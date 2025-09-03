"Zewacek ku dîroka Îslamê guherand"

Li gorî raporta Agenîsa Xeberê Navneteweyî ya Ahlê Beyt (S.X) — ABNA: Hocat-ul-Îslâm wel Muslimîn Muhammad Husên Emîn, nivîskar û lêkolînera dînî, di nivîsakê taybetî bo Abna de qada cihên cuda û bereketên bêhevpar a zewacê Hazretê Xedîce (s.x) bi Peygamberê Îslam (S.A.W) û rolê sereke ya vê xatûnê mezîn di piştgiriyê ji tevgera nebî û lezê xebatên firehkirina Îslamê da xelas kir.
Zewacek ku dîroka Îslamê guhert! Muhammad Huseyn Emin / Nivîskar û lêkolînerê dînî
Analîza dîrokî ya bûyerên mezin de, gelek caran em ji lîstikvanên ku hebe wan bûne, derbas dibin ku heke wan nebe, ew bûyerek mezin dîsa dikaribû bi endamên din bê serkeftinê. Di roja xurtbûna peyğamberî de, jinêk heye ku heyeta wî dilê wî bi asayî kir û dewleta wî piştgiriya malî ya dawetê ya Xwedî bû. Hazretê Xedîce (s.x) tenê yek ji hevalên yekemîn a Peyğamber ne bû; ew yekê yekemîn jinê Mûslim û hevalê bi rûmet û armancê serketina destpêka dawetê Îslamî bû ku bereketên hatina wî heta dawiya dîroka Îslamê serfîr bû.
Çiyayê şopandinê bi navê ewlehî û asayî
Piştî yekemîn rêwîtiya Peyxamber (s.x.a) bi Cebrîlê Emîn li guharê Hirâ û wergirtina yekemîn ayetên wehyê, rûha mezin a wî guherînêke derîn girt. Di vê demê pêşîn û girîng de, ku gelek kes dîsa li dijî mezinahiya vê bûyerê ronahîyan bûn, tenê alîkar û herêmê xwe Peyğamber (s.x.a), peyvên xweşîn a hevalê wî Xedîce (s.x) bûn. Ew bû ku bi têgihiştina rewşê û ragihandina îmankirina zû, bingehên yekemîn civaka Îslamî li navbera hêvî û xwêzîna piçûk ên malbatê dan.**
Îmankirina bê şik û şüphe ya Xedîce (s.x) li ser peyxamberiya hevalê wî, mezintrîn xelatê rûhî bû ku dikaribû bo Resûlê Xwedê (s.x.a) pêşkêş bike. Ev îman tenê bawerîya dilî ne bû, lê belê piştgiriya pratîk û tevahî bû ku di hemû salaên zehf û dijwar ên Mekke de dirêjahiya xwe parast. Peyğamber (s.x.a) di gotina girîngiya vê asayîkirinê de got: "Amanet bi min dema ku gelê min ez diqet kirin û malê xwe vekirî min dema ku gelê min min qediyan û Xwedê zarokên wê da min dema ku zarokên jinên din min qediyan." Ev gotin hemû bereketên heyeta Xedîce (s.x) tê dîtin.
Ev asayîya rûhî, şertê pêwîst ji bo serkeftinê di her daxuyaniyekê de ye. Peyxamber (s.x.a) ku giraniya dawetê li ser çavan digirt, di malbatekê ku bi hezkirin, rûmet û îman tije bû, hêza wenda kirî vedigere û amade bû ji bo şerê dijminên qewî yên Quraysh. Malbata wî bi rêveberiya Xedîce (s.x) hate guhertin ser yek cihê ewlehî ku ne tenê Peys.xamber, lê her yekemîn Mûsliman jî li vir asayîyê hest dikin.
Piştgiriya malî; motore pêşkeftina tevgera nû
Dawet bo yek dinê nû, bi taybetî di civaka bazirganiya perwerdekar û dewletdar a Mekke de, pêwîste piştgiriyeke malî bi hêz bû. Fukarayan û girtîyan ku li Îslamê têne, gelek caran li dijî bêrîya aborîyan girtiyên giran têdabin. Karsaziya wan wenda dibû, qediyan dikin û gelek caran heta ser rêya biryar dikin. Di vê rewşê de, dewleta mezin a Hazretê Xedîce (s.x) ku yek ji mezintrîn sermaweyên Hejaza bû, temamî li peyğamberê (s.x.a) hat da.
