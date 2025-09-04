"Girtina leşkerên Sihyonîst bi destê leşkerên Urdunê ve "

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-, Ku ji Rusya Al-Youm hate wergirtin, rojnameya îbranî ya Haaretz ji çavkaniyên agahdar raporek da ku leşkerên Urdunê gelek leşkerên Siyonîst girtine ku di hefteyên dawî de ji sinorên hevpar ên herêmê Wadi Araba ve di rêya Erdenê de derbas bûn.
Li gorî vê raporê, leşkerên Urdunê van leşkerên Siyonîst ên têkoşer di yek ji bazegehan xwe de bin girtin û lêkolîn kirin û di dawiyê de wan vegerandin herêmên têkoşer.
Haaretz jî zêde kir ku van leşkerên Siyonîst vê kiryarê bê agahdariya serokên xwe yên bilindkirî kirin.
