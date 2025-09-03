Artêşa Yemenê bi mûşekên 'Filistîn 2' û 'Zulfîqar' herêmên dagirkirî kirin hedef

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Yehya Sariî" daxwazkarê hêzên leşkerî yê Yemen bi derxistina bayaniya ragihand ku hêzên leşkerî ya welêtê wan bi karanîna mûşekên klusterî ya "Falastîn 2" û mûşekên "Zûlfeqâr" hedefên hessas ên li Yafa ya dagirker hatine birin.
Di bayaniyê hêzên leşkerî yê Yemen de tê gotin: Ev operasyon bi serketina Xwedê bi ser hedefên xwe hat xistin û milyonan sionîstan ji tîrsa xwe vegeriyan malên parastinê, û karîgeriya balafirgeha "Ben Gurion" rawestiye.
Daxwazkarê hêzên leşkerî yê Yemen îşaret kir: Ev operasyon ji bo piştgiriyê ji birayên me yên li Xezze hate pêkanîn; ji ber ku dijminê ceznîjiyar têkoşîna herî dirêj a li dijî 2 milyonî Mûslimên li Xezze dike, û 2 milyar Mûslim bêdeng in û tu çalakîyek nekin.
Yehya Sariî di dawiyê de îşaret kir: Dijminê Sionîstî ê minet û ewlehiyê nasnakin û operasyonên me di pêşveçûnê de bi lez û xebata zêde berdewam dikin.
