"Girtina yek Amerîkî bi têkoşînê li ser fêrkirina hêzên şibeh( milîsan)-zebatî di Herêma Kurdistanê ya Iraqê de + wêne"

Amerîkîyek di Herêma Kurdistanê de bi tuhma ya fêrkirina hêzên şibeh-nezmî hat girtin
Hewlêr – ABNA
Li gorî agahdariya fermî ya hêzên ewlekariya Herêma Kurdistanê, di roja înê de yek sivîlê Amerîkî bi navê Brian Wilson hat girtin. Girtina wî li bajarê Silêmanî, di warê hilbijartinên taybet û têkoşînên navxweyî de, hate pêkanîn.
Polkêlêk Selam Abdulkhalîq, axaftêkêdêrê Asayîşa Herêma Kurdistanê, di daxwazeke fermî de ragihand ku Wilson di dema lêkolînan de qebûl kir ku bi serbixwe û bê agahdariya hukûmeta Amerîkayê, dest bi fêrkirin û amade kirina leşkerî yê grûpekê şibeh-nezmî yê bi navê “Hêzên Aqreb” (Scorpion) kiribû.
Li gorî vê daxwazê, Wilson wekî mercgir (mêzdûr) çalakî dikir û karê fêrkirinê û pêşkêşkirina alîkarîya lojîstîkî bi awayekî nezanîn ji hêla wî ve hatibû şandina vê grûpeyê.
Niha Wilson di bin destûra dadgehê lêkolînê ya Asayîşê de di girtîgehê de ye, û pêvajoya yasayî ya girêdayî dosyayê wî berdewam dike.
Heta niha, otordoriyên Amerîkayê loma hiç ragihandina fermî nekirine, lê çavkaniyên xwerû nîşan dikin ku peywendiyên nêzîk yên wî bi tawanbaran yên herêmî heye.
Çavkani: ABNA News
#Iraq #Kurdistanê #Amerîkî #Mercgirî #FêrkirinaLeşkerî #Asayîş
