"Zekayê Sînorên(Hișa Çekirî) Zêde; Mejiyê Bîra Şerên Îsraîlê"

"Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Zekayê zêdekirî şewateke girîng li hemû aliyên agahiyê leşkerî ya Îsraîlê çêkir. Ev şewat Îsraîlê destûr da ku şerên dawî bi lez û şiddeteke neheq dest pê bike, her çend ev pêşketin bi encamên hêrsî û mafî yên girîng re tê."
"Ev guherîn di vala de nehat çêkirin, lê encamê torêkî zêde ya hevkarîyên stratejîk bi dewletên derve, peymanên kêrxweş bi kampaniyên teknolojiyê yên cîhanî, û hevkarîya nêzîk di nav beşê leşkerî ya Îsraîlê û pargîdanên parastinê yên navxweyî ku şûna navneteweyî hene ye."
"Lêkolînek ji Navenda Yekîtiyê bo Lêkolîn û Pêşveçûn hevserokên bingehîn yên vê projeyê nîşan da û rolên girîng yên wan şîrove kir; rolên ku ji amadekirina bingehên bingehîn bo komputasyona ewînê heta pêşxistina modelên pêşkeftî ya zekayê zêdekirî û peydakirina alîkariyên endazyarî û şêwirmendiyê digihê."
"Amerîka — Dewleta Yekbûyî ya Amerîkayê girîngtirîn û navdarîn hevseroka dewletî ya Îsraêlê li vê qada tê hesibandin. Alîkariya Washington ji alîkariyên leşkerî yên kevn derbas dibe û tê de hevkarîya dirêj di qada teknolojiyên pêşkeftî de hene."
"Ji aliyê aborî ve, Amerîka di pêşxistina gelekî ji sistemên parastinê ya Îsraîlê de rolê xwe digire, wekî 'Gumbeda Asîn', 'Miqlaa Dawûd' û 'Sam', ku bi awayekî zêde bi algoritmên zekayê zêdekirî ve girêdayîn."
"Di qada hevkarîya agahiyê de, rêveberiyên agahiyê ya Amerîka û Îsraîlê bi awayekî fireh daneyên xwe diguherînin."
Di vî warî de, lêpirsînek ji aliyê Associated Press ve eşkere kiriye ku artêşa Îsraîlê modelên îstîxbarata sûnî(Hișê Çekirî) yên ku ji hêla Amerîkayê ve hatine çêkirin bikar tîne da ku gelek daneyên îstîxbaratê pêvajo bike û ragihandinê biguhezîne. Ji ber vê yekê, daneyên ku Washington rasterast an nerasterast berhev dike rolek di xwarina pergalên hedefgirtina Îsraîlê de dilîzin.
Şerê dawî yê li dijî Îranê jî nîşan da ku pergalên parastinê yên Îsraîl û Amerîkayê çawa bi awayekî yekgirtî û hevrêz dixebitin. Moshe Patil, serokê Rêxistina Parastina Mûşekên Îsraîlê, "senkronîzasyona bênavber bi pergalên Amerîkî re" wekî yek ji serkeftinên sereke yên vî şerî bi nav kir.
ROLA ŞÎRKETÊN TEKNOLOJIYÊ YÊN AMERÎKÎ DI MAKÎNEYA ŞERÊ JÎR A ÎSRAÎLÊ DE
Şîrketên teknolojiyê yên Amerîkî rolek girîng û neguhêrbar di dabînkirina binesaziyê û nermalava ku makîneya şerê jîr a Îsraîlê dimeşîne de dilîzin. Ev têkilî bi girîngî kûrtir bûye, nemaze piştî 7ê Cotmeha 2023an, ku artêşa Îsraîlê dike yek ji xerîdarên leşkerî yên herî mezin ên şîrketan.
MICROSOFT
Microsoft têkiliyek pir nêzîk û demdirêj bi artêşa Îsraîlê re heye, ku artêş piştî hikûmeta Amerîkayê duyemîn xerîdarê leşkerî yê herî mezin ê şîrketê ye.
