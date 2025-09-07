"Xutbeyên Nimêja Înê ya Sine:Ji bo edaletê û mafê gel, mizgeft bûye cihê berxwedanê.Nêrînek li ser endîşeyên dînî û civakî di Çarçoveya miroperweriyê

"Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta Fayiq Rostemî di xutbeyên Nimêja Înê ya vê heftiyê de, bi taybetî li ser rola mizgeftê di jiyana misilmanan, ev cihê pîroz ji perestgehekî pêştir weke zanîngehek ji bo perwerdeya mirovên bawermend û wekildar da naskirin û li ser pêwîstiya xurtkirina peywendiya mirov bi Xwedê û civakê bi rêya mizgeftê tekîd kir.
Ew bi derbirîna ruhiya dîndarî ya gelê Kurdistanê, vê parêzgehê weke sembola hişkbûna bawerî û evîndariya Pêxemberê Îslamê(s.x.a) nas kir û zêde kir: 'Pêkhatina ayîna mîladê Pêxember (s.x.a) di mizgeft û tekeyan de, xuyangek ji domdariya dînî û yekîtiya çandî ya gelê vê herêmê ye.'
Mamosta Rostemî di berdewamî de bi derbirîna pirsgirêkên aborî û civakî, xwest hevkariya dewlet û millet ji bo çareserkirina pirsgirêkan û li ser berpirsyariya giştî di piştgirîya çînanên destteng de tekîd kir.
Ew herweha weqfê weke nirxên bingehîn yên Îslamê da naskirin û ji gel û xêrxwazan xwest ku beşdariya çalak di jiyanê vejandinê odeyên kevneşopî yên mizgeftan de hebe.
Îmamê Nimêja Înê ya Sine bi nerînîna ji ber bilindbûna enflasyonê, xwest bala serî ya mesulan li ser kemkirina bihayan, peydakirina xanî, afirandina kar û piştgirîya hilberîna navxweyî bê dan.
Ew di beşekê din yên axaftinên xwe de bi hestyarîya hevderiyê bi gelê Efxanistanê piştî erdheja dawî, amadehiya misilmanan ji bo alîkarî ragihand.
Di dawiyê de, Mamosta Ristemî bi derbirîna rewşa krîzî ya axên dagirkirî, li ser pozisyona Îslamê di hemberî tundî û tecawizê de tekîd kir û aşîtî, edalet û rûmeta mirovan weke prensîpên bingehîn yên dînê Îslamê jimartin."