Hemû dewleta Xedîce (s.x), ku berdewamîya bazirganîya zêde û rêveberiya hîşyarî bû, wek nêrêke avê derdikeve da ku şîvê şîtê Islamê bidome. Ev dewlet ji bo kirîna azadî ya girtîyên zulumdar yên ku di bin qeda şikanînên meşrikên de bûn, hatê xerc kirin. Bilalê Hebaşî, Emar Yasir û malbata Yasir û gelek girtîyên din bi dewleta Xedîce (s.x) ji girtîya girtîbûnê hatin azad kirin û li şêwaza şermezaran a Îslamê hatin hevkirin. Ev kesên paşê bûn stûna bingehîn a civaka Îslamî.
Herwesa, di demê qedexeya aborî û civakî ya Mûslimanên li Şa'b Ebi Talib de, ku sê sal berdewam bû, ev dewleta Xedîce (s.x) bû ku bi rêya têkilîya kêmtir, neçîr û xwarina hewceyên qedexeyê kir. Heke ev piştgiriyê malî bêxwedî nebû, gelek Mûsliman, bi taybetî zarok û pîrên, di vê qedexeyê zexm û dijwar de jiyana xwe ji dest da û bingehên civaka Îslamî ji nav bûn. Ev xwedanbêjî, mînaka di ayeta şerîfê "Kî ye ku Xweda bi qerzê xwe yê baş dide, wê qerza xwe zêde dike" ye; yên ku malê xwe li rêya Xwedê dikin.
Piştgiriya civakî û siyasî; şûna şêwirmendê emîn a dawetê
Hazretê Xedîce (s.x) tenê piştgirê malî ne bû, ew şûna şêwirmendê hêrs û siyasî bû ku di navbera Quraysh de cihê girîng heye. Pêşî Îslamê, wî di navbera wan de "Tahira" (paqij) û "Sîdet Nesâyê Quraysh" (serçavanê jinên Quraysh) tê gotin. Ev rûmeta civakî, bo Peyxamber (s.x.a) di salaên destpêka dawetê de qefasê birêz bû. Gelek dijminan, bi rêzimaniya Xedîce (s.x) û malbata wî, nehatin biryar kirin da ku zexmê rast li Peyğamber nekin an jî hêsan bikevin.
Ji aliyê şîʿa, Xedîce (s.x) ne tenê hevala jinê, lê herweha beşek ji "Ahlê Beyt (s.x)" a Peyxamber (s.x.a) û di nav "Çar jinên herî bilind ên biştarîn" de ye. Hekayêtên pirr ji imamên masûmîn (s.x) di fazîletê wî de hatine peyda kirin. Îmam Sâdiq (s.x) got: "Xedîce ji jinên yekemîn a Îslam bû û herî rûmetdar, herî baş û herî mezin bû." Ev cihê bilind, destpêka wî rêzgirtin û hêrsê zêde dide.
Ew bi hîşmendiya xwe, ji bo Peyxamber (s.x.a) di rêveberiya krîzên cuda de alîkarî dikir. Tecrubeya fireh a wî di rêveberiya karwanên mezin ên bazirganî û têkilîyên civakî, bo rêvebirina tevgera mezin pirr qîmet bû. Peyğamber (s.x.a) pir caran zanîn û hîşmendiya wî qebûl kir û ji şûna wî kêm nakir. Ev hevkarîya rûhî û siyasî bû ku Peyğamber (s.x.a) di karara dijwar de tenê nebû û piştgirê şêwirmendek emîn û bi dil bû.