Artêşa Îsraîlê platforma ewr a Azure bikar tîne da ku gelek daneyên çavdêriyê, di nav de bangên telefonê, peyamên nivîskî û ragihandinên din hilîne, pêvajo bike û analîz bike. Platform her wiha gihîştina modelên pêşketî yên zekaya sûnî(Hișê Çekirî) yên OpenAI, wekî GPT-4, peyda dike, ku ji bo nivîsandin û wergerandina ragihandinan bo zimanê Erebî û lêgerîna şablonan di gelek nivîsan de têne bikar anîn. Tevî îdiaya OpenAI ya bê hevkariya leşkerî, şîrket şert û mercên karanîna karûbarên xwe guhert; Ji qedexeya "karanîna leşkerî" bo destûrek ji bo "armancên ewlehiya neteweyî" - guhertinek girîng ku bi zêdebûna pevçûnê re hevdem bû.
Bikaranîna teknolojiyên Microsoft û OpenAI ji hêla artêşa Îsraîlê ve di Adara 2024-an de li gorî berî şerê Xezzeyê bi qasî 200 caran zêde bû. Mîqdara daneyên ku li ser serverên Microsoft-ê hatine hilanîn jî di navbera Adar û Tîrmeha wê salê de du qat zêde bû.
GOOGLE Û AMAZON
Her du şîrket di projeyek hevbeş a bi navê Nimbus de hevkar in - peymanek 1.2 mîlyar dolarî ku di sala 2021-an de ji bo peydakirina karûbarên hesabkirina ewr û AI ji hikûmet û artêşa Îsraîlê re hatî îmzekirin.
Proje bi nerazîbûnên berfireh ji aliyê karmendên her du şîrketan ve hat pêşwazîkirin, yên ku di bin dirûşmeya "Na ji teknolojiyê re ji bo apartheidê" de daxwaza bidawîanîna hevkariyê kirin, û hin ji wan hatin avêtin.
Platforma Google Cloud amûrên analîzkirina daneyên li ser bingeha AI, di nav de naskirina rû, analîza hestan û biyometrîk, ji artêşa Îsraîlê re peyda dike.
Di heman demê de, Amazon Web Services karûbarek hilanîna ewr a mezin peyda dike ku IDF ji bo hilanîna daneyên xwe yên çavdêriyê pê ve girêdayî ye.
PALANTIR TECHNOLOGIES
Palantir Technologies di heman demê de bi Wezareta Parastinê ya Îsraîlê re hevkariyek stratejîk heye. Şîrket pergalên AI yên taybetî peyda dike ji bo analîzkirina daneyên îstîxbaratê yên tevlihev û girêdana agahdariya ji çavkaniyên cûda, ku ji bo piştgiriya operasyonên leşkerî yên Îsraîlê girîng in.
BINESAZIYÊ:
Ji bilî şîrketên ku li jor hatine behs kirin, şîrketên din jî di peydakirina binesaziya fîzîkî û dîjîtal ji bo leşkerîkirina AI ya leşkerî de beşdar in.
Di vî warî de, Cisco û Dell navendên daneyan û komên serveran peyda dikin ku pişta fîzîkî ya pêvajoya leşkerî ya Îsraîlê pêk tînin. Red Hat (şîrketek IBM) jî teknolojiyên hesabkirina ewr ji IDF re peyda dike.
ŞÎRKETÊN PARASTINÊ YÊN ÎSRAÎLÊ:
Şîrketên parastinê yên Îsraîlê, di nav de Rafael, El-Beit Systems, û Israel Aerospace Industries (IAI), hevkarên navneteweyî yên sereke ne ji bo gelek welatan. Ew pergalên wekî mûşeka Spike û drona Heron pêş dixin û wan wekî ku di şer de hatine îsbatkirin di bazara cîhanî de difroşin. Ev nêzîkatî pozîsyona Îsraîlê wekî hinardekarek pêşeng a teknolojiya leşkerî xurt dike û têkiliyên parastinê yên nû bi welatan re diafirîne.
Encam:
Têkeliya teknolojiyên pêşketî, piştgiriya darayî û stratejîk a Amerîkî, û binesaziya dîjîtal û fîzîkî ya şîrketên teknolojîk ên Amerîkî rê daye Îsraîlê ku cebilxaneyek jîr ava bike. Şîrketên parastinê yên Îsraîlê van pêkhateyan di nav pergalên çekên yekbûyî û kujer de kom dikin, wan li qada şer diceribînin, û dûv re wan dişînin bazara cîhanî.
Qonaxên karanîna AI di îstîxbarata leşkerî(Hișa Çêkirî) ya Îsraîlê de:
Artêşa Îsraîlê çerxa îstîxbarata(Hișa Çêkirî) xwe ji pêvajoyek li ser bingeha mirovan veguherandiye kargehek daneya bilez ku AI wekî pişta wê ye.
