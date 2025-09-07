"Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan ya Iraqê: Heta niha 751 namzed hatin redkirin"

"Li gorê ragihandina ajansa navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê(s.x) - ABNA - Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan ya Iraqê îro yekşemê ragihand ku heta niha 751 namzed ji berêbaziyên hilbijartinên meclisa nûnerên vî welatî hatin dûrxistin.
Di beyaneyekê de ya vê komîsyonê hate gotin: 'Hejmara namzedên hatine redkirin gihiştiye 751 kesî, ku sedemên wê mijarên girêdayî qanûna berpirsyariyê û adaletê, dosyeyên cezaî û fesada malî ne.'
Vê komîsyonê herweha ragihand ku pejirandina dawî ya lîsteyên hilbijartinê di destpêka meha çiriya pêşîn de dê were çêkirin. Destpêka fermî ya propaganda hilbijartinê jî dê di 9ê çiriya pêşîn de be û ev propaganda dê heta rojek berî dengdanê berdewam bike. Piştî wê, dema bêdengiya hilbijartinê dê dest pê bike.
Girîng e ku bê gotin meclisa nûnerên Iraqê tenê meclisa qanûndanînê ya vî welatî ye. Cihê vê meclisê li herêma kesk a Bexdayê ye. Nûnerên meclisa nûnerên Iraqê ji bo demên 4-salî, bi rêya dengê rasterast ya gelê vî welatî tên hilbijartin."