Avakirina malbata pîroz; merasîma ji bo ummet
Yek ji mezintrîn bereketên vê zewacê pîroz, dinyayê zarokan paqij û xweşik bû ku her yek wekî dehî ya Xwedê ji bo Îslamî bûn. Hazretê Fâtîma Zahrâ (s.x), Kausarê Peyxamber (s.x.a) û serê serokatî ya imamatê, ew rêwîtiya vê girêdanê asmanî ye. Heyeta pîroz a Fâtîma (s.x) ku wekî nimûneya bêhevpar ji bo hemû cîhanê ye, di nav berçavê wisa mama dayika xwe parastin û ji hezkirin û fêrbûna wî feyda girt.
Hemû zarokên Peyğamber (s.x.a) ji hêla Xedîce (s.x) hatine dinyayê, bê tenê Ebrahimê, bûne. Ev zarok di rewşên pirr dijwar û di bin zext û dijminên meşrikan de di nav berçavê mamêkê ku yekemîn dersên berxwedan, feda û îman ji wan fêr kir, mezin bûn. Li wisa malbatê wan amade bûn bo bardan a zehf û berdewam kirina rêya bavê xwe. Şexsiyeta Hazretê Zeynab (s.x) li Kerbelayê, ku paşî Îşûra serokê tevgera Huseynî bû, serserîya xweya li ser perwerdeya malbatî bû ku kesê wê ji Xedîce (s.x) dibe.
Ev malbat bû nimûneya tevahî ya bo hemû Mûsliman di dîroka xwe de. Malbatê ku li vir evîn ji bo Xwedê her tiştê pêşî ye, rûmet û feda asalê serokatiye û jinên li wî ne tenê karê mala ne, lê belê alîkarên bingehîn ên pêşkeftina armancên mezin a Xwedê ne. Makteba Îslam, beşê mezin ji bingehên xwe ya li ser rûmeta jin, malbat û perwerdeya zarok ji şêwaza karîya Peyğamber û Xedîce (s.x) hat girtin.
Mîrasa herdemî
Zewaca Hazretê Xedîce (s.x) bi Peyxamberê Ekrem (s.x.a) divêt zêdetir ji bûyerek kesayî û stratejiyek îlamî bo serkeftina dawetê nebî bînê. Bereketên vê girêdanê wekî zencîreyek hevreketî bûn: asayîya rûhî, piştgirîya malî bêdeng, piştgirîya civakî bi hêz û di dawiya da avakirina malbatê ku divêt naslê masûmîn (s.x) perwerde bike. Heke her yek ji van zencîran nebe, bêguman rêya dîroka Îslamê bi kêşeyên neçar û kêmtirîn bêyî şik û şüphe were hiştin.
.Hazretê Xedîce (s.x) bi feda û xwedanbêjiyên xwe, rûmete bilind ji bo hevaltiyê û hevalbûnê di rêya Xwedê da damezrand. Ew nîşan
Peyvnot
Îbnî Hîşam, Ebdulmelik; Sîyrê el-Nebawîye, cild. 1, r. 236. Mustefa el-Siqa û yên din lêkolîn kirine, Beyrût: Dar el-Me’rîfe.
Teberisî, Fadl ibn Hesen; A’lam el-Wari ba’lam el-Huda, hej. 1, r. 157. Qum: Weqfa Al-Beyt (S.X) ji bo vejîna mîratê.
Meclîsî, Mihemed Baqir; Bihar El-Enwer, bergê 16, r. 78. Beyrût: Dar el-Ihya el-Turas el-Erebî.
Ibid., cild. 19, r. 61.
Saduq, Mihemed ibn Elî; El-Xesel, rûp. 195. Qom: Weşanên Cemîa El-Modaresîn.
Meclîsî, Mihemed Baqir; Ibid., cild. 16, r. 12.
Teberesî, Fadl ibn Hesen; Ibid., cild. 1, r. 288.
Sureye Beqere, ayeta 245.
Meclîsî, Mihemed Baqir; Ibid., cild. 16, r. 10.
Ibid., cild. 43, rûp. 134.
Ibn Abd al-Berr, Yusuf ibn Abdullah; El-Îstaîb fî Ma'rîfe el-Eshab, hej. 4, rûp. 381. Lêkolîn: Elî Mihemed El-Becewî, Beyrût: Dar El-Cil.
Meclîsî, Mihemed Baqir; berê, cild. 16, r. 21.
Your Comment