QONAXA 1: BERHEVKIRINA ÎSTÎXBARATÊ(HIȘA ÇÊKIRÎ)
AI êdî ne tenê amûrek ji bo berhevkirina daneyan e, lê celebên nû yên agahdariyê çêdike, hema hema her tiştî vediguherîne çavkaniyek potansiyel a agahdariyê:
1. ÇAVDÊRIYA HEWAYÎ Û FEZAYÊ (IMINT Û GEOINT):
Dronên pêşkeftî yên wekî Oron û Hermes 900 û peyk hejmareke mezin ji wêne û vîdyoyên bi çareseriya bilind berhev dikin. Algorîtmayên AI yên çêkirî van daneyan tavilê analîz dikin û bixweber wesayît, avêtina mûşekan, çekan, û tewra mirovan nas dikin.
Dû re, bi berawirdkirina wêneyên nû bi yên kevin re, ew guhertinên nazik di binesaziyê de tespît dikin, wekî çêkirina deriyê tunelekê an jî cihguherîna axê ya gumanbar. Her wiha, şêwazên neasayî yên tevgera wesayîtan an komên mirovan têne dîtin, ku dibe ku çalakiya leşkerî nîşan bide. Mînakî, di dema şerê bi Îranê re, 12,000 wêneyên satelîtê bi vî rengî hatin analîzkirin.
2. ÎSTÎXBARATA SÎNYAL (HIȘA ÇÊKIRÎ) Û RAGIHANDINÊ (SIGINT Û COMINT):
Yekîneyên pispor ên wekî Yekîneya 8200 hejmareke mezin ji ragihandinan (bangên telefonê, peyamên nivîskî, peyamên dengî, ragihandinên bêtêl, postên medyaya civakî) digirin. Dû re îstîxbarata sûnî van axaftinan vediguhezîne û wan ji zaravayên cûda yên Erebî werdigerîne Îbranî bi karanîna modelên zimanî yên mezin (LLM) wekî yên ku ji hêla OpenAI ve têne peyda kirin.
Bernameyên AI her weha bi lêgerîna peyvên sereke (wekî navên çekan, cihan, fermandaran) di nav hejmareke mezin a ragihandinan de agahdariyên girîng derdixin.
Di qonaxên pêşkeftîtir de, ev bername hestên giştî yên li hember bûyerên taybetî - wekî bertekên li hember kuştina Sekreterê Giştî yê Hizbullah Seyyed Hesen Nasrallah - analîz dikin da ku îhtîmala bersivek leşkerî binirxînin.
3. AGAHIYÊN BIYOMETRÎK
Artêşa Îsraîlê kamerayên çavdêriyê û sepanên ku li ser telefonên desta yên leşkerên xwe hatine sazkirin bikar tîne da ku komek wêneyên rûyê Filistîniyan berhev bike. Dû re zekaya sûnî(Hișa Çêkirî) van wêneyan pêvajo dike û databaseyek diafirîne ku rûyan bi nasnameyan û agahdariyên din ên kesane ve girêdide.
QONAXA 2: YEKKIRINA DANEYAN
Ev qonax di pêvajoya îstîxbaratê de xalek werçerxê ye, ku di dema wê de zekaya sûnî daneyên belavbûyî vediguherîne wêneyek îstîxbaratê ya hevgirtî. Ev bi sê pêvajoyên sereke tê kirin:
1. Avakirina profîlên dîjîtal
Zencî daneyên cûrbecûr ên têkildarî kesek an cîhek taybetî di pelek dîjîtal a yekane de bi kar tîne, bi karanîna pergalên navxweyî û amûrên analîtîk ên di destê artêşa Îsraîlê de. Mînakî, ew dikare:
• hejmarek têlefonek şopandî bi wêneyek rûyê ku li xalek kontrolê hatî kişandin re bike yek,
• bi postek medyaya civakî re,
• û bi cîhek erdnîgarî ya ku ji hêla dronekê ve hatî tomar kirin re,
hemî di profîlek yekane de bike yek. Ev pêvajo ji bo her hedefek potansiyel "şopa tiliya dîjîtal" a berfireh diafirîne.
