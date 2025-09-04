"DAIŞ berpêbûniya teqandina xwekuj a li Kuweytê ya Pakîstan qebûl kir"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Gurupa terorîst a DAIŞ a Pakîstan, bi weşandina raportekê berpêbûniya teqandina xwekuj a di şevê borî li bajarê Kuweytê, paytexta parêzgeha Belûçistana Pakîstan, qebûl kir.
Malpera nûçeyan a 'Xorasân Dairî' ragihand: Ev gurup di raportekê de teqdîmkarê vê êrişê bi navê 'Elî Mihecir' nas kiriye û wêneyê wî weşandiye. Ev teqîn li nêzî stadyoma 'Şahwanî' û di dema civîna siyasî ya partiya Neteweyî ya Belûçistan de qewimiye. Li gorî çavkaniyên herêmî, di encamê de kêmî kêm 13 kes mirine û 30 kesên din jî birîndar bûne.
Di heman demê de, endîşeyên li ser berfirehbûna çalakiyên gurupên terorîst li Efxanistanê û herêmên sînorî yên vî welatî bi Pakîstanê re, careke din zêde bûne. 'Asîm Iftexar', nûnerê Pakîstanê li Neteweyên Yekbûyî, di nêzikî de li dijî berfirehbûna çalakiyên DAIŞ Xorasan li axa Efxanistanê û têkiliyên wê bi gurupên terorîst ên nav Pakîstanê hişyarî da.
................
Dawiya Peyamê
Tags: DAIŞ, Pakîstan"
Not:
* Navên taybetî wekî "Ehlu Beyt", "Ebna", "Elî Mihecir", "Şahwanî", "Asîm Iftexar" wekî din hatine guhartin.
Your Comment