreng yên navneteweyî di nav de "Koma Azadî", "Tevgera Cîhanî ya Xezze", "Karwana Berxwedanê" û "Berxwedana Nusantara" ya Malezyayê di vê komê de ne. Her weha, kesayetiyên navdar wek Greta Thunberg, Mariana Mortegua û çalakdêrên din yên jîngeh û mafên mirovan di vê çalakiyê de beşdar bûne. Sazkerê vê çalakiyê ragihandiye ku dehên keştiyên din ji Tûnis û welatên herêma Deryaya Navîn di 4ê Îlonê de dê tevlî vê komê bibin.**
**Keştiyan bi haziriya hezaran kesên ku li Barselona civîne, ji benderên Barselona, Cenova, Tûnis û Yewnanê rêwitiya xwe ber bi peravên Xezzê dest pê kirine û hewl didin ku heta nîva Îlonê bigihin Gazzê. Avên navneteweyî nêzîkî Tûnis, Lîbya, avên Misirê û Xezzê rêya vê keştiyan e. Rejîma dagirker a Israîlê tekîd kiriye ku dê çalakdêrên van keştiyan bigire.**
**Li gorî Tiago Avila, çalakdarekî Brazîlî, hejmara beşdaran û keştiyan dê ji hemû hewldanên berê zêdetir be.**
**Li gor vê, Hesen Axacanî, nimînerkarê karûbarên navneteweyî yên Hawza Hunerî, ku yek ji beşdaran vê kampanyaya deryayî ye, ji rojnamegerê Mehr re got: "Berxwedan, karwana sêyem a gelêrî ye ku bi awayekî deryayî ji bo şikandina bloka Xezzê û kişandina bala giştiya cîhanê ber bi neteweya Filistînê dihere ber bi vî welatî."**
**Wî zêde kir: "Karwana yekem keştiya Maddyne bû, ku çalakdêrên civakî ji bo şikandina bloka Xezzê ber bi peravên Xezzê çûn. Ev keştî di nav Îtalya û Maltayê de ji hêla droneyên rejîma Israîlê ve hate hedefkirin. Keştiya Henzale karwana deryayî ya duyem bû, ku 12 çalakdêrên civakî tev de bûn. Ew gihiştin avên Filistîna dagirkirî, lê leşkerên rejîma Israîlê êrîşî keştiya Henzale kirin, rêwiyên wê hatin girtin û di dawiyê de vegeriyan welatên xwe."**
Li gorî Axacanî, çalakiyên gelêrî tenê rêya têkoşîna li bloka Xezzzê û xilaskirina jin û zarokên filistînî ye. Berxwedan bi kar anîna ezmûnên karwanên deryayî yên berê û bi hebirana çend deq qeyik û keştiyan ber bi Xezzê dihere da ku bloka vî herêmî bişikîne û alîkariyên dermanî û xwarinê bigihîjin gelê Xezzê.
Ev rêwiyê Berxwedanê daweamand: Kesên ku ji Ewropayê ragihandibûn ku dixwazin tevlî vê karwanê bibin, li bendera Barselona ya Spanyayê tevlî karwanê bûn, rêwitiya xwe ber bi Tûnisê berdewam kirin û beşdarên ji Afrîka, Asya û Amerîkayê jî tevlî wan bûn.
Li gorî nimînerkarê karûbarên navneteweyî yên Hawza Hunerî, ku diyar kir ku "Berxwedan" tê wateya "sekinîn û domandin", beşdariya kesan ji lîstikvanên Hollywoodê heta çalakdêrên civakî li Tûnisê ji bo tevlêbûna vê karwanê roj bi roj zêde dibe. Ev çalakdar dicivînin da ku ji Tûnisê ber bi Filistîna dagirkirî biçin.
Wî got: "Ew perwerde dibînin da ku karibin li hember senaryoyên gengaz yên ku dibe ku ev karwan ji hêla rejîma Israîlê ve rû bi rû be, rawestin; ji qedexekirina çûna vê karwanê heta êrîşkirin û dorpêçkirin. Rêwî perwerde dibînin da ku karibin blokê bişikînin û alîkariyan bigihînin gelê Xezzê."