2. Analîza Tora Civakî
Algorîtmayên zekaya sûnî (Hișa Çêkirî) daneyên ragihandinê analîz dikin da ku têkiliyên di navbera kesan de nas bikin. Ev algorîtma ne tenê fêm dikin ka kî bi kê re diaxive, lê di heman demê de:
• hêza têkiliyê,
• pirbûna ragihandinê,
• avahiya hiyerarşîk di nav komên çekdar de,
• û rêber û kesên sereke nas dikin.
3. Girêdana jeo-cih
AI daneyên cihê bi agahdariya ragihandinê re dike yek da ku şêwazên rêwîtiyê û cihên hesas nas bike. Yek ji amûrên ku têne bikar anîn pergalek bi navê Ain Abi ye, ku daneyên cihê (pir caran ji telefonên desta) bi databasa cografîk a ku navnîşanên malan dihewîne re dike yek. Pergal dikare bi teorîkî kêliya ku hedefek dikeve mala wan bi rastbûnek bilind tespît bike.
. Ew sêyemîn qonaxa analîz û derxistina têgihên pratîkî (Actionable Intelligence) şirove dike.
Ji bo vê gotarê bi kurmancî, min ev têgîn û bîranînen sereke dîtin:
Qonaxa Sêyem: Analîz û Derxistina Têgihên Amadekar (Actionable Intelligence)*
Di vê qonaxê de, daneyên tevlihev bûne ragihandinên çalakî yên ku dikarin bên sepandin. Sîstemên AI biryar didin an pêşniyarên hêzdar pêşkêşî dikin. Ev bi vê rêbazê pêk tê:
1. *Çêkirina hedefan di peyva pîşesazî de:
- Sîstemên wekî "Habsora" û "Lavender" wekî motorên analîzê yên sereke dixebitin.
- "Lavender" profîlên dîjîtal yên tevlihev kontrol dike û ji her kesî re, li gorî tevahiya wî/wê bi profîleke çekdar, pilek di navbera 1 û 100 de dide. Ev pilek ji analîza amarî derdikeve, ne ji hêla mirovî ve tê biryardan.
- Her kesê ku ji sînorê diyarkirî derbas bibe, dê wekî hedefa pêşniyarkirî were dîtin.
- "Habsora" taybetmendiyên avahî û infrastrukturê analîz dike û wan bi şabonên navdar yên cihên leşkerî re dibirre, dûvre pêşniyara bombebaranê dike. Ev sîstem diyarkirina hedefan ji 50 hedefan di salê de, aniye 100 hedefan di rojê de.
2. Analîza pêşbînîker (Predictive Analysis)
- AI ji nasîna hedefên niha derbas dibe û hewl dade ku bûyerên pêşerojê pêşbînî bike.
- Mînak, hate bikaranîn da ku analîza hestê giştî piştê kuştiyeke siyasî bike, da ku bersiva leşkerî binirxîne.
- Di asta leşkerî de, dikare were bikaranîn da ku rêça hereketa yekîneyên dijmin an cihên ku êşîtiya êrişê ji wan mezintir e, pêşbînî bike.
3. Analîza jêhatîbûn û plana êrişê:
- Piştî ku "Habsora" hedefê nas dike, sîstemeke bi navê "Kargeha Agir" (Fire Factory) tê devre.
- Ev sîstem hedefê analîz dike û çewa herî baş ji bo wêrankirina wê pêşniyar dike. Ev di nav xwe de hejmartina cureyê û mîqdara reqemên pêwîst, diyarkirina çewa herî baş ji bo kêmkirina ziyana alî, hilbijartina balafira guncav ji bo misyon, û pêşniyara demê ya operasyonê digire.
- Ev pêvajo dema planê ji çend saetan dike çend deqeyan.
Dîtina pêşerojê:
Bi lezê pêşketina teknolojî û sepandina wê ya meydanî di şerên 2023-2025 de, dikare bi ewlehî were gotin ku karanîna AI ya Îsraîlê di qadên leşkerî û ewlekarî de, dê ber bi xwekarîtî ya zêdetir, tevliheva çend-alî û firehbûna qadên şer di warên nû de ve here.
Pêşeroj dê tenne guhertineke pêşketî ya niha nebe, lê emê şahidê guhertinên bingehîn di xwezaya têkiliyan de bin.
Tags (Bi kurmancî):
- Îsraîl
- Hûşa Sunî (AI)
- Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA)
- Îran
