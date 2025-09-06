Serokê Meclîsa Ulêmayê Filistînê:Pêwîstiya Hêvîkirina Yekîtîya Navbera Umêtên Îslamî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi ragihandina Rojnameya Navenda Sedayê û Wêneyê Mêhabad, serokê meclîsa ulêmayê Filistînê di civînekê ya sêyemîn a zanistvanan û rêveberên avakirina tevgera kevnar, ku li mesxeleya Emam Xomeynî ya Urmiyê çêbû, di dawiyê de bi baldan ser pêdivîya hêvîkirina yekîtî ya navbera umêtên Îslamî axaft.
Wî got:
“Divê hemû Muselmanan bercîhên xwe yên cuda cuda derxin, bi bin bayra Pêxembera Îslamê yek bibin, da ku em bi hev re ji zulm û bedewiya derkevin.”
Şeyx Huseyn Qasim, serokê meclîsa ulêmayê Filistînê, ji peyama Pêxembera Îslamê (S.X.A) yê ku wî wekî "kêrîmatirîn kes bo rêveberiya umêt" nîşan da, îzah kir:
“Pêxember me her dem ji cudakariyê reqet kir û me bi hev re bi yekîtî dawet kir.”
Ew jî bûyî:
“Ji ber ku ji zêdetir ji 100 salan dijminan li dijî yekîtî ya navbera Şîʿa û Sûnî, Kurd û Tirk, hewl dikin da me ji hev cuda bikin, lê Xwedê em rêza yekîtî da.”
Serokê meclîsa ulêmayê Filistînê, li ser zulmên Xezzê, ku wî ewlehiya wê bi qisa Kerbela ve girêdayî kir, axaft:
“Cenayeta li Xezzê em ji zulmê bîryarên Îmam Huseyn (S.X) û hevalên Pêxemberê digirin. Divê me bendera tawhîdê li cîhan bifikirin û bi hevdujminiya rastînê zulmê besevînin.”
Wî di daxuyaniya xwe de jî pêşniyar kir ku:
“Her çend Îran, Yemen û Hizbullah li Xezzê alîkarî dikin, lê gelekî yên din ji umêtê Îslamî li şûna xwe di xewna bêmîr de ne. Ji ber vê yekê em hemû umêtê Îslamî daxwaz dikin ku bi hev re bin û alîkarî bo azadkirina Gazê bikin.”
Nivîskarê Wekîlê Rêhberê Dînî li Azerbaycanê Rojhilatî jî di vê civînê de got:
“Piştî masîlayê tawhîdê, yekîtî, hevdujminî û yekparçabûn herî girîngîn armancên Peygamber bûn.”
Wî jî zêde kir ku:
“Peygamber (S.X.A) di nav civakê ku di tarî û cehalet de bû hat şandin, civake ku bêrî hejmarî û rêkûbînî bû, bêhêvî bû bo rêveberî.”
Hucet-ûl-Îslam Seyîd Mehdî Qureyşî, wî jî beyan kir:
“Me hemû ji Peygamberê Îslamê qezencdar in û divê li hemû doza xwe wî wekî nimûne û rêberekî berxwedanê bifikirin.”
Wî bi xef kir:
“Divê yekîtîya tevahî ya navbera umêtê Îslamî bibe, da ku îro me ne bejna jin û kûrdinên Gazê bibînin.”
Îmamê Înîya Urmiyê:
“Rêveberên civakên Îslamî divê yekîtî wekî pirsê bingehîn a dînê temaşe bikin, da ku em bibînin civaka yekbûyî ya Îslamî hatî afirandin.”
Derhênerê Navenda Îslamî ya Azerbaycanê Rojhilatî, Hucet-ûl-Îslam Seyîd Saʿîd Mûsawî, li ser awayê çalakîya vê civînê got:
“Ev civîn bi şêwaza hem di awayê virtual û hem jî berê bêkêmasî hate lidarxistin û bi pênc tîma çalakî li ser çalakiyên çandî, civakî, aborî, siyasî, ewlehiyê û mijarên pêwendîdar hate rêvebirin.”
Wî di dawiyê de diyar kir ku:
“Civakên Îslamî divê tenê li ser xweseriyên hevpar nebin, lê jî divê hevserî li ser pirsgirêkanên hevpar hebin da ku civaka yekbûyî ya Îslamî were avakirin. Hêvî li me ye ku em li ser rêveberiya dînî di nav civakên xwe de bêhnêrin.”
Your Comment